Tecno

OpenAI confirma que abandonará Sora, su aplicación para generar videos con IA

Sora permitió a los usuarios crear y compartir videos realistas a partir de texto e imágenes

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OpenAI confirmó que Sora dejará
OpenAI confirmó que Sora dejará de estar disponible tanto en su app como en la API para desarrolladores. (Reuters)

OpenAI, pionera en inteligencia artificial, confirmó el cierre de Sora, su aplicación de generación de video basada en IA que en su momento marcó tendencia en el sector tecnológico.

El anuncio, realizado este martes, implica también la finalización del acuerdo de mil millones de dólares con Disney, que había permitido integrar a más de 200 personajes de la compañía en Sora. La decisión representa una señal clara del cambio de prioridades de OpenAI y de la transformación que atraviesa la industria de la inteligencia artificial generativa.

Qué era Sora y por qué fue relevante

Presentada en febrero de 2024, Sora se lanzó como un modelo capaz de generar videos a partir de texto, ofreciendo además la posibilidad de ampliar clips ya existentes. Su desarrollo evolucionó hasta convertirse en una aplicación social que permitía a los usuarios crear y compartir videos realistas a partir de sus propias imágenes o las de otros usuarios, en una experiencia similar a TikTok.

El acuerdo de Sora con
El acuerdo de Sora con Disney, que permitía usar más de 200 personajes en videos de IA, también fue cancelado. (Europa Press)

Sora no solo destacaba por la calidad visual de los videos generados, sino porque facilitaba la circulación y el intercambio de estos contenidos dentro de la propia plataforma.

El impacto de Sora fue inmediato, al punto de suscitar debates sobre el potencial uso indebido de la tecnología, como la creación de deepfakes o “basura digital” generada por IA. Celebridades, figuras públicas y organizaciones de derechos manifestaron su inquietud sobre los riesgos asociados a la manipulación de imágenes y la posible vulneración de derechos de autor.

La decisión de OpenAI afecta también a su acuerdo con Disney, valorado en mil millones de dólares, que permitía incluir más de 200 personajes icónicos en los videos generados por Sora. Disney confirmó que respeta el cambio de rumbo de OpenAI y agradeció la colaboración, al tiempo que reiteró su interés en seguir explorando nuevas alianzas con plataformas de IA.

Sora permitía a los usuarios
Sora permitía a los usuarios crear y compartir videos realistas generados a partir de texto e imágenes propias. (Reuters)

El cierre llega en un contexto en el que Disney ha intensificado su defensa de la propiedad intelectual, como se evidenció con la reciente demanda contra Google por el uso de la IA Gemini para replicar personajes de la compañía.

Cambio de estrategia y reordenamiento de prioridades

El cierre de Sora no es un hecho aislado. Forma parte de una reorientación más amplia dentro de OpenAI, que ahora prioriza el desarrollo de herramientas de productividad, programación y sistemas autónomos, como los agentes inteligentes capaces de operar en el entorno del usuario. Según The Wall Street Journal, la compañía retirará también la API de Sora y el soporte de video dentro de ChatGPT, aunque aún no existen fechas concretas para este proceso.

Fidji Simo, responsable de aplicaciones en OpenAI, habría señalado a los empleados que la empresa reducirá el foco en proyectos secundarios para concentrarse en productos centrales orientados al ámbito profesional y empresarial. Anthropic, competidor directo, también ha avanzado en este terreno con sus herramientas Claude Cowork y Code, que se centran en productividad y generación de código.

El cierre de Sora refleja
El cierre de Sora refleja el giro de OpenAI hacia proyectos enfocados en productividad y sistemas autónomos. (Europa Press)

La despedida de Sora simboliza el cierre de una etapa de exploración en OpenAI, caracterizada por la expansión hacia nuevos formatos audiovisuales. La compañía apuesta ahora por una visión de producto más definida, centrada en aplicaciones con un impacto inmediato en el entorno laboral y la automatización de tareas. El desarrollo y la integración de la “superapp” que combina ChatGPT, Codex y navegación web refuerzan esta estrategia.

La industria de la IA generativa, que el año pasado estuvo marcada por el auge de modelos para la creación de imágenes y videos, enfrenta ahora un momento de ajuste y consolidación. El fin de Sora refleja tanto la evolución de las demandas del mercado como las propias limitaciones y controversias éticas y legales en torno al uso de la tecnología para la producción de contenidos.

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