La función que rompe fronteras: cómo cargar un iPhone usando otro celular de Apple o Android

La carga bidireccional entre iPhone es posible gracias al puerto USB-C incorporado desde los modelos 15 lanzados en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que un iPhone se quede sin batería en momentos críticos es una constante preocupación para los usuarios de la marca. Aunque las versiones Pro y Pro Max ofrecen una autonomía superior, el resto de los modelos de la línea suelen requerir soluciones de emergencia cuando no hay un cargador o enchufe cerca.

En ese escenario, existe una alternativa poco conocida: utilizar otro celular, ya sea un iPhone o incluso un Android, como fuente de energía para recargar el dispositivo.

Cargar un iPhone utilizando otro iPhone: cómo funciona

Desde la llegada del iPhone 15 en 2023, Apple incorporó la carga bidireccional a través del nuevo puerto USB-C, permitiendo que dos iPhone compatibles puedan transferirse energía directamente mediante un cable adecuado. Esta característica resulta útil en situaciones donde uno de los dispositivos tiene energía suficiente y el otro está al borde de apagarse.

El proceso se basa en la comunicación automática entre ambos dispositivos a través del puerto USB-C, que negocia cuál de los dos tiene mayor porcentaje de batería y, en consecuencia, determina cuál será el “donante” y cuál el receptor. El sistema prioriza siempre cargar el aparato que tiene menos carga, sin opción de seleccionar manualmente el sentido de la transferencia.

La función de carga entre iPhone identifica automáticamente qué dispositivo tiene mayor batería y transfiere energía al que está más descargado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si un iPhone está al 80% y el otro al 35%, el primero comenzará a cargar al segundo hasta que los niveles se equilibren o hasta que se desconecten los equipos.

Para iniciar la carga entre dos iPhone, es fundamental contar con un cable USB-C a USB-C de buena calidad. Se recomienda utilizar el cable original de Apple o uno certificado MFi (Made For iPhone), ya que los cables genéricos pueden no garantizar una transferencia segura y eficiente de energía.

Los cables Lightning, utilizados en modelos anteriores al iPhone 15, no permiten este tipo de carga, porque carecen de la tecnología necesaria para la negociación automática entre dispositivos.

El procedimiento es simple y automático. Basta con conectar un extremo del cable al iPhone que tiene más batería y el otro al que necesita recargarse. Inmediatamente, ambos dispositivos se comunican y, si el porcentaje de uno es menor, comenzará a recibir energía del otro.

La velocidad de carga entre iPhone suele rondar los 4 o 5 vatios, lo que implica una recarga más lenta que con un cargador convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la pantalla o en la Dynamic Island aparecerá una notificación confirmando que el proceso de carga está en marcha, de forma similar a cuando el teléfono se conecta a un adaptador de corriente.

La velocidad de carga entre iPhone es más lenta que la de un enchufe convencional. Habitualmente, la potencia ronda los 4 o 5 vatios, lo que significa que puede tomar más tiempo alcanzar un nivel de batería útil. Por ello, se recomienda desconectar los dispositivos una vez alcanzado el nivel deseado para evitar un drenaje excesivo de la batería del iPhone que actúa como fuente de energía.

Modelos de iPhone compatibles con la carga bidireccional

No todos los iPhone pueden participar en este proceso de carga entre dispositivos. Solo es posible en aquellos equipados con puerto USB-C, es decir, en los modelos presentados a partir de 2023. La lista de equipos compatibles incluye:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

Cómo cargar un iPhone usando un celular Android

Además de la carga entre iPhone, existe una alternativa interesante para quienes se quedan sin batería y cuentan cerca con un usuario de Android dispuesto a ayudar. Los teléfonos Android, como el caso del Honor Magic 8, pueden servir como fuente de energía para un iPhone, siempre que se disponga del cable adecuado.

También es posible cargar un iPhone utilizando un celular Android como fuente de energía mediante cables USB-C a USB-C o USB-C a Lightning. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llevar a cabo esta operación, se necesita un cable USB-C a Lightning (en el caso de iPhone 14 o versiones inferiores) o un USB-C a USB-C (en el caso de modelos más recientes, como el iPhone 15 en adelante). El procedimiento consiste en conectar la entrada USB-C al teléfono Android y el otro extremo al iPhone. De inmediato, el iPhone comenzará a cargarse con la energía disponible en la batería del Android.

El proceso es sencillo, pero la velocidad y potencia de carga son limitadas. Se estima que en 30 minutos de carga se puede obtener aproximadamente un 10% de batería, aunque este valor puede variar según la capacidad de ambos dispositivos y el cable empleado.

Si bien la cantidad de energía transferida no es suficiente para cargar completamente el iPhone, puede ser suficiente para realizar una llamada urgente, enviar mensajes importantes o utilizar aplicaciones de navegación hasta llegar a un punto de recarga.