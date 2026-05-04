El dólar busca su nuevo punto de equilibrio después de una pérdida real de 16% en el primer cuatrimestre

La cotización del dólar registró una pérdida nominal de más de 4% en el primer tramo de 2026 (Foto: Reuters)

El monto de operaciones en el mercado de cambios cobró mayor relevancia en abril, en la medida en que se fueron incrementando las exportaciones del agro, para asentarse en una media por encima de USD 500 millones diarios.

Esta etapa de mayores liquidaciones, que podría extenderse hasta julio, garantiza un tipo de cambio estabilizado en el presente nivel de $1.400 por dólar y podría contar con un sustento mayor en la medida en que se sumen divisas por la emisión de deuda corporativa y el firme superávit de la balanza energética.

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Según datos de ABC Mercado de Cambios, en abril la oferta privada de divisas acumuló USD 10.297 millones, lo que representó un incremento del 30% frente a marzo. El Banco Central absorbió con su intervención USD 2.769 millones, el 27,9% del total. Con la “lluvia” de dólares prevista para mayo, la autoridad monetaria alcanzaría en principio cubrir el objetivo de compras de USD 10.000 millones planteado en enero, en conformidad con el FMI. En este sentido, el primer cuatrimestre acumuló un saldo positivo de USD 7.155 millones.

La cotización del dólar en el segmento mayorista cerró abril en $1.391, con una caída de 64 pesos o 4,4%. En términos reales, con una inflación acumulada en torno del 12% en lo que va del año, la pérdida de poder adquisitivo para el dólar en el mercado interno se aproximó al 16%, que confirma a este activo como una de las inversiones más desfavorables en lo que va del volátil año financiero.

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Además, si se considera el esquema de bandas cambiarias que estableció el Banco Central en enero, ahora ajustado por inflación de dos meses antes, la brecha negativa se amplió a $312,22 o 22,4% del límite superior del régimen, en los $1.703,22. Esto da un muy amplio margen para las compras del BCRA en el mercado en el inminente período récord de superávit comercial y de recaudación tributaria que se observa estacionalmente en mayo.

El devenir del mercado cambiario no está allanado, pues el segundo semestre del año es más “flaco” en cuanto al ingreso de divisas y en años anteriores demandó ventas del BCRA en el mercado para evitar sobresaltos del dólar. Pero en 2026 las expectativas devaluatorias permanecen desactivadas por el momento, tal como se comprueba por las operaciones de dólar futuro alineadas con las bandas cambiarias.

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Para fin de año, los contratos de dólar futuro quedaron pactados a $1.625. Estos incorporan una suba del dólar comercial de 16,8% de aquí a diciembre. Y una suba del dólar previsto para los doce meses de 2026 del 11,7%, muy por debajo de la inflación esperada de 29,1% anual, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.

El mercado proyecta la continuidad de la brecha negativa entre la cotización de mercado del dólar y el techo de la banda de flotación

Por otra parte, los contratos de dólar futuro recién están superando $1.700 para la postura de marzo de 2027 ($1.717) y aun así no alcanzarían el techo de las bandas cambiarias previsto por el Banco Central, en $1.761 para fin de mayo próximo.

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Dinámica del mercado cambiario y bandas

Un informe de la consultora independiente Sailing Inversiones enfatizó que los contratos de dólar futuro se mantienen todavía lejos del techo de la banda, pero eso no implica que esa referencia haya perdido relevancia. Más bien, lo que ocurrió es que la banda siguió ajustando por inflación y, como volvió a acelerarse en los últimos meses, el techo se fue desplazando hacia arriba. Al mismo tiempo, la presión vendedora en el mercado de cambios dejó al mercado operando bastante más abajo, generando una distancia mayor contra el límite superior.

A su vez, desde Sailing Inversiones agregaron que esa distancia es positiva porque reduce la sensación de que el mercado está permanentemente ‘testeando’ al BCRA y que la autoridad monetaria puede verse obligada a vender divisas en el techo. Mientras el flujo financiero siga aportando oferta y el mercado no vea una dolarización brusca de portafolios, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango relativamente contenido. Hoy se observa una zona más vendida cerca de $1.450 y una zona donde aparece demanda en torno a $1.370 por dólar.

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Mientras el flujo financiero siga aportando oferta y el mercado no vea una dolarización brusca de portafolios, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango relativamente contenido (Sailing Inversiones)

Los analistas de la consultora financiera Adcap Grupo Financiero destacaron que el mercado cambiario debería mantenerse bien abastecido a medida que comienza la temporada de cosecha. El ritmo de compras se acelera aún más hasta USD 2.900 millones por mes. Incluso con el tipo de cambio bajo presión y debilitándose de $1.350 a $1.400, el Banco Central ha mantenido las compras diarias, aunque a un ritmo menor en los últimos días.

Desde Insider Finance, firma de análisis de inversiones, el CEO, Pablo Lazzati comentó: “Tanto el techo como el piso de la banda cambiaria responden a parámetros definidos en abril del año pasado. No obstante, desde entonces hubo cambios relevantes en los porcentajes de incremento mensuales, en la política monetaria y cambiaria. A la vez, con compras del BCRA por más de USD 7.000 millones en el año, se modificó parcialmente el escenario y fortaleció la posición financiera. Por eso, si bien la banda sigue siendo una referencia válida, hoy el tipo de cambio se encuentra lejos de la parte superior”.

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Lazzati agregó que su expectativa es que “la cotización del dólar se mantenga en niveles cercanos a $1.400 y que eventualmente podría acercarse a la zona de $1.500 si el campo demora liquidaciones, aunque no se prevé por ahora un escenario de tensión cambiaria relevante”.

La cotización del dólar podría acercarse a la zona de $1.500 si el campo demora liquidaciones, pero no vemos un escenario de tensión cambiaria relevante (Lazzati)

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, “el periodo de estacionalidad favorable para el mercado de cambios, que da expectativa de relativa estabilidad del tipo de cambio en términos reales, implica una ventana para que las tasas reales se mantengan en los niveles actuales, aunque no vemos que tengan recorrido significativo para abajo. Pasado este periodo, esperamos un rebote en las tasas reales hacia terreno positivo aunque de forma gradual”.

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Ignacio Morales destacó: “En lo que va del 2026, la autoridad monetaria ya acumula compras por USD 7.000 millones, alcanzando el 70% de su meta anual" (Foto: Reuters)

Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, subrayó que “en lo que va del 2026, la autoridad monetaria ya acumula compras por USD 7.000 millones, alcanzando el 70% de su meta anual. El flujo de divisas se apoya en una cosecha récord, con más de 6.000 camiones diarios arribando a las terminales del Gran Rosario. La soja tardía lidera este ingreso de dólares, mientras la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una campaña histórica de 160 millones de toneladas”.

El período de estacionalidad favorable para el mercado de cambios da expectativa de relativa estabilidad del tipo de cambio en términos reales (Blanc)

Morales destacó: “Hay una plaza escasa de pesos que se puedan escapar hacia el dólar, ya que el Tesoro Nacional logró un rollover del 102,2% en su última licitación, absorbiendo excedentes de liquidez. La combinación de disciplina fiscal y fuerte oferta agroexportadora sostiene la calma financiera. El mercado anticipa que el ingreso de divisas se intensificará durante las próximas semanas por el pico estacional de la cosecha gruesa. La estrategia oficial sigue centrada en el saneamiento del balance y la contención de la base monetaria”.

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