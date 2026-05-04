La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes (REUTERS/Stringer)

Un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, informó este lunes la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), en un contexto en el que Estados Unidos anunció que escoltará buques en el estrecho de Ormuz, afectado por un bloqueo en medio de la crisis con Irán.

La UKMTO indicó que “un petrolero reportó haber sido impactado por proyectiles desconocidos” y precisó que todos los tripulantes se encuentran a salvo. El ataque se produjo a 78 millas náuticas al norte de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, sin que se registren heridos ni impacto ambiental, según el reporte.

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La agencia británica, que monitorea la seguridad marítima global, también alertó que se trata del segundo incidente en menos de 24 horas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. En ese marco, instó a las embarcaciones a extremar las medidas de seguridad y a informar cualquier situación irregular. En su comunicación, pidió transitar la zona “con precaución” mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.

Horas antes del ataque al petrolero, la UKMTO reportó otro episodio de seguridad. A las 11.30 GMT, varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero frente a las costas de Sirik, en el suroeste de Irán, cuando navegaba hacia el norte del estrecho de Ormuz. No se difundieron detalles sobre daños o víctimas en ese incidente.

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Los episodios se registran tres semanas después del inicio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en la guerra en Medio Oriente. A pesar de la tregua, ambas partes mantienen un bloqueo selectivo sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas. En condiciones normales, por ese paso circula alrededor del 20 % de las energías fósiles del mundo.

Los episodios se registran tres semanas después del inicio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en la guerra en Medio Oriente

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país comenzará a escoltar buques a través del estrecho a partir de este lunes. El mandatario sostuvo que las negociaciones con Irán van “muy bien”, en referencia a los contactos diplomáticos abiertos tras la tregua.

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El Comando Central de Estados Unidos informó que el operativo de escolta incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base terrestre y marítima, plataformas no tripuladas multidominio y unos 15.000 efectivos militares. El despliegue forma parte de una iniciativa denominada “Proyecto Libertad”, orientada a garantizar la circulación de embarcaciones en la zona.

De acuerdo con la firma de inteligencia marítima AXSMarine, al 29 de abril había más de 900 buques comerciales en el Golfo. Al inicio del conflicto, la cifra superaba las 1.100 embarcaciones, lo que refleja una reducción del tráfico en medio de la crisis.

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La UKMTO señaló que desde el 28 de febrero, fecha de inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, recibió 46 informes de incidentes que afectan a buques en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. Según el organismo, cerca de una veintena de esos reportes se vinculan con “actividades sospechosas”, como la detección o el impacto de proyectiles.

De acuerdo con la firma de inteligencia marítima AXSMarine, al 29 de abril había más de 900 buques comerciales en el Golfo (AP)

Hasta el momento, no se identificaron responsables de los ataques recientes ni surgieron reivindicaciones. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras continúan los movimientos militares en la región y el tránsito marítimo opera bajo condiciones de seguridad reforzadas.

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(Con información de AFP y EFE)