¿El nivel de actividad da la vuelta?: los signos de repunte de sectores clave en marzo, en línea con la expectativa de Luis Caputo

Actividad automotriz

Tras la caída de 2,6% del nivel de actividad en febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que en marzo habría un repunte y que los sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, emitían signos positivos.

Los niveles de actividad e inflación son los principales tests del Gobierno para este año. Y si bien algunos relevamientos de consultoras fueron en línea con las palabras de Caputo, otros brindan señales mixtas.

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Durante su participación en el evento Expo EFI 2026, la semana pasada, el titular de la cartera económica sostuvo que “la recaudación ya empezó a crecer”, un tema que le preocupaba, según había reconocido meses atrás.

Lo cierto es que la mayoría de los indicadores en el tercer mes del año estuvieron en verde. El relevamiento de Analytica reportó que el Índice Líder de Actividad (ILA) creció un 0,9% mensual.

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Según la consultora, la industria y el frente externo impulsaron la mejora, con la siderúrgica revirtiendo las caídas de febrero (17,2%). La molienda oleaginosa subió 21,6% y la producción de aceites avanzó 19,8%, reflejando el procesamiento récord de girasol desde fines de 2025. El consumo de electricidad de grandes usuarios aumentó 3,2%, por mayor dinamismo de la industria energo-intensiva.

Según Analytica, la industria siderúrgica tuvo una suba de 17,2% en marzo.

A su vez, el sector automotriz mostró un desempeño positivo, con la producción de autos en alza de 5,5%, ventas a concesionarios creciendo 4,9% y patentamiento de motos en 6,3%. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 8,0%. Además, el índice Construya subió 1,3% y el consumo de cemento repuntó 4,1%. Por otro lado, el sector agropecuario, medido por el IACA-BCR, cayó 2,3% mensual, aunque el nivel de marzo se ubicó entre los más altos de la serie histórica.

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En el plano externo, las exportaciones de bienes aumentaron 21,8%, impulsadas por los complejos de maíz y girasol, que lograron los mayores volúmenes para un mes de marzo desde que hay registros. Aunque Analytica advirtió que el rebote no se trasladó a la demanda de los hogares: el consumo privado, el crédito a familias y la confianza del consumidor siguieron deteriorándose. El índice de confianza del consumidor UTDT descendió 5,3% y los préstamos al consumo bajaron 1,0 por ciento.

Repunte en la industria

En la consultora EconViews tuvieron otro diagnóstico sobre lo que sucedió en marzo. Su “semáforo de actividad” registró un rebote mensual en marzo, con mejoras principalmente en la industria y el sector de Oil&Gas, aunque en la construcción los resultados fueron mixtos. El relevamiento indicó que en marzo, la de autos subió 11,1% y la de acero avanzó 18,0%. La molienda de soja aumentó 27,4% y la producción de harina, 9,5%. El consumo de cemento bajó 3,1% y aunque el índice Construya aumentó 4,6%. En el sector inmobiliario, las escrituras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron un salto de 21% mensual. Aunque la construcción general, en cambio, retrocedió 1,3 por ciento.

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EconViews también informó avances en la producción de petróleo (6,1%) y en el consumo de electricidad (4,7%). El patentamiento de autos creció 6,8%, el de motos, 2%. En el frente externo, las exportaciones FOB subieron 19,8%, mientras que las importaciones CIF lo hicieron en 0,4%. El informe de EconViews consignó que la recaudación por IVA-DGI subió 1,0%. Entre los indicadores negativos, se destacó que los préstamos en pesos al sector privado cayeron 1,0% y las ventas de nafta bajaron 0,7 por ciento.

El análisis de los datos de Analytica y EconViews dejó en evidencia que la mejora de marzo tuvo su epicentro en sectores exportadores y manufactureros, que en el caso de esta última fue una señal nueva para el programa económico. Aunque la demanda interna y el crédito continuaron siendo débiles.

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Y si bien el agro retrocedió respecto a febrero, aunque se mantuvo en niveles históricamente altos. La evolución sectorial de marzo expuso un escenario dispar, con polos de crecimiento y otros rezagados, pero con cambios en quienes componen ambos grupos. El repunte ahora se apoyó en la industria y la exportación, mientras el consumo y el crédito siguieron en retroceso. La construcción presentó señales mixtas. Para EconViews, el consumo de cemento y el índice Construya subieron, aunque la construcción general bajó 1,3 por ciento.

La apuesta a la construcción

El ministro Caputo apuesta a que a mitad de año allá una reactivación mayor de la construcción. Fue en su discurso en el evento de Expo EFI en donde confesó que, por medio de la licitación de rutas nacionales, darle un impulso al sector. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a una reactivación de la construcción a mitad de año por la concesión de rutas nacionales.

No obstante, desde el sector de la construcción surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la política oficial. Una fuente privada consultada por Infobae señaló que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”. La misma fuente explicó que, si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en off the record.