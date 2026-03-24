Lo que nadie se esperaba: Mario Kart Tour solo podrá ser jugado por mayores de 18 años en Brasil

La medida se basa en su sistema de recompensas aleatorias, considerado cercano a los juegos de azar

Mario Kart Tour recibe la
Mario Kart Tour recibe la clasificación +18 en Brasil, dejando de ser un juego familiar. (Nintendo)

La reciente decisión de Brasil de clasificar como +18 al videojuego Mario Kart Tour ha sorprendido a la industria, ya que se trata de un título tradicionalmente asociado a un público familiar.

Esta medida no responde a cambios en su contenido, sino a la inclusión de mecánicas de recompensas aleatorias vinculadas a pagos, consideradas por las autoridades como cercanas a los juegos de azar.

El juego móvil de Nintendo mantiene intacta su propuesta: carreras de karts con personajes conocidos en escenarios coloridos y accesibles para todas las edades. Sin embargo, su sistema de monetización ha sido el factor determinante en la reclasificación, ubicándolo en la misma categoría que títulos dirigidos a adultos.

Debido a su sistema de
Debido a su sistema de monetización, el cual incluye la compra de cajas que dan objetos aleatorios, la categoría familiar de Mario Kart Tour cambió en Brasil.

Esta decisión forma parte de una revisión más amplia en Brasil sobre los criterios de clasificación de videojuegos. En particular, las autoridades están poniendo el foco en las llamadas “cajas de botín” o sistemas gacha, que otorgan recompensas aleatorias a cambio de moneda del juego o pagos reales. Bajo este enfoque, la naturaleza del contenido pierde relevancia frente al modelo económico que emplea el título.

En Mario Kart Tour, esta mecánica se presenta a través del sistema conocido como “spotlight pipe”, que permite obtener personajes, karts y planeadores de forma aleatoria. Aunque este tipo de sistema es común en videojuegos móviles gratuitos, los reguladores consideran que puede asemejarse a dinámicas de apuestas cuando existe la posibilidad de gastar dinero real.

El cambio de clasificación implica que el juego queda oficialmente restringido a mayores de 18 años dentro del sistema brasileño. No obstante, esto no necesariamente modifica la experiencia de juego ni introduce contenido adicional. La etiqueta funciona como una advertencia sobre el tipo de interacción económica que ofrece el producto.

Entidades reguladoras consideran que el
Entidades reguladoras consideran que el sistema de recaudación de Mario Kart Tour es casi igual al de un juego de azar. (Nintendo)

Hasta el momento, Nintendo no ha emitido una respuesta oficial sobre la medida. El videojuego continúa operando con normalidad, sin alteraciones en su jugabilidad ni en sus sistemas internos. Las carreras, eventos y recompensas siguen funcionando como antes, lo que refuerza la idea de que la reclasificación no está vinculada al contenido, sino a su estructura de monetización.

Para los usuarios en Brasil, el impacto práctico aún no está completamente definido. La clasificación podría influir en la visibilidad del juego dentro de tiendas digitales o en eventuales restricciones de acceso para menores de edad, dependiendo de las políticas de cada plataforma.

El caso refleja una tendencia global en la industria del videojuego. Diversos países, especialmente en Europa y Asia, han comenzado a examinar con mayor rigor las mecánicas de cajas de botín. La principal preocupación radica en su potencial para fomentar hábitos de gasto impulsivo, particularmente entre públicos jóvenes.

El cambio de categoría de
El cambio de categoría de Mario Kart Tour podría provocar que sea menos visible en las tiendas virtuales. (foto: UnoCero)

Los reguladores están adoptando una postura cada vez más estricta, equiparando en algunos casos estas prácticas con formas de juego de azar. Esto representa un cambio significativo respecto a los criterios tradicionales de clasificación, que se centraban principalmente en aspectos como la violencia o el lenguaje.

Para Nintendo, la situación abre un escenario de incertidumbre en uno de sus títulos móviles más importantes. Mario Kart Tour forma parte de su estrategia para el mercado de smartphones, donde los modelos gratuitos con microtransacciones son predominantes. Sin embargo, el creciente escrutinio sobre este tipo de sistemas podría obligar a revisar ciertas prácticas en el futuro.

A medida que más países adopten regulaciones similares, el impacto podría extenderse a otros videojuegos con estructuras de monetización comparables. Por ahora, la decisión de Brasil marca un precedente que podría influir en la forma en que la industria aborda el equilibrio entre ingresos y regulación.

La insólita actitud de Andrea

Honduras avanza en su reincorporación

