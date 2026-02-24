YouTube actualiza la suscripción más barata con funciones que todos pedían

YouTube anunció que Premium Lite sumará la reproducción en segundo plano y la posibilidad de descargar videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube ha anunciado que su suscripción económica Premium Lite incorporará la reproducción en segundo plano y la opción de descargar videos. Esto significa que los usuarios podrán seguir escuchando contenido mientras utilizan otras aplicaciones o tienen la pantalla apagada, y también guardar videos para verlos sin conexión.

La plataforma indicó que la decisión de sumar estas funciones responde a la demanda de los usuarios, que solicitaban una experiencia más completa y flexible incluso en la versión más accesible de YouTube Premium.

El nuevo plan de YouTube integra descargas y reproducción en segundo plano. (YouTube)

Es importante mencionar que esta suscripción mantiene la presencia de anuncios en ciertos videos. YouTube aclara que los anuncios pueden aparecer en contenido musical, en Shorts y durante la búsqueda o navegación dentro de la plataforma. YouTube Premium Lite es 40% más barato que el plan individual mensual de Premium.

Qué otros planes de suscripción tiene YouTube

YouTube también ofrece planes de suscripción individuales, familiares y para estudiantes.

El plan familiar permite añadir hasta cinco miembros del mismo hogar, mayores de trece años, mientras que la opción para estudiantes está disponible únicamente para quienes cumplan con los requisitos y exige una verificación anual. Todos los planes están sujetos a restricciones y condiciones específicas.

YouTube estrena listas de reproducción con IA

YouTube permite ahora a sus usuarios crear listas de reproducción personalizadas utilizando inteligencia artificial. Basta con ingresar una breve descripción sobre el tipo de música o el ambiente deseado, y la IA genera automáticamente la playlist.

Esta función convierte cualquier idea, estado de ánimo o género musical en una lista adaptada a las preferencias del usuario en cuestión de segundos. La herramienta está disponible exclusivamente para quienes tengan YouTube PremiumoYouTube Music Premium.

El proceso para crear una lista de reproducción con IA en YouTube es el siguiente:

En Android y iOS, toca el botón ‘Nuevo’ en la pestaña Biblioteca de YouTube Music. Selecciona ‘Lista de reproducción con IA’. Usa tu voz o escribe un texto para describir el tipo de música que deseas incluir en tu lista.

Ahora, YouTube permite crear playlists personalizadas mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube supera a Netflix

YouTube alcanzó en 2025 un nuevo récord al superar los USD 60.000 millones en ingresos anuales, consolidando su posición entre los principales referentes del entretenimiento digital y desplazando a Netflix del liderazgo que mantuvo durante más de una década.

El crecimiento de la plataforma, propiedad de Alphabet, ha modificado el panorama de las grandes tecnológicas del sector, ubicándola como la segunda mayor empresa de entretenimiento audiovisual a nivel global por facturación, solo detrás de Disney.

Según datos de Alphabet, YouTube generó más de USD 60.000 millones en 2025, sumando ingresos por publicidad y suscripciones pagas. Esta cifra superó ampliamente los USD 45.180 millones reportados por Netflix y posicionó a la plataforma únicamente por debajo de Disney, que finalizó el año con USD 95.700 millones.

En 2025, YouTube superó los USD 60.000 millones en ingresos anuales, consolidando su liderazgo en entretenimiento digital y superando a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, señaló que la plataforma ya supera los 325 millones de suscripciones pagas en servicios como YouTube Premium, YouTube TV y Google One.

El avance de YouTube responde a una estrategia híbrida que integra publicidad, suscripciones y alianzas de contenido. Solo las suscripciones aportaron cerca de USD 20.000 millones en el año, permitiendo a la plataforma sostener un crecimiento sólido sin depender exclusivamente de la publicidad.

En el cuarto trimestre de 2025, YouTube registró su mayor volumen histórico de ventas publicitarias con USD 11.380 millones y un crecimiento interanual del 8,7%. Si bien la cifra estuvo por debajo de las expectativas de Wall Street, la publicidad continuó siendo uno de los principales motores de la empresa.

El atractivo de sus servicios de suscripción creció con propuestas como el Sunday Ticket de la NFL, que alcanzó su mayor base de usuarios pagos en la última temporada. Además, en octubre de 2025 los usuarios visualizaron más de 700 millones de horas de podcasts en televisores, lo que representó un aumento del 70% frente al año anterior.