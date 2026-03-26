Así puedes tener todos los emojis actualizados en tu teléfono Android

Actualizar el dispositivo, el teclado y las apps permite acceder siempre a los íconos más recientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los emojis se han convertido en un lenguaje universal que permite expresar emociones y mensajes de forma rápida y creativa. En Android, estos iconos están integrados en el sistema operativo, lo que significa que para recibir los más recientes debes seguir ciertos pasos.

Mantener tu dispositivo, teclado y aplicaciones al día es la clave para asegurarte de que siempre tendrás acceso a los últimos emojis, sin importar la marca de tu celular.

Pasos para actualizar emojis en Android y no quedarte atrás

El primer paso fundamental es mantener tu sistema operativo actualizado. Ve a Configuración, busca la sección de Sistema o Actualización de software y revisa si tienes alguna versión pendiente por descargar.

Android 16 incorpora soporte para Unicode 17.0 y suma 163 nuevos emojis a su catálogo digital. (Emojipedia)

Las actualizaciones de Android suelen incluir los paquetes más recientes del estándar Unicode, que es el responsable de añadir nuevos emojis. La rapidez con la que recibes estos cambios depende de tu marca: los Google Pixel suelen ser los primeros, seguidos por Samsung y luego otras marcas.

Actualizar tu teclado principal es igual de importante. Teclados como Gboard (de Google) y Microsoft SwiftKey reciben actualizaciones periódicas que incluyen nuevos emojis y funciones.

Dirígete a la Play Store, busca tu teclado favorito y asegúrate de tener instalada la última versión. Así, podrás ver y enviar emojis más actuales en apps compatibles, incluso si tu sistema aún no ha recibido la actualización general.

Los emojis se han convertido en un lenguaje universal que permite expresar emociones y mensajes de forma rápida y creativa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram también tienen sus propios emojis independientes del sistema. Mantén estas apps actualizadas desde la Play Store para acceder a los nuevos iconos dentro de sus chats, muchas veces antes de que lleguen al sistema operativo general de tu teléfono.

Acceso anticipado: versiones beta y trucos extra

Para quienes quieren ser los primeros en usar los emojis más nuevos, unirse a los programas beta de apps como Gboard o WhatsApp es una opción interesante. Desde la Play Store puedes convertirte en tester beta y recibir funciones y emojis antes que el resto, aunque estas versiones pueden tener pequeños errores.

Como extra, Gboard ofrece la función Emoji Kitchen, que permite combinar dos emojis para crear uno completamente nuevo y personalizado, ampliando aún más tu repertorio visual. Siguiendo estos pasos y trucos, podrás mantener tu Android siempre a la última en emojis y enriquecer tus conversaciones digitales.

El emoji de rostro distorsionado llega a Android para expresar confusión, incomodidad o perplejidad en las conversaciones. (Emojipedia)

Google presenta una actualización para Android que mejorará la velocidad de celulares

Google ha iniciado la adopción de una nueva optimización en el núcleo de Android orientada a aumentar el rendimiento de los teléfonos y reducir el consumo energético. Esta actualización incorpora AutoFDO (Optimización Guiada por Retroalimentación Automática), una técnica que reorganiza la ejecución de tareas en el software para que el procesador trabaje de manera más eficiente.

El principal objetivo de AutoFDO es aliviar la carga de la CPU durante la gestión de miles de procesos que se ejecutan en segundo plano. Según pruebas internas, esta mejora permite que los dispositivos se inicien más rápido, abran aplicaciones en menos tiempo y utilicen menos batería.

Este ajuste se suma a otras modificaciones que Google está implementando directamente en el kernel, el núcleo fundamental que coordina la comunicación entre el hardware y el software. Cualquier avance en este componente puede traducirse en una experiencia de usuario mucho más fluida y eficiente en los dispositivos Android.

El corazón blanco también puede simbolizar nuevos comienzos, esperanza y solidaridad en momentos delicados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué significa el emoji de corazón blanco y en qué situaciones usarlo

El emoji de corazón blanco se utiliza para expresar amor, cariño y afecto, pero con un matiz especial de pureza, sinceridad y paz. A diferencia de los corazones rojos o rosas, el corazón blanco suele transmitir un sentimiento más neutral, limpio y desinteresado.

Es común verlo en mensajes relacionados con amistad profunda, apoyo incondicional, recuerdos de seres queridos o situaciones donde se quiere enfatizar la bondad y la calma en la relación.

Además, el corazón blanco también puede simbolizar nuevos comienzos, esperanza y solidaridad en momentos delicados. En redes sociales, muchas personas lo emplean para acompañar mensajes de consuelo, homenajes o para mostrar respeto y empatía en situaciones sensibles.

Su uso se ha popularizado por su capacidad de comunicar emociones sinceras sin connotaciones románticas intensas, convirtiéndolo en una opción versátil para diferentes contextos afectivos y sociales.