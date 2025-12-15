Tecno

Con un solo clic los usuarios exploran su año en Snapchat gracias al resumen personalizado

La función que permite a los usuarios revivir sus momentos clave del 2025 con un video en la sección Recuerdos

El resumen anual de Snapchat
El resumen anual de Snapchat recopila los Snaps, Historias y Chats más destacados de 2025 para cada usuario. (Reuters)

Snapchat ha lanzado su esperado resumen del año, una función que permite a los usuarios revivir los momentos más destacados de 2025 mediante un video personalizado. Este resumen está disponible en la sección Recuerdos de la aplicación y recopila los Snaps, Historias y Chats más relevantes del año, ofreciendo una retrospectiva sobre la forma en que cada usuario se conectó y se expresó durante los últimos doce meses.

Para acceder al resumen anual, los usuarios deben abrir la aplicación y dirigirse a la sección Recuerdos, donde encontrarán la tarjeta “Tu Resumen de Snaps de 2025”. Esta herramienta se suma a la tendencia de plataformas digitales que ofrecen retrospectivas personalizadas, como Spotify, Apple Music, Amazon Music y Duolingo, y busca fortalecer el vínculo de los usuarios con la plataforma al resaltar los momentos que han marcado su experiencia.

Durante el último año, la actividad en Snapchat mostró un crecimiento notable. Las llamadas telefónicas alcanzaron un promedio diario de casi 1.700 millones de minutos, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto al año anterior.

El acceso al video retrospectivo
El acceso al video retrospectivo se realiza a través de la tarjeta “Tu Resumen de Snaps de 2025” en la sección Recuerdos. (Reuters)

En Estados Unidos, los usuarios enviaron más de cinco mil millones de notas de voz, cifra que supone un aumento de casi el 10%. Los chats grupales también experimentaron un alza, con un crecimiento superior al 5% en la cantidad de personas que enviaron mensajes a estos espacios, y algunos usuarios superaron los 8.880 mensajes en su chat grupal principal durante el año.

Las interacciones mediante reacciones y stickers también reflejaron un dinamismo destacado. Las Reacciones de Chat crecieron un 44%, siendo el emoji de corazón el más utilizado, mientras que tres millones de personas adicionales emplearon stickers para comunicarse en la plataforma.

Nuevas tarifas en Snapchat

En paralelo al lanzamiento del resumen anual, Snapchat anunció cambios en su política de almacenamiento que han generado debate entre los usuarios. A partir del próximo año, quienes superen los 5 GB de fotos y videos almacenados en Recuerdos deberán suscribirse a un plan de pago para ampliar su espacio.

En 2025, las llamadas en
En 2025, las llamadas en Snapchat alcanzaron casi 1.700 millones de minutos diarios, con un crecimiento del 30%.

El plan inicial ofrece 100 GB por $1,99 al mes, mientras que los suscriptores de Snapchat+ dispondrán de hasta 250 GB por $3,99 mensuales. Por su parte, los usuarios de Snapchat Platinum contarán con cinco terabytes (5.000 GB) por $14,99 al mes. Los precios pueden variar fuera de Estados Unidos según el mercado y la moneda local.

Para quienes excedan el límite gratuito, Snapchat mantendrá los recuerdos adicionales almacenados durante un periodo de gracia de 12 meses. Durante ese tiempo, los usuarios podrán optar por actualizar su plan o descargar el contenido directamente a su dispositivo. La compañía ha señalado que la mayoría de los usuarios, que cuentan con menos de 5 GB de recuerdos, no experimentarán cambios inmediatos en el servicio.

La decisión de Snapchat de cobrar por el almacenamiento de recuerdos marca una diferencia respecto a la mayoría de las redes sociales, donde este tipo de cargos no es habitual. Sin embargo, la medida se asemeja a la política de empresas de almacenamiento en la nube como Amazon, Apple, Dropbox, Google y Microsoft, que aplican tarifas a quienes superan el límite gratuito.

Snapchat implementará un nuevo plan
Snapchat implementará un nuevo plan de pago para quienes superen los 5 GB de almacenamiento en Recuerdos a partir del próximo año. (Reuters)

La función Recuerdos se ha consolidado como un elemento central para los usuarios de Snapchat, al permitirles guardar y organizar fotos y videos dentro de la aplicación, con acceso en cualquier momento. Esta herramienta se distingue del carrete tradicional del teléfono porque los usuarios seleccionan de manera intencionada los momentos que desean conservar, evitando duplicados y capturas de pantalla innecesarias.

En un entorno donde las plataformas digitales buscan ofrecer experiencias más personalizadas y servicios de valor añadido, Snapchat apuesta por que la utilidad de Recuerdos y la experiencia del resumen anual justifiquen la transición hacia modelos de pago para el almacenamiento de contenido.

