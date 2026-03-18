Instagram añade efectos de voz para tus audios en mensajes directos

Los efectos de voz se aplican una vez se grabó el audio. (Meta / Instagram)

Instagram ha añadido diversos efectos de voz que se pueden aplicar a los audios que envías por mensajes directos, lo cual agrega un toque dinámico y divertidos a tus interacciones por este canal.

Puedes escoger entre ocho efectos que se denominan: ardilla, demonio, extraterrestre, robot, bajo el agua, estadio, ondulación y pecera.

Cómo activar los efectos de voz en los audios de Instagram

El paso a paso para activar los efectos de voz en los audios de Instagram es:

Abrir la aplicación móvil de Instagram. Ir a mensajes directos y abrir el chat de tu interés. Graba un audio y antes de enviarlo, pulsa el ícono de unas tres líneas verticales ubicado entre la figura de la papelera y la flecha de enviar. Escoge el efecto de voz que desees. Envía el audio.

Los efectos de voz solo están disponibles en la aplicación móvil. (Instagram)

Cómo son los nuevos efectos de voz en los audios de Instagram

Instagram ha incorporado una nueva función que permite modificar la voz en los mensajes de audio mediante una variedad de efectos. Los usuarios pueden elegir entre ocho opciones: ardilla, demonio, extraterrestre, robot, bajo el agua, estadio, ondulación y pecera.

Cada efecto altera las características del audio, desde acelerar o agudizar la voz, como en el caso de “ardilla”, hasta distorsionarla con matices metálicos o espaciales, como sucede con “robot” o “extraterrestre”. Otros, como “bajo el agua” o “pecera”, simulan un entorno acuático, mientras que “estadio” añade eco y resonancia.

Esta herramienta permite personalizar y hacer más entretenidos los mensajes de voz, ampliando las posibilidades creativas en las conversaciones dentro de la plataforma.

Estos nuevos efectos de voz brindan un toque dinámico y divertido a los mensjaes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram desactiva el cifrado de extremo a extremo

A partir del 8 de mayo de 2026, Instagram eliminará el cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos.

Esta medida implica la desaparición de la opción para activar el cifrado manualmente en chats privados, lo que reduce el nivel de privacidad para los usuarios.

Meta recomienda descargar o guardar los mensajes protegidos antes de la fecha límite para evitar perder información importante, ya que después de esa fecha los chats dejarán de estar protegidos y podrían ser analizados por la plataforma.

Qué es el cifrado de extremo a extremo

El cifrado de extremo a extremo es un sistema de seguridad que protege la información transmitida entre dos usuarios, de modo que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido del mensaje.

Instagram elimininará el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ni la plataforma ni terceros tienen la capacidad de leer o interceptar esa información durante su tránsito.

Este método garantiza que los datos, ya sean mensajes, llamadas o archivos, permanezcan privados y solo sean descifrados por los participantes de la conversación, reforzando la confidencialidad y la protección frente a accesos no autorizados.

Instagram lanza alertas parentales para detectar búsquedas de suicidio

Instagram lanzará una función que enviará alertas a los padres cuando un adolescente realice búsquedas repetidas sobre suicidio o autolesión en poco tiempo. El objetivo es facilitar una intervención temprana y proporcionar recursos de apoyo a las familias a través de los canales de contacto registrados.

La plataforma le enviará alertas a tutores de menores cuando realicen búsquedas relacionadas con suicidio o autolesiones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Foto de archivo

Esta alerta forma parte del sistema de supervisión parental de Instagram. Si se detectan múltiples búsquedas relacionadas con estos temas, los padres recibirán una notificación por correo electrónico, SMS, WhatsApp o directamente en la app, dependiendo de la información vinculada a la cuenta.

El mensaje incluirá detalles sobre la actividad y enlaces a recursos desarrollados con especialistas en seguridad infantil y salud mental. La notificación solo se enviará si la función de supervisión parental está activada, para proteger la privacidad de los adolescentes ante otros adultos.

La función debutará en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se prevé su expansión a otras regiones a lo largo de 2026, aunque aún no hay fecha confirmada para Latinoamérica o España.