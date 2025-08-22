Tecno

YouTube habilitaría la descarga de videos gratis, pero con una restricción importante

La medida buscaría frenar el uso de aplicaciones externas que violan las políticas y ponen en riesgo la seguridad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
YouTube estaría probando la opción
YouTube estaría probando la opción de descarga de videos gratuita.

Para descargar videos de YouTube en el smartphone, la mayoría de personas recurre a aplicaciones de terceros o páginas externas que ofrecen esta posibilidad, pese a que suelen ser inseguras y en algunos casos exponen a los usuarios a riesgos de malware o publicidad engañosa.

De forma oficial, esta función siempre ha estado reservada para los usuarios de YouTube Premium, la suscripción que además elimina anuncios, permite la reproducción en segundo plano y ofrece acceso completo a YouTube Music.

En un movimiento inesperado, la plataforma de Google estaría probando una opción que permitirá descargar videos gratis desde la app oficial, sin necesidad de recurrir a herramientas externas. No obstante, este beneficio tendrá una importante limitación, lo que busca mantener a YouTube Premium como la alternativa principal para quienes quieran una experiencia más completa.

En algunos países se ha
En algunos países se ha reportado que YouTube permite descargar videos de forma gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/

Una función experimental con condiciones

Actualmente, los usuarios que cuentan con Premium pueden pulsar el botón “Descargar” dentro de la aplicación oficial de YouTube y guardar los videos en diferentes calidades, desde media (360p) hasta alta definición (720p) e incluso Full HD (1080p). Sin embargo, varios internautas reportaron en Reddit que la plataforma activó esta opción de forma gratuita para cuentas que no tienen suscripción.

Según las capturas compartidas, las descargas están limitadas únicamente a calidad baja (144p) y calidad media (360p). Esto significa que, aunque se podrá almacenar contenido de manera gratuita en el smartphone o la tablet, la experiencia visual quedará muy por debajo de lo que ofrecen las resoluciones superiores disponibles para quienes pagan Premium.

El medio especializado El Androide Libre señala que se trata de un experimento que YouTube está realizando en algunos países, aunque todavía no está claro si esta función gratuita llegará a todos los usuarios o si permanecerá como una prueba temporal.

YouTube permitiría las descargas de
YouTube permitiría las descargas de manera gratuita. (Foto: Reddit)

Qué se puede y qué no se puede descargar

Uno de los detalles importantes es que los videos musicales oficiales de artistas reconocidos no podrán descargarse en esta modalidad gratuita. Esto responde a los acuerdos que Google mantiene con las discográficas y a la protección de derechos de autor en la plataforma. En cambio, quienes estén suscritos a YouTube Premium sí podrán guardar estos videoclips para verlos sin conexión.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si YouTube impondrá un límite diario de descargas gratuitas. La compañía podría restringir esta opción para evitar abusos y mantener la propuesta de valor de su servicio de pago.

YouTube busca reducir el uso de apps externas

El movimiento tiene una explicación estratégica. Desde hace años, millones de usuarios recurren a aplicaciones y páginas de terceros para descargar videos de YouTube, pese a que muchas de estas herramientas violan las políticas de la compañía y exponen a riesgos de seguridad. Al ofrecer una alternativa oficial, incluso con limitaciones, Google busca atraer a más usuarios a su ecosistema y disminuir la dependencia de servicios externos.

YouTube prueba nueva función de
YouTube prueba nueva función de descarga de videos gratuitos. REUTERS/Dado Ruvic/

De esta forma, la plataforma ofrece un punto intermedio: quienes quieran una solución sencilla y segura para guardar videos en el celular podrán hacerlo gratis, aunque resignando calidad. Y quienes busquen descargas en alta definición o acceso a videoclips musicales seguirán teniendo como única opción pagar la suscripción a YouTube Premium.

Temas Relacionados

YouTubeSmartphoneVideosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce la lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26 y confirma si tu teléfono está incluido

A partir del iPhone SE de segunda generación, los usuarios podrán actualizar a este nuevo sistema operativo de Apple, destacado por su interfaz transparente

Conoce la lista completa de

La razón por la que no debes reutilizar las contraseñas de todas tus cuentas: este error podría costarte caro

Usar la misma clave en varias plataformas expone a los usuarios a ataques como el credential stuffing, que aprovecha filtraciones de datos

La razón por la que

¿QLED o una TV convencional? Conoce las diferencias básicas para tener la mejor imagen en casa

En muchos hogares hay televisores con pantalla LED, que utilizan su propia luz para ofrecer imágenes más nítidas y colores más vivos que los antiguos LCD

¿QLED o una TV convencional?

TikTok inicia despidos masivos en Reino Unido y apuesta por sistemas de IA

El recorte coincide con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que impone fuertes sanciones a las tecnológicas que no eliminen contenido dañino

TikTok inicia despidos masivos en

Epic Games regala un juego gratis para construir tu propio santuario animal: descárgalo para siempre

El título invita a crear y gestionar un santuario de ranas en un entorno natural pensado para la calma y la biodiversidad

Epic Games regala un juego
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central confirmó que

El Banco Central confirmó que su intervención en futuros para frenar el dólar durante julio fue la más alta en tres años

Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Virginia Gallardo lloró al explicar su candidatura: “Tengo todo para perder”

INFOBAE AMÉRICA
Trump dijo que “preferiría no

Trump dijo que “preferiría no asistir” a una cumbre entre Putin y Zelensky y criticó el ataque ruso a una fábrica estadounidense

Guyana alertó sobre el aumento del crimen transnacional en la región y pidió enfrentar al Cartel de los Soles

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”