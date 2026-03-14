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En qué casos el celular se calienta en exceso mientras carga y cómo podemos evitar daños

Aunque la subida de calor durante la carga es habitual, ciertas prácticas pueden suponer riesgos para la batería

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El uso de carga rápida
El uso de carga rápida puede incrementar la temperatura del teléfono durante la recarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso frecuente del teléfono móvil y las tecnologías de carga rápida han hecho que muchos usuarios adviertan un aumento de temperatura en sus celulares durante la carga, una situación que, según los especialistas, suele ser normal, aunque en ciertos contextos puede encerrar riesgos para el dispositivo.

El fenómeno se asocia principalmente a la dinámica de la batería y los circuitos internos, que trabajan de manera intensiva cuando el equipo recibe energía.

Por qué el celular se calienta mientras carga

El proceso de carga implica que la batería del teléfono móvil almacene energía al mismo tiempo que varios circuitos internos gestionan el flujo eléctrico. Cuando se utilizan cargadores de alta potencia o tecnologías como la carga rápida y la carga inalámbrica, el incremento de temperatura suele ser más notorio. Estos sistemas permiten recuperar energía en menos tiempo, pero exigen un mayor esfuerzo tanto a la batería como al sistema eléctrico.

En condiciones habituales, el aumento de temperatura se mantiene dentro de parámetros seguros y tiende a desaparecer una vez finalizada la carga o cuando el dispositivo reduce su actividad. Este fenómeno forma parte del funcionamiento estándar de la mayoría de los smartphones actuales.

Usar el celular mientras carga,
Usar el celular mientras carga, especialmente para juegos o GPS, eleva el riesgo de sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo el calentamiento puede ser excesivo

Ciertas prácticas pueden acentuar el calentamiento del dispositivo. Una de las situaciones más frecuentes ocurre cuando el usuario utiliza el teléfono mientras está conectado a la corriente. Actividades como ver videos, jugar, usar el GPS o realizar videollamadas llevan al procesador y la pantalla a operar a plena capacidad, mientras la batería sigue recibiendo energía.

Un caso típico es el uso del celular como navegador GPS en el auto, con la pantalla encendida y la localización activa. La combinación de estas tareas, junto con la carga simultánea, fuerza a los componentes internos y puede derivar en temperaturas elevadas.

Las condiciones ambientales también juegan un papel importante. Temperaturas ambientales altas o la exposición directa al sol pueden facilitar la acumulación de calor en el teléfono. Por el contrario, ambientes extremadamente fríos también tienen potencial para alterar el funcionamiento normal de la batería. Estos factores externos, sumados a una carga intensiva, aumentan la probabilidad de sobrecalentamiento.

Sistemas de protección y señales de alerta

Los fabricantes incorporan en los smartphones modernos diversos sistemas de protección que monitorean la temperatura del equipo. Cuando el sistema detecta valores superiores a los recomendados, se activan medidas automáticas para preservar los componentes.

Las altas temperaturas ambientales favorecen
Las altas temperaturas ambientales favorecen el recalentamiento del dispositivo móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las acciones más comunes se encuentra la reducción de la velocidad de carga, la disminución temporal del brillo de pantalla, la limitación del rendimiento del procesador y, en casos extremos, la interrupción de la carga.

Algunos equipos pueden cerrar aplicaciones que consumen recursos en exceso o restringir el funcionamiento únicamente a llamadas de emergencia hasta que la temperatura retorne a niveles seguros. Estas funciones están diseñadas para evitar daños mayores y garantizar la integridad del dispositivo.

A pesar de estos mecanismos, los especialistas recomiendan vigilar situaciones en las que el celular se calienta excesivamente o de forma recurrente. Un aumento constante de temperatura podría advertir problemas con la batería, el cargador o el uso de accesorios no compatibles.

Un aumento constante de temperatura
Un aumento constante de temperatura puede indicar problemas en la batería o el cargador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar daños por sobrecalentamiento

Para reducir riesgos y proteger tanto la batería como el teléfono, los expertos sugieren desconectar el dispositivo del cargador si se percibe una temperatura inusualmente alta. Lo ideal es dejarlo reposar en un lugar fresco durante algunos minutos y reanudar la carga una vez que la temperatura se haya estabilizado.

Además, es aconsejable evitar el uso de aplicaciones exigentes mientras el equipo está conectado a la corriente, especialmente juegos, navegación GPS o transmisión de video por periodos prolongados. Utilizar cargadores y cables originales o certificados también ayuda a reducir la probabilidad de incidentes.

Que el celular se caliente ligeramente durante la carga es parte de su funcionamiento normal, pero entender las causas y saber cuándo la temperatura supera lo habitual resulta clave para prolongar la vida útil del dispositivo.

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