¿Difundieron tus fotos sin permiso? El nuevo cambio de Google para borrar imágenes íntimas en segundos

Google ha reforzado su compromiso con la creación de un entorno digital más seguro. (Composición Infobae: AP Foto/Thibault Camus / Google)

Google ha implementado una actualización clave en su buscador que permite a los usuarios afectados por la difusión no consentida de imágenes íntimas solicitar su eliminación de manera más rápida, sencilla y efectiva.

Disponible ya en países de Latinoamérica, esta nueva función responde a la demanda de mayor protección y agilidad frente a una de las formas más dañinas de exposición digital. La herramienta simplifica el reporte, permite agrupar varias imágenes en una sola solicitud y activa salvaguardas automáticas para evitar la reaparición de contenido similar en futuras búsquedas.

Cómo eliminar imágenes íntimas de Google en pocos pasos

El nuevo proceso de Google está diseñado para que las víctimas de la difusión no autorizada de contenido íntimo recuperen el control sobre su privacidad con solo unos clics. Cuando una persona encuentra un resultado con una imagen privada o explícita que no autorizó, puede hacer clic en los tres puntos junto al enlace en Google Search y seleccionar la opción de eliminar contenido personal o íntimo.

A la derecha de la imagen se muestra el formulario que la persona afectada debe completar para solicitar la eliminación de la imagen. (Google)

Una de las principales mejoras es la posibilidad de reportar varias imágenes en una sola solicitud, eliminando la necesidad de rellenar formularios individuales para cada enlace.

Además, durante el proceso de reporte se pueden activar protecciones adicionales, de modo que el sistema bloquee automáticamente cualquier resultado explícito relacionado que pudiera aparecer más adelante en búsquedas similares.

El seguimiento de las solicitudes también se ha simplificado. Ahora, desde la sección “Resultados sobre ti”, los usuarios pueden consultar el estado de todas sus peticiones de eliminación en un solo lugar, lo que facilita la gestión y el seguimiento de cada caso.

La herramienta de Google simplifica el reporte, permite agrupar varias imágenes en una sola solicitud y más. REUTERS/Annegret Hilse

Apoyo integral y compromiso de Google con la seguridad digital

Google ha reforzado su compromiso con la creación de un entorno digital más seguro, integrando en este proceso enlaces a organizaciones especializadas que ofrecen apoyo emocional y asesoría legal a las personas afectadas. La compañía reconoce que la eliminación de enlaces es solo un aspecto de la protección y acompaña a los usuarios en los siguientes pasos.

En paralelo, Google mantiene políticas estrictas en sus productos de inteligencia artificial generativa, como Gemini, donde prohíbe la creación de imágenes íntimas sin consentimiento y otros contenidos restringidos.

Todas las imágenes generadas por Gemini incluyen una marca de agua digital invisible gracias a la tecnología SynthID, desarrollada por Google, que permite identificar el contenido creado por IA sin alterar su apariencia visual.

Con estas iniciativas, Google apuesta por la seguridad proactiva, la protección de la privacidad y el uso responsable de la inteligencia artificial, estableciendo barreras técnicas y procedimentales para bloquear material dañino y fomentar un ecosistema digital más seguro para todos.

Google mantiene políticas estrictas en sus productos de inteligencia artificial generativa, como Gemini. REUTERS/Andrew Kelly

Google apuesta por animación con IA para hacer YouTube más seguro para los niños

Google ha realizado una inversión estratégica de un millón de dólares en Animaj Studio, un estudio enfocado en animación infantil creada con inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la calidad del contenido dirigido a niños en YouTube. Esta apuesta, gestionada a través del fondo AI Futures, busca combatir la creciente preocupación por la presencia de “contenido basura de IA” en la plataforma, es decir, videos sin valor educativo ni control de calidad.

Animaj Studio, fundada en 2022 por Gregory Dray y Sixte de Vauplane, se destaca como una de las pocas empresas que aplican la inteligencia artificial de forma efectiva en el ámbito de los medios infantiles.

Durante el último año, los canales de Animaj superaron los 22 mil millones de visualizaciones, lo que motivó a Google a no solo financiar el proyecto, sino también a ofrecer acceso anticipado a modelos avanzados de IA como Veo, Gemini e Imagen.

El respaldo de Google va más allá de la financiación, ya que involucra la colaboración activa de equipos como DeepMind y Google Labs para perfeccionar y escalar las soluciones de Animaj. Jonathan Silber, director del Fondo de Futuro de IA de Google, describió a Animaj como “un verdadero modelo para el futuro” del entretenimiento familiar y destacó: “Acertar con esto para la próxima generación es una prioridad absoluta”.