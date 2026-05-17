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Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Separar físicamente los dispositivos mejora la calidad de la conexión

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Un smartphone negro con símbolos de Bluetooth y WiFi en pantalla azul sobre una mesa de madera, junto a un router WiFi negro con antenas y luces brillantes.
El uso simultáneo de Bluetooth y WiFi puede causar interrupciones en la navegación doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la convivencia cotidiana de dispositivos digitales da lugar a una competencia invisible. El uso simultáneo de Bluetooth y WiFi puede provocar una navegación inestable, descargas lentas o desconexiones inesperadas; este fenómeno tiene una base técnica concreta y soluciones prácticas.

La responsabilidad de estas interferencias suele atribuirse a electrodomésticos como microondas o televisores, aunque la tecnología Bluetooth desempeña un papel clave en estos conflictos de conectividad.

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Interferencia silenciosa: el verdadero impacto del Bluetooth

Uno de los problemas más reportados en materia de conectividad inalámbrica es la presencia de interferencias que afectan la calidad de la red WiFi. Es habitual que la red muestre debilidades pese a la instalación de repetidores o la mejora aparente de la señal. La causa frecuentemente está en dispositivos cotidianos que se encuentran cerca del router y emplean Bluetooth, como auriculares, altavoces, consolas y otros equipos con funciones inalámbricas.

iPhone - Bluetooth - conexión - tecnología - 24 de febrero
Auriculares y altavoces inalámbricos son responsables frecuentes de interferencias con la señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación técnica radica en el uso de bandas de frecuencia similares. Tanto el Bluetooth como la mayoría de los routers domésticos operan en la banda de 2,4 GHz, una franja que se ha convertido en territorio común para ambas tecnologías. Esto significa que, cuando funcionan al mismo tiempo y en la misma zona, pueden interferirse mutuamente.

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Durante el proceso de vinculación, los dispositivos Bluetooth utilizan canales específicos dentro de esa banda para anunciarse y establecer conexión. Una vez emparejados, saltan entre distintos canales, intentando evitar interferencias y marcando como no utilizables aquellos donde detectan señales de WiFi.

Esta búsqueda constante de espacio libre reduce la eficacia de ambas conexiones, lo que ralentiza la navegación y genera cortes apreciables, especialmente en áreas con alta densidad de dispositivos inalámbricos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda de 2,4 GHz es compartida por la mayoría de routers y dispositivos Bluetooth, lo que favorece las interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias perceptibles en el día a día

Las consecuencias de esta interferencia suelen hacerse evidentes cuando se utilizan auriculares inalámbricos a la vez que se navega por internet o se desarrollan videollamadas. Las ralentizaciones y los cortes en la señal suelen derivar del solapamiento de frecuencias, más que de un problema directo con el proveedor de internet o el propio router.

Estos síntomas incluyen caídas periódicas de la velocidad, microcortes, dificultades para conectar móviles a la red y problemas en la transmisión de contenido en streaming.

En contextos donde la red no mejora tras aplicar soluciones como repetidores, sistemas WiFi Mesh o cambios en la ubicación del router, la interferencia por Bluetooth debe considerarse una hipótesis probable. Un indicio claro es la coincidencia entre el uso intensivo de gadgets Bluetooth y la aparición de problemas de navegación.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Elegir el canal adecuado en el router ayuda a reducir los conflictos entre WiFi y Bluetooth. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto se agrava en entornos con muchas redes WiFi activas y dispositivos de última generación que utilizan la misma franja de frecuencia para varias funciones.

Cómo detectar si el Bluetooth afecta tu WiFi

El conflicto entre Bluetooth y WiFi puede detectarse mediante síntomas como microcortes, caídas de velocidad o problemas para mantener una videollamada estable.

Si la calidad de la conexión no mejora tras aplicar soluciones convencionales, la presencia de dispositivos Bluetooth cercanos al router puede ser la causa. Este diagnóstico se refuerza cuando los problemas coinciden con el uso intensivo de auriculares, altavoces u otros equipos similares.

Un ambiente con numerosas redes WiFi activas y dispositivos electrónicos recientes aumenta la probabilidad de interferencias. Además, la saturación de la banda de 2,4 GHz suele ser mayor en zonas urbanas, lo que multiplica el riesgo de conflictos entre ambas tecnologías.

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