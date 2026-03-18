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PlayStation Portal se renueva: descubre todas las novedades de su última actualización

La principal novedad anunciada por Sony es la incorporación del modo 1080p High Quality

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La PS Portal es una
La PS Portal es una portátil de Sony que permite jugar a distancia los juegos de tu PS5. SONY

Sony ha dado un nuevo impulso a su consola portátil PlayStation Portal, apostando por optimizar la experiencia de juego. La última actualización, disponible desde el 18 de marzo de 2026, introduce mejoras notables en la calidad de imagen, el acceso a juegos en la nube y la usabilidad general del dispositivo.

Estas novedades refuerzan la posición de Portal como uno de los accesorios más populares de PlayStation y responden a las demandas de los usuarios que buscaban mayor autonomía y rendimiento.

Modo 1080p High Quality y mejoras en el streaming en la nube

La principal novedad anunciada por Sony es la incorporación del modo 1080p High Quality. Esta función permite a los jugadores disfrutar de una imagen más nítida y fluida tanto en sesiones de Remote Play como en juegos ejecutados directamente desde la nube.

La consola está diseñada para
La consola está diseñada para reproducir juegos de PS5 vía streaming. (X/@theflow0)

Aunque la pantalla del dispositivo ya ofrecía una resolución base de 1080p, el nuevo modo eleva el bitrate, lo que se traduce en detalles visuales mejor definidos y una experiencia de juego más envolvente.

La actualización también trae mejoras en la interfaz de usuario para el streaming en la nube. Ahora, el menú del dispositivo facilita la selección de títulos individuales dentro de paquetes de juegos, permitiendo una navegación más ágil y personalizada.

Además, se han implementado notificaciones mejoradas para invitaciones a partidas y trofeos, incluyendo animaciones especiales y detalles visuales para los trofeos Platino.

Sony ha dado un nuevo
Sony ha dado un nuevo impulso a su consola portátil PlayStation Portal, apostando por optimizar la experiencia de juego. SONY

Experiencia de usuario y proceso de inicio optimizados

Otra de las áreas reforzadas en esta actualización es la usabilidad general del sistema. Sony ha mejorado la función de búsqueda de juegos, introduciendo un teclado virtual más intuitivo y accesible.

También se ha simplificado el proceso de inicio para nuevos usuarios, que ahora pueden crear una cuenta de PlayStation de forma rápida y sencilla mediante un código QR, agilizando el acceso al dispositivo desde el primer momento.

Estas mejoras llegan en un contexto de crecimiento para PlayStation Portal, que, tras habilitar el juego en la nube sin depender de una PS5, consolidó su posición como el accesorio más vendido del año en Estados Unidos en 2024.

La PlayStation 5 (PS5) es
La PlayStation 5 (PS5) es la consola de videojuegos de novena generación de Sony. (Foto: Imagen ilustrativa)

Qué es la PS Portal y cómo mejora la experiencia de juego con tu PlayStation 5

La PS Portal es una consola portátil desarrollada por Sony que permite a los usuarios acceder y jugar de forma remota a los títulos instalados en su PlayStation 5. Aunque su diseño recuerda al de una consola tradicional, su función principal es ofrecer una experiencia optimizada de Remote Play, facilitando el juego desde cualquier lugar del hogar sin depender de la televisión principal.

Según datos de una encuesta de Push Square, el 51% de los usuarios ya cuentan con una PS Portal, reflejando su creciente popularidad. Al emparejarse con la PS5, el dispositivo permite disfrutar de todos los juegos disponibles en la consola principal, ya sea en otra habitación o a distancia.

Takuro Fushimi, Senior Manager de Product Management en Sony, explicó que la PS Portal fue concebida como un complemento para la PlayStation 5 y no como una consola independiente. Fushimi destacó que “el Portal ha superado a móviles, PC, PS4 y la propia PS5 como el dispositivo más popular para Juego Remoto” dentro del ecosistema PlayStation.

La consola portátil se ha
La consola portátil se ha convertido en la opción preferida para utilizar Remote Play.

A pesar de su éxito, la portátil sigue cumpliendo un papel de apoyo, con sesiones de juego promedio de dos horas, consolidándose como una pieza integrada pero no autónoma en la experiencia PlayStation.

En poco tiempo, la consola portátil se ha convertido en la opción preferida para utilizar Remote Play, superando a dispositivos como móviles, PC, PS4 e incluso otra PS5 para esta función.

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