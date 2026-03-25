Snapchat presenta función con IA que convierte tus fotos en videos de cinco segundos

La nueva función está disponible únicamente para usuarios que cuentan con la suscripción Lens+ en Snapchat. (Reuters)

Snapchat ha lanzado una nueva función llamada AI Clips, que permite a los usuarios transformar una sola foto en un video de cinco segundos gracias a la inteligencia artificial. Esta herramienta, disponible a través de Lens Studio para suscriptores de Lens+, ofrece una experiencia creativa y personalizada sin precedentes en la plataforma, reafirmando el enfoque de Snapchat en la innovación con efectos de realidad aumentada y generativa.

Qué es AI Clips y cómo funciona

AI Clips se integra en Lens Studio, el entorno de desarrollo de Snapchat donde los creadores pueden diseñar y publicar efectos de realidad aumentada denominados Lenses. A diferencia de otras herramientas de generación de video con IA, AI Clips se basa en un sistema de “closed-prompt”: los desarrolladores diseñan previamente un Lens y el usuario simplemente selecciona la opción para generar un video a partir de su propia foto.

Por ejemplo, un creador puede diseñar un Lens que simule a una persona caminando por una alfombra roja o escalando una montaña; el usuario solo tiene que elegir la foto que desea emplear y la IA genera automáticamente el clip de cinco segundos.

AI Clips utiliza un sistema de prompts cerrados, donde los usuarios eligen entre Lenses predefinidos. (Snapchat)

Esta mecánica facilita el proceso tanto para creadores experimentados como para quienes se inician en el desarrollo de efectos. Según Snapchat, es posible crear y publicar un Lens en pocos minutos sin necesidad de herramientas externas.

Acceso exclusivo y posibilidades creativas

La función AI Clips está disponible exclusivamente para quienes cuentan con una suscripción a Lens+, que tiene un costo mensual de $8.99. Esta suscripción otorga acceso a Lenses y experiencias de realidad aumentada exclusivas, sumando así un nuevo incentivo para usuarios que buscan funciones avanzadas y personalización.

Los usuarios pueden explorar un menú de Lenses disponibles, aplicarlos a sus propias imágenes y obtener videos en los que parecen realizar actividades como bucear, correr en un autódromo, visitar monumentos famosos o cualquier otro escenario creado por la comunidad de desarrolladores.

Los creadores pueden diseñar Lenses y monetizarlos según la popularidad y uso entre los usuarios. (Reuters)

Monetización para creadores y expansión del ecosistema

Una de las novedades destacadas es la posibilidad para los creadores de monetizar sus Lenses mediante el programa Lens+ Payouts. Snapchat ofrece un sistema de reparto de ingresos basado en la interacción y popularidad de los Lenses publicados. Si un Lens logra atraer la atención de muchos usuarios, el creador puede recibir pagos proporcionales al éxito de su contenido.

El potencial de esta nueva función es considerable: en 2025, los usuarios de Snapchat generaron cerca de dos billones de Snaps, lo que representa alrededor de 63,000 Snaps por segundo. Este volumen crea oportunidades significativas tanto para la creatividad como para la monetización dentro de la plataforma.

Diferencias frente a otras herramientas de IA

Aunque la generación de video con IA se ha vuelto cada vez más accesible y popular, AI Clips introduce un enfoque distinto al limitar la libertad de creación al Lens previamente diseñado. Esto contrasta con plataformas como Sora, Adobe Firefly, Veo 3, Runway o Midjourney, donde los usuarios pueden generar clips a partir de instrucciones de texto abiertas y detalladas.

En 2025, los usuarios de Snapchat generaron cerca de dos billones de Snaps, impulsando la adopción de nuevas funciones creativas. (Reuters)

YouTube, por su parte, lanzó recientemente “Reimagine”, una función que permite transformar un fotograma de un Short en un clip de ocho segundos, también a partir de una sola imagen, compitiendo directamente en el segmento de edición y creación de video con IA.

AI Clips busca hacer la generación de video instantánea, personal y fácil de compartir. Al eliminar la complejidad técnica y ofrecer una integración directa en Snapchat, la función acerca la tecnología de IA a millones de usuarios, ampliando el repertorio de posibilidades para expresarse en redes sociales. Además, incentiva a los desarrolladores a innovar y a monetizar sus creaciones, reforzando el dinamismo del ecosistema de realidad aumentada en Snapchat.