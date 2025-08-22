YouTube habilitaría la descarga de videos gratis, pero con una restricción importante

YouTube estaría probando la opción de descarga de videos gratuita.

Para descargar videos de YouTube en el smartphone, la mayoría de personas recurre a aplicaciones de terceros o páginas externas que ofrecen esta posibilidad, pese a que suelen ser inseguras y en algunos casos exponen a los usuarios a riesgos de malware o publicidad engañosa.

De forma oficial, esta función siempre ha estado reservada para los usuarios de YouTube Premium, la suscripción que además elimina anuncios, permite la reproducción en segundo plano y ofrece acceso completo a YouTube Music.

En un movimiento inesperado, la plataforma de Google estaría probando una opción que permitirá descargar videos gratis desde la app oficial, sin necesidad de recurrir a herramientas externas. No obstante, este beneficio tendrá una importante limitación, lo que busca mantener a YouTube Premium como la alternativa principal para quienes quieran una experiencia más completa.

En algunos países se ha reportado que YouTube permite descargar videos de forma gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/

Una función experimental con condiciones

Actualmente, los usuarios que cuentan con Premium pueden pulsar el botón “Descargar” dentro de la aplicación oficial de YouTube y guardar los videos en diferentes calidades, desde media (360p) hasta alta definición (720p) e incluso Full HD (1080p). Sin embargo, varios internautas reportaron en Reddit que la plataforma activó esta opción de forma gratuita para cuentas que no tienen suscripción.

Según las capturas compartidas, las descargas están limitadas únicamente a calidad baja (144p) y calidad media (360p). Esto significa que, aunque se podrá almacenar contenido de manera gratuita en el smartphone o la tablet, la experiencia visual quedará muy por debajo de lo que ofrecen las resoluciones superiores disponibles para quienes pagan Premium.

El medio especializado El Androide Libre señala que se trata de un experimento que YouTube está realizando en algunos países, aunque todavía no está claro si esta función gratuita llegará a todos los usuarios o si permanecerá como una prueba temporal.

YouTube permitiría las descargas de manera gratuita. (Foto: Reddit)

Qué se puede y qué no se puede descargar

Uno de los detalles importantes es que los videos musicales oficiales de artistas reconocidos no podrán descargarse en esta modalidad gratuita. Esto responde a los acuerdos que Google mantiene con las discográficas y a la protección de derechos de autor en la plataforma. En cambio, quienes estén suscritos a YouTube Premium sí podrán guardar estos videoclips para verlos sin conexión.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si YouTube impondrá un límite diario de descargas gratuitas. La compañía podría restringir esta opción para evitar abusos y mantener la propuesta de valor de su servicio de pago.

YouTube busca reducir el uso de apps externas

El movimiento tiene una explicación estratégica. Desde hace años, millones de usuarios recurren a aplicaciones y páginas de terceros para descargar videos de YouTube, pese a que muchas de estas herramientas violan las políticas de la compañía y exponen a riesgos de seguridad. Al ofrecer una alternativa oficial, incluso con limitaciones, Google busca atraer a más usuarios a su ecosistema y disminuir la dependencia de servicios externos.

YouTube prueba nueva función de descarga de videos gratuitos. REUTERS/Dado Ruvic/

De esta forma, la plataforma ofrece un punto intermedio: quienes quieran una solución sencilla y segura para guardar videos en el celular podrán hacerlo gratis, aunque resignando calidad. Y quienes busquen descargas en alta definición o acceso a videoclips musicales seguirán teniendo como única opción pagar la suscripción a YouTube Premium.