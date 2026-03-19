Fortnite regresa a Google Play y lo hace con recompensas para los jugadores

Fortnite regresa al Google Play Store tras más de cinco años de disputas legales entre Epic Games y Google. (X: Fortnite)

El regreso de Fortnite al Google Play Store marca el fin de uno de los litigios más prolongados en la industria de los videojuegos móviles. Tras más de cinco años de disputas legales entre Epic Games y Google, el popular battle royale vuelve a estar disponible para descarga directa y gratuita en dispositivos Android de todo el mundo, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva temporada y la promesa de recompensas exclusivas para sus jugadores.

La batalla legal que impidió tener Fortnite en Google Play

El conflicto comenzó cuando Epic Games desafió las políticas de pago de Google y Apple, buscando implementar métodos alternativos para evitar las comisiones impuestas por ambas plataformas.

Esta disputa llevó a la retirada de Fortnite tanto del Google Play Store como del App Store, obligando a los usuarios a buscar vías alternativas para instalar el juego, como la descarga directa desde la Epic Games Store a través de APK.

Finalmente, tras varios años y negociaciones, Epic Games y Google alcanzaron un acuerdo que permite a Fortnite regresar a la tienda oficial de Android. Este retorno no solo facilita la descarga y actualización del juego para millones de usuarios, sino que también representa un cambio en las reglas del ecosistema móvil, abriendo la puerta a una mayor competencia en beneficio tanto de desarrolladores como de consumidores.

El acuerdo entre Epic Games y Google abre la puerta a mayor competencia en el ecosistema móvil de videojuegos. (FORTNITE)

El regreso de Fortnite a Google Play coincide con el lanzamiento de la nueva temporada “Duelo final”, lo que ha aumentado el interés y la expectativa en la comunidad. La descarga del juego desde la tienda de Google ya está disponible a nivel global, simplificando el proceso para quienes desean jugar con amigos en cualquier dispositivo Android.

Recompensas y beneficios para jugadores de Android

Junto a la reapertura en Google Play, Epic Games ha lanzado incentivos concretos para quienes disfrutan Fortnite en móvil. Todos los jugadores de Android pueden acceder a una recompensa exclusiva: el nuevo traje de Yeddy. Para obtenerlo, es necesario completar misiones específicas desde la aplicación móvil, lo que fomenta la participación activa en la plataforma recién recuperada.

Además, quienes descarguen el juego desde Google Play y utilicen la función “Invitar a un amigo” podrán subir de nivel y conseguir este traje especial, lo que agrega valor a la experiencia social dentro del juego. Epic Games busca así recompensar la lealtad de quienes se mantuvieron a la espera durante los años de ausencia en la tienda oficial.

Epic Games otorga recompensas exclusivas, como el traje de Yeddy, para quienes juegan Fortnite en Android y cumplen misiones específicas. (Foto: Epic Games)

Este regreso trae también una ventaja adicional en ciertos mercados: los jugadores que utilizan el sistema de pago directo de Epic pueden recibir un reembolso del 20 % en sus compras dentro del juego.

Si bien esta funcionalidad está disponible por ahora en Estados Unidos y en otras plataformas como iOS (en la Unión Europea), la empresa trabaja para extender la opción a todos los usuarios de Google Play a nivel mundial.

Detalles de la nueva temporada de Fortnite y diversidad de contenidos

El relanzamiento de Fortnite en Google Play coincide estratégicamente con la llegada de la Temporada 2 del Capítulo 7, denominada “Duelo final”. Esta actualización introduce un sistema de rivalidades, armas novedosas, personajes inéditos y colaboraciones especiales.

Los jugadores pueden desafiar a otros como rivales, unirse al enfrentamiento entre La Fundación y el Rey helado y explorar nuevas mecánicas de juego que refrescan la experiencia en cada partida.

Epic Games implementa un reembolso del 20% en compras in-game para quienes usan el sistema de pago directo en ciertos mercados.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Fortnite no se limita únicamente a su modo Battle Royale. Más de 345.000 juegos creados por la comunidad están disponibles gracias al Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

Entre los ejemplos destacados se encuentra “k1ng 1V1 Build Fight”, desarrollado por el creador argentino Tecnefn, que ilustra el alcance global del ecosistema de contenidos.