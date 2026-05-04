Cultura

Por dónde empezar a leer a Mo Yan, el Premio Nobel chino que estará en la Feria del Libro de Buenos Aires

Guan Moye, el nombre detrás del seudónimo, exploró fronteras y rupturas. Historias de resistencia, traumas colectivos y visiones alucinatorias confluyen en su prosa. Su voz alteró la tradición oficialista y cautivó al mundo editorial

Guardar
Ilustración acuarela de Mo Yan en el centro, rodeado de sus libros con portadas variadas, un mapa de Perú y el texto 50° Feria del Libro.
Mo Yan, premio Nobel de Literatura 2012, debuta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una charla sobre narrativa china contemporánea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mo Yan, premio Nobel de Literatura en 2012, se presenta por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sábado 9 de mayo a las 19:00 hs. La participación del escritor chino está programada en la sala José Hernández del Pabellón Rojo, bajo la coordinación de Ezequiel Martínez y Alejandro Vaccaro. Su visita impulsa el interés sobre la interpretación de su obra y plantea interrogantes sobre cómo abordar su literatura en español.

El nombre real del autor es Guan Moye y nació el 17 de febrero de 1955 en Gaomi, provincia de Shandong. Su seudónimo, que en chino significa “no hables”, remite a su infancia durante la Revolución Cultural, período en que sus padres le advertían que guardara silencio para evitar consecuencias políticas. Tras trabajar en una fábrica de petróleo, alteró su certificado de nacimiento para ingresar al Ejército Popular de Liberación, donde comenzó a escribir. Un puesto en la Escuela de Arte y Literatura del Ejército le permitió dedicarse de lleno a la literatura.

PUBLICIDAD

Sorgo rojo se consolida como la obra más emblemática de Mo Yan, impulsada por su adaptación fílmica ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín
Sorgo rojo se consolida como la obra más emblemática de Mo Yan, impulsada por su adaptación fílmica ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín

La obra de Mo Yan se inscribe en lo que la Academia Sueca denominó “realismo alucinatorio”, un estilo que fusiona los cuentos populares, la historia y lo contemporáneo. A diferencia del realismo mágico latinoamericano —con el que con frecuencia se lo compara—, su narrativa construye lo irreal a partir de la distorsión sensorial provocada por el hambre, el trauma o la obsesión. Sus influencias declaradas incluyen a Gabriel García Márquez, Tolstói y Faulkner, aunque la crítica lo conoce también como “el Kafka chino”.

El punto de partida recomendado por especialistas para adentrarse en su bibliografía es la novela corta El rábano transparente (1984). La historia presenta a Tizón, un niño huérfano que trabaja en la construcción de una compuerta durante el período colectivista. Su percepción alterada de la realidad —ve colores en los sonidos y texturas en el hambre— anticipa el tratamiento lírico y crudo que distingue al autor. Este texto permite familiarizarse con el estilo lírico y, a la vez, crudo del autor antes de enfrentarse a sus obras más voluminosas y complejas.

PUBLICIDAD

La siguiente obra en la ruta de lectura es Sorgo rojo (1987), considerada la piedra angular de su bibliografía y de la literatura china contemporánea. Compuesta originalmente de cinco relatos publicados en 1985 y 1986, la novela reconstruye la resistencia contra la invasión japonesa desde una perspectiva alejada del discurso oficial: sus héroes son bandidos, campesinos y mujeres de fortaleza indomable. La estructura no lineal, que salta entre generaciones desde 1923 hasta 1976, refleja la influencia de Faulkner y García Márquez. El campo de sorgo rojo en Gaomi funciona como un personaje vivo, símbolo de vida y muerte simultáneas. La adaptación cinematográfica de Zhang Yimou en 1988, que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín, proyectó la obra de Mo Yan a escala global antes del Nobel.

Las traducciones directas del chino al español tras el Nobel de Mo Yan mejoran el acceso y la interpretación de su literatura en el mundo hispanohablante - EFE/Fredrik Von Erichsen
Las traducciones directas del chino al español tras el Nobel de Mo Yan mejoran el acceso y la interpretación de su literatura en el mundo hispanohablante - EFE/Fredrik Von Erichsen

Las baladas del ajo (1988) representa el tercer escalón del recorrido. Basada en una revuelta campesina real en el condado de Cangshan, la novela denuncia la corrupción administrativa y el colapso de los precios agrícolas. Mo Yan incorpora un bardo ciego que introduce los capítulos con baladas folclóricas, recurso que actúa como un coro griego y otorga una dimensión oral y colectiva a la tragedia. sta novela es fundamental para comprender la posición del autor como un escritor dentro del sistema que utiliza su pluma para demonizar las injusticias estatales sin ser encarcelado.

Para lectores con mayor experiencia en narrativa experimental, La república del vino (1992) propone un desafío técnico y temático. La novela utiliza el canibalismo como metáfora del agotamiento moral de la sociedad contemporánea y articula una estructura tripartita: la investigación de un funcionario corrupto, un intercambio epistolar entre un joven escritor y un personaje llamado “Mo Yan”, y relatos cortos intercalados que borran los límites entre realidad y ficción. El traductor Howard Goldblatt la calificó como la novela china más imaginativa y compleja.

Mo Yan ha recibido numerosos premios internacionales, incluida la publicación en 2024 de su última novela, El reencuentro de los compañeros de armas, en español - (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)
Mo Yan ha recibido numerosos premios internacionales, incluida la publicación en 2024 de su última novela, El reencuentro de los compañeros de armas, en español - (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

Grandes pechos y amplias caderas (1995) abarca la historia de China desde la caída de la dinastía Qing hasta las reformas post-Mao, a través del linaje de la familia Shangguan. La novela fue prohibida en China tras su publicación, debido a su retrato de la sexualidad y a una visión de la historia que se apartaba de la épica revolucionaria oficial. El narrador, único hijo varón de la familia, contrasta por su debilidad con la fortaleza de sus ocho hermanas, en una subversión de los valores patriarcales tradicionales.

El recorrido sugerido culmina con Rana (2009), obra que aborda el trauma social generado por la política del hijo único. La protagonista, la partera Wan Xin, pasa de ser símbolo de vida a ejecutora de abortos forzados en nombre del Estado. La novela combina el género epistolar con el teatro y refleja la búsqueda constante de Mo Yan de nuevas formas narrativas para procesar la historia contemporánea de China.

Ilustración en tonos rojos, violetas y magenta de la 50ª Feria del Libro, con multitud en un arco, libros flotando y detalles sobre fechas, autores y Perú como país homenajeado.
La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un factor que los especialistas señalan como determinante para el lector hispanohablante es la calidad de la traducción. Durante años, la obra de Mo Yan llegó al español a través de versiones indirectas desde el inglés. Tras el Nobel de 2012, editoriales como Kailas impulsaron traducciones directas del chino, a cargo de especialistas como Alicia Relinque, Anne-Hélène Suárez y Tyra Díez.

Mo Yan acumula un recorrido de reconocimientos previos al Nobel: fue candidato al Premio Neustadt en 1988, al Premio Man Asian en 2007 y obtuvo el Premio Newman de Literatura China en 2009. Su obra más reciente en español, El reencuentro de los compañeros de armas, fue publicada en 2024.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe 4201 (Plaza Italia).

Temas Relacionados

Mo YanFeria Internacional del Libro de Buenos AiresLiteratura China ContemporáneaTraducción LiterariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milagros Pochat: “La exclusión de las mujeres en el arte no es solamente estar o no en las instituciones”

La pintora y autora dialogó con Infobae Cultura sobre “Club de mujeres artistas”, libro en el que reúne a 28 artistas, de distintas disciplinas y partes del mundo, a través de sus propias voces

Milagros Pochat: “La exclusión de las mujeres en el arte no es solamente estar o no en las instituciones”

La belleza de la semana: el Klimt que pocos conocen

Murales en escaleras de museos, paisajes de lagos alpinos, una Judith perturbadora y una mujer embarazada que escandalizó a la Viena de 1903 componen un universo artístico del maestro austriaco que va mucho más allá de “El beso”, y que todavía puede verse en museos de Viena, Ottawa y Nueva York

La belleza de la semana: el Klimt que pocos conocen

Borís Nemtsov, el ‘playboy’ liberal que casi le ganó la presidencia a Vladímir Putin

En “El sucesor”, Mijaíl Fishman invita a imaginar cómo habría sido el país si Nemtsov hubiera llegado al poder, planteando interrogantes sobre la democracia y el destino político ruso

Borís Nemtsov, el ‘playboy’ liberal que casi le ganó la presidencia a Vladímir Putin

Jaime Bayly presentó en la Feria del Libro de Bogotá ‘Los golpistas’, la novela que explora los secretos del fallido golpe contra Hugo Chávez

Inspirado por interrogantes que lo persiguieron dos décadas, Jaime Bayly se sumerge en los entretelones del intento de derrocar a Hugo Chávez en el 2002

Jaime Bayly presentó en la Feria del Libro de Bogotá ‘Los golpistas’, la novela que explora los secretos del fallido golpe contra Hugo Chávez

“Resistir a ser borrado”: la lucha del arte chicano en la era Trump desde México

Las obras expuestas documentan la permanencia y lucha de migrantes y sus descendientes, mientras ponen de relieve la importancia de la fotografía y el muralismo para contrarrestar estigmas sociales y políticos

“Resistir a ser borrado”: la lucha del arte chicano en la era Trump desde México
DEPORTES
La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

Una zancadilla y una bofetada: la escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

Un árbitro fue acusado de discriminar a un niño de 11 años durante un partido: “Me contó lo que le dijo en un mar de lágrimas”

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

Milagros Pochat: “La exclusión de las mujeres en el arte no es solamente estar o no en las instituciones”

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes

Borís Nemtsov, el ‘playboy’ liberal que casi le ganó la presidencia a Vladímir Putin