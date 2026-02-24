Tecno

Tu celular nuevo vendría con un peligro oculto: cómo saber si tiene malware al comprarlo

La vigilancia de permisos, el uso de software de seguridad y la consulta de antecedentes del fabricante son claves para anticipar riesgos

En la actualidad, la compra de un nuevo smartphone Android implica mucho más que comparar especificaciones o buscar la mejor oferta.

La seguridad se ha vuelto una prioridad, especialmente después que expertos en ciberseguridad, de Kaspersky, alertaron la aparición de amenazas denominada Keenadu, un malware capaz de infiltrarse en los dispositivos antes incluso de que el usuario los saque de la caja. Este tipo de riesgo obliga a consumidores y empresas a extremar precauciones para evitar recibir un teléfono ya infectado desde fábrica.

El interés por este tema radica en que, a diferencia de otros tipos de malware, Keenadu puede integrarse directamente en el firmware del dispositivo durante el proceso de fabricación o distribución, lo que lo hace invisible para el usuario promedio y muy difícil de eliminar.

La amenaza es particularmente relevante en mercados emergentes y regiones como América Latina, donde se han reportado miles de casos, con Brasil como uno de los países más afectados.

Recomendaciones para comprar un smartphone seguro en 2026

Para minimizar el riesgo de adquirir un dispositivo Android ya infectado, expertos en ciberseguridad han recomendado seguir estas pautas:

1. Comprar solo en tiendas y canales oficiales: evita adquirir teléfonos en sitios web poco conocidos, revendedores informales o tiendas no autorizadas. Los canales oficiales y las tiendas reconocidas suelen estar sujetos a controles más estrictos y tienen políticas claras de devolución y soporte.

2. Verificar el fabricante y las actualizaciones de seguridad: antes de comprar, investiga si el fabricante publica actualizaciones de seguridad periódicas y si el modelo cuenta con soporte activo. Consulta foros, reseñas y sitios especializados sobre posibles antecedentes de dispositivos comprometidos por malware preinstalado.

3. Mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas: nada más encender tu nuevo smartphone, revisa que el sistema operativo y las aplicaciones estén actualizadas. Instala las actualizaciones disponibles, ya que suelen corregir vulnerabilidades potenciales.

4. Instalar una solución de seguridad confiable para Android: utiliza un antivirus móvil integral que permita analizar el dispositivo, detectar amenazas ocultas y bloquear aplicaciones sospechosas. Esta protección puede ser clave para identificar malware que intente operar en segundo plano.

5. Configurar el dispositivo desde cero: si es posible, evita restaurar copias de seguridad o instalar apps automáticamente desde un dispositivo anterior. Configura el teléfono manualmente, instalando solo las aplicaciones necesarias desde fuentes oficiales.

6. Revisar los permisos de las aplicaciones del sistema: presta atención a qué apps tienen privilegios elevados, especialmente aquellas que gestionan el desbloqueo facial, la pantalla de inicio u otras funciones críticas. Si detectas comportamientos extraños, contacta al soporte técnico del fabricante.

Cómo actúa Keenadu y por qué es tan peligroso

Keenadu es un malware que puede venir preinstalado de fábrica, integrarse en apps del sistema o difundirse a través de tiendas oficiales como Google Play. En su variante más peligrosa, funciona como una puerta trasera: da a los ciberdelincuentes control total del equipo, permitiendo modificar apps, instalar otras sin autorización, otorgar permisos elevados y acceder a toda la información almacenada.

En algunos casos, incluso monitoriza búsquedas en modo incógnito y puede activar o desactivar según la región o el idioma del dispositivo.

En otras variantes menos avanzadas, Keenadu se integra en aplicaciones del sistema, como la app de desbloqueo facial o la pantalla de inicio, lo que le otorga privilegios elevados para instalar software malicioso adicional.

Además, se han detectado aplicaciones infectadas en Google Play, por ejemplo, apps para controlar cámaras inteligentes, que lograron acumular cientos de miles de descargas antes de ser eliminadas.

El verdadero peligro de este tipo de amenazas es que rompen la confianza en la cadena de suministro tecnológica. La idea de que un teléfono nuevo es seguro por defecto deja de ser válida cuando el malware se infiltra en etapas previas a la venta.

Qué hacer si sospechas que tu dispositivo está comprometido

Si notas actividad inusual (como consumo excesivo de datos, apps que se instalan solas, anuncios extraños o accesos no autorizados) realiza un análisis completo con tu solución de seguridad y considera restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica.

Si el malware está integrado en el firmware, es posible que se requiera asistencia técnica especializada o incluso el reemplazo del equipo.

La compra de un smartphone en 2026 exige prestar atención a la seguridad desde el primer momento. Solo así es posible reducir el riesgo y disfrutar de la tecnología móvil con mayor tranquilidad.

