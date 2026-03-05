MacBook Neo: cuánto cuesta el nuevo computador portátil más barato de Apple

La MacBook Neo incorpora el procesador A18 Pro, que ofrece un rendimiento ágil para tareas diarias y aplicaciones de inteligencia artificial. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple presentó su nueva computadora portátil MacBook Neo, disponible desde USD 599 con Magic Keyboard y 256 GB de almacenamiento. La versión de USD 699 incorpora Touch ID y 512 GB de capacidad. Ambos modelos se ofrecen en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

La MacBook Neo cuenta con una pantalla de 13 pulgadas sin notch y promete hasta 16 horas de autonomía. Dispone de dos puertos USB-C, pero no incluye carga MagSafe. El conector para auriculares está ubicado en el lateral izquierdo, cerca del frente del equipo.

Qué otras características incluye MacBook Neo

La MacBook Neo presenta un diseño actualizado, elaborado con la mayor proporción de materiales reciclados que Apple ha utilizado hasta ahora. Su carcasa de aluminio combina resistencia y bajo peso.

Este modelo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, que garantiza alta definición y colores precisos. REUTERS/Shannon Stapleton

El equipo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, que ofrece alta resolución y colores fieles. Incluye el teclado Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch para gestos y controles táctiles en toda la superficie.

Algunas versiones suman Touch ID para desbloqueo, acceso a apps y pagos mediante huella digital. Cuenta con dos puertos USB-C y conexión para auriculares.

La cámara es de 1080p y los micrófonos son de alta calidad, lo que mejora la experiencia en videollamadas y grabaciones. Incorpora altavoces laterales con soporte para Audio Espacial y Dolby Atmos.

La carcasa de aluminio de la MacBook Neo utiliza la mayor proporción de materiales reciclados jamás empleada por Apple en un producto. REUTERS/Shannon Stapleton

Está disponible en plateado, índigo, rosado y cítrico, con detalles de color en el teclado y la base.

La MacBook Neo utiliza el chip A18 Pro, que permite un encendido veloz, apertura rápida de aplicaciones y un rendimiento eficiente en tareas diarias y aplicaciones de inteligencia artificial. Ofrece hasta 16 horas de autonomía.

Opera con macOS, que integra funciones avanzadas de privacidad y seguridad, aplicaciones preinstaladas y soporte para apps adicionales.

El dispositivo se sincroniza de forma directa con iPhone, permitiendo continuar conversaciones, copiar y pegar contenido o controlar el teléfono desde la laptop.

Disponible desde USD 599, incluye Magic Keyboard y almacenamiento de 256 GB en su versión base. (Apple)

Cómo es el chip del MacBook Neo

El corazón de la MacBook Neo es el procesador A18 Pro, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en el uso diario. Este chip permite navegar, crear documentos, editar imágenes, reproducir contenido y aprovechar funciones de inteligencia artificial de forma fluida.

Gracias al A18 Pro, es posible alternar sin interrupciones entre aplicaciones como Mensajes, WhatsApp, Canva, Excel y Safari, optimizando la multitarea.

De acuerdo con Apple, este procesador brinda un rendimiento hasta un 50 % superior en tareas cotidianas, comparado con la PC más vendida equipada con el último Intel Core Ultra 5.

Algunas versiones de la MacBook Neo integran Touch ID para desbloqueo y pagos seguros mediante huella digital. (Apple)

En funciones más exigentes, como el procesamiento de inteligencia artificial, la MacBook Neo puede ser hasta tres veces más rápida y el doble de eficiente editando fotos.

La GPU integrada de cinco núcleos mejora la calidad gráfica en juegos y aplicaciones creativas.

Por su parte, el Neural Engine de 16 núcleos agiliza tareas de inteligencia artificial, como resumir notas o limpiar imágenes, asegurando la privacidad y seguridad de los datos. Además, la MacBook Neo no incluye ventilador, lo que garantiza un funcionamiento totalmente silencioso.

Ofrece hasta 16 horas de autonomía, permitiendo una jornada completa de uso sin recargar. (Apple)

Qué otros productos lanzó recientemente Apple

La MacBook Neo se suma a los lanzamientos recientes de Apple. Entre las novedades, destaca el iPhone 17e, que integra el chip A19 para un rendimiento avanzado y un sistema de cámara de 48 MP capaz de capturar fotos y videos en 4K Dolby Vision.

El dispositivo incorpora el módem C1X, que duplica la velocidad respecto a la generación anterior y mejora la conectividad y eficiencia. El iPhone 17e se ofrece en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo tono rosa suave, además de fundas en varios colores.

Apple también presentó las nuevas MacBook Air con chip M5, la MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max, así como los monitores Studio Display y Studio Display XDR.