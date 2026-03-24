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Apple confirma la WWDC 2026: cómo verlo, fecha y posibles anuncios

Se anticipa que la empresa dirigida por Tim Cook presente avances en iOS 27 y macOS 27, además de novedades sobre la integración de Gemini con Siri

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Apple confirmó que la WWDC
Apple confirmó que la WWDC 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio. (Apple)

Apple ha anunciado que la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de 2026 se realizará del 8 al 12 de junio. El evento incluirá actividades en línea y una jornada especial presencial en el Apple Park el 8 de junio, indicó la compañía dirigida por Tim Cook.

La WWDC es un evento clave para Apple, donde se anuncian novedades en los sistemas operativos de dispositivos como iPhone, MacBook e iPad. En esta edición se esperan las presentaciones de los renovados iOS 27 y macOS 27, así como nuevos avances en la integración de Gemini de Google con Siri.

Para esta edición, la empresa adelantó que la WWDC26 mostrará “los increíbles avances en las plataformas de Apple, incluidas innovaciones en IA, nuevas herramientas para desarrolladores y software”.

La WWDC es el principal
La WWDC es el principal evento donde Apple presenta novedades de software para iPhone, MacBook e iPad. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Asimismo, Apple señaló: “La WWDC ofrecerá una oportunidad única para que interactúen con ingenieros y diseñadores de Apple, y conozcan de cerca nuevas tecnologías, entornos de desarrollo y funcionalidades”.

Cómo será la WWDC en 2026

La WWDC 2026 comenzará el lunes 8 de junio con la tradicional Keynote y la presentación Platforms State of the Union.

A partir de esa jornada, la conferencia continuará en formato online durante toda la semana, con más de 100 sesiones en video, laboratorios grupales interactivos y espacios de consulta donde los desarrolladores podrán interactuar directamente con el equipo de ingenieros y diseñadores de Apple para profundizar en los anuncios realizados.

Se espera que la WWDC
Se espera que la WWDC 2026 destaque la llegada de iOS 27, macOS 27 y otras actualizaciones de sistemas. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

El evento especial presencial en el Apple Park el 8 de junio ofrecerá a estudiantes y desarrolladores la oportunidad de seguir en vivo tanto la Keynote como Platforms State of the Union, participar en laboratorios y actividades, y conectar personalmente con los equipos de ingeniería y diseño de la compañía. El acceso a esta jornada presencial tendrá cupo limitado.

Apple impulsa la formación de estudiantes en programación a través del Swift Student Challenge. Los ganadores de la edición 2026 serán notificados el jueves 26 de marzo y podrán solicitar su asistencia al evento especial en el Apple Park. Adicionalmente, se distinguirá a 50 participantes por la calidad de sus proyectos, quienes serán invitados a participar en una experiencia de tres días en Cupertino.

Qué esperar de la WWDC en 2026

La WWDC 2026 genera expectativas centradas en la presentación de iOS 27, macOS 27 y el resto de los sistemas operativos de Apple. Aunque la keynote estará enfocada principalmente en el software, no se descarta la aparición de nuevo hardware.

Está previsto que Liquid Glass,
Está previsto que Liquid Glass, el diseño introducido en iOS 26, continúe y reciba mejoras. (Apple)

Medios especializados en Apple sugieren que la inteligencia artificial será transversal en todas las plataformas, impulsada por la colaboración entre Apple y Google.

Asimismo, anticipan la continuidad de Liquid Glass, el lenguaje de diseño incorporado en iOS 26, que se mantendrá y será perfeccionado. Según las filtraciones, Apple añadiría un selector para regular la intensidad de este diseño, respondiendo a las demandas de los usuarios tras la actualización 26.1.

La inteligencia artificial tendría un papel central, con el lanzamiento pendiente de la nueva versión de Siri, que se espera para 2026 tras varios retrasos.

Apple ha confirmado que las herramientas de Apple Intelligence funcionarán sobre los modelos desarrollados por Google, lo que permitirá ofrecer nuevas experiencias y funcionalidades, incluido un chatbot propio.

La inteligencia artificial será protagonista,
La inteligencia artificial será protagonista, con la nueva versión de Siri prevista para 2026 tras varios aplazamientos. (Apple)

Por último, la conferencia pondrá el foco en herramientas de desarrollo pensadas para la comunidad profesional dado que Apple anunció recientemnte la integración de Claude y Codex en Xcode y se prevé la incorporación de soluciones de vibe coding.

Qué se presentó en la WWDC de 2025

En la WWDC de 2025, Apple presentó una actualización de software orientada al diseño Liquid Glass, una interfaz con efectos de transparencia, y a la integración de inteligencia artificial.

Las novedades incluyeron iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 y visionOS 26.

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