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WhatsApp prueba cierre de sesión y gestión de múltiples cuentas en Android: así funcionará la nueva experiencia

Los usuarios podrán pausar el uso, proteger su información y cambiar de perfil sin borrar datos ni desinstalar la app

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WhatsApp prueba cierre de sesión
WhatsApp prueba cierre de sesión y multi-cuenta en Android: más control y privacidad sin perder chats - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp está a punto de cambiar la manera en que los usuarios gestionan sus cuentas en Android. Con la llegada de la beta 2.23.17.8, la aplicación comenzó a probar la esperada función de multi-cuenta, que permite añadir y administrar varios perfiles dentro de la misma app.

De acuerdo con WABetaInfo, la compañía va un paso más allá con una nueva experiencia de cierre de sesión que promete ofrecer un control más intuitivo y seguro sobre la gestión de cuentas, facilitando la desconexión temporal sin perder el historial de chat ni los archivos multimedia.

La posibilidad de alternar entre cuentas y cerrar sesión de manera sencilla supondrá una mejora notable en privacidad, comodidad y organización, en un contexto donde la mensajería instantánea es cada vez más central en la vida digital.

WhatsApp revoluciona la experiencia en
WhatsApp revoluciona la experiencia en Android: nueva gestión de cuentas y cierre de sesión intuitivo - (Foto: Meta)

Cómo funciona la gestión de múltiples cuentas en WhatsApp

La función multi-cuenta permite a los usuarios de Android añadir varias cuentas de WhatsApp a la misma aplicación. Cada perfil mantiene su historial de chats, archivos multimedia y configuración de notificaciones de forma independiente.

Cambiar entre cuentas es tan simple como acceder a un menú dedicado, lo que facilita la organización y el acceso a diferentes perfiles en un solo dispositivo.

Hasta ahora, eliminar una cuenta secundaria era posible, pero para cerrar sesión en la cuenta principal era necesario desinstalar la app, lo que implicaba la pérdida del historial local salvo que se hubiera realizado una copia de seguridad previa.

Con la actualización beta 2.26.11.5, WhatsApp está probando una sección específica para gestionar el cierre de sesión. Ahora, los usuarios podrán cerrar sesión temporalmente en cualquier cuenta, incluidas las principales, sin eliminar el historial de chats del dispositivo.

El sistema guía sobre copias
El sistema guía sobre copias de seguridad, bloqueo de la app y notificaciones, ayudando a tomar decisiones informadas y evitando la pérdida accidental de información en el cambio entre perfiles - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta función hace posible pausar el uso de la aplicación sin necesidad de desinstalarla o borrar datos, y permite retomar la actividad cuando el usuario lo desee.

El sistema guía paso a paso sobre las alternativas disponibles antes de cerrar sesión. Por ejemplo, sugiere activar el bloqueo de la aplicación (requiere autenticación al abrir WhatsApp), ajustar las notificaciones para reducir el volumen de alertas, liberar almacenamiento borrando archivos innecesarios y realizar copias de seguridad para proteger conversaciones y archivos.

Este enfoque integral busca evitar acciones innecesarias, como eliminar la cuenta principal para cambiar de perfil o cerrar sesión solo por exceso de notificaciones. Al centralizar todas las opciones en una sola sección y explicar el impacto de cada una, WhatsApp ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas y reduce la probabilidad de pérdida accidental de información.

La función también facilita la vida de quienes desean separar conversaciones personales y laborales, compartir el dispositivo sin comprometer la privacidad o tomar un descanso de la mensajería sin perder el acceso a los mensajes antiguos.

¿Qué pasa con el historial de chats al cerrar sesión?

Una de las principales mejoras es que el cierre de sesión no elimina el historial local de chats, aunque siempre se recomienda realizar una copia de seguridad antes de desconectarse, por precaución. Así, los usuarios pueden salir de la aplicación y volver a entrar sin preocuparse por la pérdida de mensajes o archivos.

La actualización facilita separar conversaciones,
La actualización facilita separar conversaciones, compartir dispositivos y retomar chats antiguos, consolidando a WhatsApp como opción líder en mensajería segura y personalizada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de querer eliminar una cuenta secundaria, el proceso es sencillo y reversible. Además, la interfaz destaca la opción de añadir nuevas cuentas, recordando que no es necesario borrar la principal para gestionar varios perfiles.

Cuándo se estrenará la nueva función de WhatsApp

Por ahora, la función está en fase temprana de desarrollo y solo disponible para algunos usuarios beta. WhatsApp evalúa su recepción y utilidad antes de decidir si la implementa de forma generalizada. Como es habitual, la compañía realiza pruebas internas y limitadas antes de lanzar oficialmente las novedades a todos los usuarios.

La gestión de múltiples cuentas y el cierre de sesión intuitivo representan un avance clave para WhatsApp en Android, alineándose con las necesidades de usuarios que buscan flexibilidad sin sacrificar seguridad ni usabilidad.

Si las pruebas son positivas, estas mejoras podrían transformar la forma en que millones de personas utilizan la app cada día, consolidando a WhatsApp como una de las opciones más versátil y segura del ecosistema de mensajería global.

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