Nuevo juego de zombis gratis en Epic Games Store: descarga Wave Gods: Ammo Night antes del 29 de marzo

Epic Games Store sorprende con Wave Gods: Ammo Night gratis por tiempo limitado - créditos Epic Games Store

Epic Games Store ha sorprendido a su comunidad con una promoción inesperada: Wave Gods: Ammo Night, un título de acción y supervivencia con zombis, puede descargarse totalmente gratis hasta el 29 de marzo.

La propuesta se destaca por su accesibilidad y la posibilidad de sumar un nuevo título a la biblioteca digital sin costo alguno. El sistema de Epic Games asegura que, una vez reclamado el juego durante el periodo promocional, queda vinculado de manera permanente a la cuenta.

Esto significa que se podrá descargar y jugar incluso después de que termine la oferta, lo que convierte a Wave Gods: Ammo Night en una oportunidad puntual para ampliar la colección de cualquier jugador.

Cuál es el nuevo juego que está regalando Epic Games Store

Wave Gods: Ammo Night se ambienta en un mundo devastado donde la humanidad ha sido arrasada por una misteriosa catástrofe. Los supervivientes se enfrentan a oleadas interminables de zombis que invaden las ruinas de las ciudades.

Cada noche, el peligro aumenta: los muertos regresan en mayor número y con más violencia. La clave es sobrevivir: conservar la munición, colaborar con otros jugadores y resistir ante el horror.

El juego permite partidas tanto en solitario como en línea, con la opción de formar equipos de hasta seis personas. La cooperación es esencial para resistir las embestidas y planificar estrategias que permitan aprovechar al máximo los recursos limitados. El enfoque arcade, el ritmo elevado y las mecánicas accesibles pero exigentes lo convierten en una experiencia ideal para quienes buscan acción directa y desafíos constantes.

Cómo descargar juegos en Epic Games Store

Reclamar Wave Gods: Ammo Night es sencillo y rápido. Solo necesitas:

Iniciar sesión en la Epic Games Store. Buscar la ficha del juego y comprobar que el precio aparece como 0,00 euros. Completar la compra para añadirlo a tu biblioteca.

Cómo descargar Wave Gods: Ammo Night gratis para tu PC - crédito Epic Games Store

El título permanecerá disponible de forma gratuita hasta el 29 de marzo a las 0:00 (hora peninsular española). Una vez sumado a tu cuenta, podrás descargarlo y jugarlo en cualquier momento, sin restricciones de tiempo.

Otros videojuegos gratuitos en plataformas de PC

Además de las promociones especiales de Epic Games, existen otras alternativas legales para conseguir videojuegos sin coste. Steam mantiene un catálogo de más de 100 títulos gratuitos, entre los que destacan Counter-Strike 2, PUBG Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends y Rivals Season 7. El proceso para descargar estos juegos es igual de sencillo:

Instala la aplicación de Steam en tu computadora.

Busca “juegos gratis” o “free to play” en la tienda.

Selecciona el juego deseado y haz clic en ‘Jugar’ o ‘Instalar’ .

El título se añadirá a tu biblioteca y podrás acceder a él sin costo.

Entre las opciones más populares de Steam se encuentran también War Thunder, Rainbow Six Siege, Warframe, VRChat, Naraka: Bladepoint, Overwatch, World of Tanks, Fallout Shelter, The Sims 4, Team Fortress 2, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Destiny 2, League of Legends: Wild Rift y muchos más.

Consejos para aprovechar las ofertas

El nuevo título de supervivencia se integra a la lista de oportunidades puntuales que ofrece la tienda, incentivando la participación de la comunidad y el acceso legal a experiencias de calidad en PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa las notificaciones de Epic Games Store y otras plataformas para no perder ninguna promoción sorpresa.

Revisa semanalmente las secciones de juegos gratuitos y promociones especiales.

Reclama los títulos gratis aunque no planees jugarlos de inmediato; quedarán en tu biblioteca para el futuro.

Descarga siempre desde las tiendas oficiales para garantizar la seguridad de tus dispositivos.

La política de juegos gratuitos, tanto en Epic Games Store como en otras plataformas, ha transformado el acceso al entretenimiento digital. Esta estrategia no solo permite a los usuarios probar nuevas experiencias sin invertir dinero, también incentiva la creación de comunidades activas y promueve el descubrimiento de títulos independientes o menos conocidos.

Wave Gods: Ammo Night se suma a una larga lista de juegos que pueden disfrutarse sin costo, demostrando que el acceso legal y seguro al gaming es posible y está al alcance de todos los usuarios de PC.