Bill Gates identifica las tres profesiones que seguirán vigentes pese al avance de la IA

Bill Gates da a conocer qué profesiones no serán reemplazadas por la IA. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El avance de la inteligencia artificial ya está transformando el mercado laboral, pero no todos los empleos corren el mismo riesgo. Bill Gates, cofundador de Microsoft, aseguró que existen al menos tres sectores que mantendrán su relevancia en el futuro: el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética.

Según su análisis, estas áreas seguirán dependiendo del criterio humano, la experiencia y la capacidad de innovación, aspectos que la IA aún no logra replicar por completo.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el impacto de la automatización ya es tangible. Un estudio reciente del banco de inversión Morgan Stanley advierte que la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados ya está ocurriendo, especialmente en economías avanzadas como el Reino Unido.

El desarrollo de software será una de las profesiones que no desaparecerá por el avance de la IA.

El informe señala que la adopción de IA está acelerando cambios estructurales en el empleo, generando preocupación sobre el futuro de múltiples profesiones.

Pese a este panorama, Gates considera que los desarrolladores de software continuarán siendo indispensables. Aunque las herramientas de inteligencia artificial ya pueden generar código, aún requieren supervisión humana para garantizar su funcionamiento correcto. Los programadores no solo detectan errores, sino que también optimizan sistemas complejos y toman decisiones clave en el diseño de soluciones tecnológicas.

Otro de los sectores que, según Gates, se mantendrá sólido es el de la biología y la investigación científica. En este campo, la inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos, pero no sustituye la intuición ni el pensamiento crítico necesarios para generar nuevas hipótesis.

La investigación científica tampoco desaparecerá ante el avance de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatividad y la capacidad de plantear preguntas innovadoras siguen siendo atributos humanos fundamentales en el desarrollo de avances médicos y científicos.

La tercera área señalada es el sector energético. Industrias como el petróleo, la energía nuclear o las renovables requieren experiencia práctica y toma de decisiones en tiempo real.

En estos entornos, donde los errores pueden tener consecuencias significativas, el juicio humano continúa siendo clave. La gestión de la demanda, la respuesta ante crisis y la planificación estratégica son tareas que, por ahora, no pueden delegarse completamente en algoritmos.

La profesión de traducción sería la más golpeada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, otros estudios muestran que existen profesiones con mayor nivel de exposición a la automatización. Un informe elaborado por Microsoft identifica a los intérpretes y traductores como los más vulnerables, con un 98% de solapamiento con tecnologías de inteligencia artificial.

Les siguen historiadores, matemáticos y editores de texto, todos con un 91%, así como escritores y periodistas, con niveles también elevados de exposición.

Sin embargo, estos datos no implican necesariamente la desaparición de estas profesiones. Según explicó el investigador Kieran Tomlinson, el concepto de “exposición” se refiere al grado en que la IA puede intervenir en determinadas tareas, no a un reemplazo total de los trabajadores.

Bill Gates revela cómo cambiarán las profesiones ante el avance de la IA. TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS

En la práctica, esto significa que muchos profesionales deberán adaptarse e integrar estas herramientas en sus procesos para mantenerse competitivos.

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo continúa abierto. Mientras algunos sectores enfrentan transformaciones profundas, otros parecen contar con una mayor resiliencia frente al avance tecnológico.

Las conclusiones de Gates apuntan a que el futuro del trabajo no será uniforme, sino que dependerá del equilibrio entre automatización y habilidades humanas.

La IA ha llegado para hacer grandes transformaciones en el empleo, según el mismo Bill Gates. REUTERS/Caitlin Ochs/Archivo

En ese escenario, la capacidad de adaptación se perfila como un factor determinante. Más allá de las profesiones específicas, la integración de la inteligencia artificial en el entorno laboral redefine las competencias necesarias, impulsando la demanda de perfiles capaces de trabajar junto a estas tecnologías.

Así, mientras la IA continúa expandiéndose en distintos sectores, la combinación de conocimiento técnico, creatividad y experiencia humana se mantiene como un elemento central para sostener la relevancia profesional en los próximos años.