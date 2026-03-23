Desde una isla privada hasta la mansión más cara de Florida: los lujos de Larry Ellison, fundador de Oracle

Larry Ellison consolida su posición como el sexto hombre más rico del mundo con una fortuna de 191.000 millones de dólares, según Forbes. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Larry Ellison tiene un patrimonio estimado en 191.000 millones de dólares, según Forbes, y lleva una vida marcada por lujos. Recientemente, cambió su residencia principal: dejó su isla privada de Lanai, en Hawái, para mudarse a una mansión en Manalapan, Florida, a pocos minutos de Mar-a-Lago, la zona donde frecuenta el presidente estadounidense Donald Trump.

Este movimiento ocurrió en paralelo a la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, la compañía liderada por su hijo David Ellison, en una operación de 110.000 millones de dólares.

Según la lista de multimillonarios de Forbes en marzo de 2026, el fundador de Oracle es la sexta persona más rica del mundo, solo por detrás de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.

Cuánto le costó a Larry Ellison comprar un Isla en Hawái y cambiarse a Florida

La reciente compra de una mansión en Manalapan por USD 173 millones convierte a Ellison en protagonista de la operación inmobiliaria más costosa de Florida. (Foto: Europa Press)

Durante seis años, la residencia principal de Larry Ellison fue la isla hawaiana de Lanai, adquirida en 2012 por un valor estimado de 300 millones de dólares por el 98% de su superficie, según Bloomberg. En la actualidad, la isla está valorada en 1.200 millones de dólares de acuerdo a Forbes.

Lanai es hogar de unas 3.300 personas y destaca por su oferta de hoteles de lujo: Four Seasons Resort Lanai y Sensei Lanai, ambos bajo la titularidad del propio Ellison.

No obstante, a comienzos de 2026, Ellison trasladó su residencia a Manalapan, Florida, donde posee una mansión adquirida en 2022 por 173 millones de dólares. Esta operación, confirmada por diversos medios estadounidenses, representa la transacción inmobiliaria más cara celebrada en la historia de Florida.

La propiedad, construida sobre un terreno de 6,5 hectáreas, fue reformada para sumar edificios auxiliares y renovar su muelle privado.

Qué otras mansiones y hoteles ha comprado el fundador de Oracle

La cartera inmobiliaria de Larry Ellison abarca desde hoteles de lujo en Hawái hasta propiedades históricas en Rhode Island, destacando su perfil de coleccionista global. (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Previamente, Ellison ya había adquirido otra mansión en primera línea de playa en North Palm Beach por 80 millones de dólares y que, según informes, habría vendido por 133 millones de dólares.

En 2024, sumó el resort Eau Palm Beach en Palm Beach por 277 millones de dólares, tras una remodelación a cargo del diseñador Jonathan Adler; este hotel, anteriormente operado por la cadena Ritz-Carlton, fue mencionado por la Guía Michelín como “uno de los hoteles más lujosos de la Costa Dorada de Florida”.

Además, la expansión inmobiliaria en Florida incluye la compra, a través de una empresa vinculada a Ellison, del Lion County Safari de Palm Beach, un espacio de 242 hectáreas.

En qué otras partes tiene hoteles Larry Ellison

Las transacciones hechas por Ellison en materia inmobiliaria rondan las decenas de millones de dólares. (Foto: REUTERS)

La colección de propiedades de Larry Ellison va mucho más allá de Hawái y Florida. En California es dueño de Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Palo Alto, Hyatt Regency Lake Tahoe y Sensei Porcupine Creek en Rancho Mirage.

Adicionalmente, en Rhode Island adquirió la mansión Beechwood, residencia de la histórica familia Astor, por un monto aproximado de 10 millones de dólares en 2010.

Su intención era transformar Beechwood en un museo privado de arte del siglo XIX. Posteriormente, invirtió otros 11 millones de dólares por cuatro propiedades colindantes en la avenida Bellevue de Newport.

En Japón es propietario de una villa privada con jardín zen situada en los terrenos del templo budista Nanzen-ji, en Kyoto, con un valor estimado de 86 millones de dólares. Este tipo de adquisiciones refuerzan su imagen como uno de los principales coleccionistas inmobiliarios del planeta.

A qué otras de sus pasiones le invierte dinero Larry Ellison

Larry Ellison se distingue en el mundo náutico por poseer superyates como el Rising Sun y el Musashi, además de revolucionar la Copa América con Oracle Team USA. (Foto: REUTERS)

Aunque la magnitud de su patrimonio inmobiliario impresiona, la afición de Larry Ellison por los yates y la navegación ha definido tanto su vida privada como su perfil público.

Piloto habilitado de aviones y entusiasta de la aviación, fue uno de los primeros empresarios en tener un Gulfstream G650 y en los años noventa pilotaba un caza SIAI-Marchetti S.211, Ellison es aún más conocido por revolucionar la regata de vela de alta competición.

Su equipo deportivo, Oracle Team USA, ganó la Copa América en 2010 y 2013, y tras la derrota en 2017 ante Emirates Team New Zealand, impulsó la liga mundial SailGP de regatas.

Asimismo, la flota privada de yates de Ellison incluye modelos emblemáticos: el Rising Sun, de 138 metros de eslora, construido por Lürssen, dotado de spa, gimnasio, piscina, cine y una cancha de baloncesto. La tripulación del buque puede llegar a 45 personas.