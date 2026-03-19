Diseño profesional para todos: el plan de Adobe y Nvidia para crear imágenes y videos perfectos en segundos

La asociación entre Adobe y Nvidia se centrará en el desarrollo de la nueva generación de modelos Adobe Firefly. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

Adobe y Nvidia han anunciado una alianza estratégica que busca democratizar la creación de imágenes, videos y contenidos digitales de alta calidad, poniendo herramientas profesionales impulsadas por inteligencia artificial al alcance de cualquier usuario o empresa.

Esta colaboración integra los flujos de trabajo creativos, modelos y tecnologías de Adobe con la infraestructura y las bibliotecas especializadas de Nvidia, en respuesta a la creciente demanda global de contenido y a la transformación que la IA generativa está provocando en los procesos creativos y de marketing.

Adobe Firefly y nuevas soluciones de IA: creatividad y personalización a gran escala

La asociación entre Adobe y Nvidia se centrará en el desarrollo de la nueva generación de modelos Adobe Firefly, construidos sobre la avanzada tecnología de computación acelerada de Nvidia.

Adobe y Nvidia han anunciado una alianza estratégica que busca democratizar la creación de imágenes, videos y contenidos digitales de alta calidad. (adobe.com)

Estos modelos, con soporte de bibliotecas como CUDA-X y NeMo, prometen ofrecer precisión, velocidad y control creativo para cadenas de producción de marketing y creatividad.

Adobe Firefly Foundry, la solución de IA comercialmente segura de Adobe, se ajustará a los contenidos y marcas específicas de cada cliente, permitiendo crear imágenes, videos, audio y contenidos 3D que mantienen la identidad de marca y cumplen con los estándares de propiedad intelectual.

Adobe y Nvidia también trabajarán en la integración de Agent Toolkit y Nemotron, así como en el desarrollo de asistentes siempre activos y flujos de trabajo agénticos híbridos. Estas capacidades permitirán automatizar la generación y gestión de contenidos a gran escala, facilitando que tanto creativos como empresas optimicen y personalicen sus campañas, productos y experiencias para los usuarios.

Adobe acelerará además sus flujos de trabajo creativos en la nube con Frame.io. REUTERS/Dado Ruvic

Gemelos digitales 3D y automatización avanzada en la nube

Otra de las grandes apuestas de la alianza es la creación de gemelos digitales 3D de alta fidelidad. Mediante la integración de las bibliotecas Nvidia Omniverse y plataformas como Adobe Experience Platform, la solución permite generar réplicas virtuales de productos físicos que pueden utilizarse en marketing, comercio electrónico y experiencias interactivas.

El soporte para OpenUSD y el renderizado RTX facilita la automatización de contenidos y la transmisión en la nube en tiempo real, agilizando la producción y personalización de activos visuales para marcas y franquicias.

Adobe acelerará además sus flujos de trabajo creativos en la nube con Frame.io, centralizando la gestión y colaboración de contenidos y potenciando la búsqueda semántica y la creación generativa con tecnología Nvidia CUDA.

Esta integración permitirá que equipos creativos trabajen de manera más eficiente y colaborativa desde cualquier lugar, mejorando la productividad y el análisis de medios en distintos formatos.

Nvidia es una empresa tecnológica dedicada a la computación acelerada por GPUs (unidades de procesamiento gráfico) e IA. REUTERS/Dado Ruvic

Productividad e inteligencia documental: IA para empresas y profesionales

La colaboración también incluye la incorporación de modelos de Nvidia Nemotron en Adobe Acrobat, plataforma clave para la productividad y colaboración documental. Esto permitirá ofrecer resultados de IA aún más precisos y útiles, incrementando la eficiencia de profesionales y empresas en la gestión de documentos y datos clave para su actividad.

La estrategia conjunta de mercado facilitará que compañías de todos los tamaños implementen soluciones de IA a medida, impulsando el diseño profesional y la creatividad sin límites técnicos, y permitiendo que la creación de imágenes y videos de alta calidad sea cuestión de segundos y no de horas.

Photoshop integra IA conversacional y transforma la forma de editar fotos

Adobe ha lanzado en versión beta su nuevo Asistente de IA para Photoshop, diseñado para revolucionar la edición de imágenes tanto en la web como en dispositivos móviles. Esta herramienta introduce funciones generativas avanzadas que buscan simplificar la creación y modificación de imágenes, haciéndola accesible a usuarios de todos los niveles de experiencia.

Adobe integró funciones generativas que agilizan la edición de imágenes en pocos pasos. (Adobe)

El asistente conversacional de Photoshop permite ejecutar tareas complejas mediante comandos de texto o voz, eliminando muchas de las barreras técnicas habituales.

Entre las opciones disponibles, los usuarios pueden borrar objetos o personas, cambiar fondos, ajustar la iluminación o modificar el color de elementos concretos en la imagen. También es posible solicitar acciones como aplicar un efecto de brillo, recortar en formatos específicos o transformar completamente un fondo.

Adobe ha añadido la función AI Markup, que facilita a los usuarios dibujar directamente sobre la imagen para señalar las áreas donde quieren aplicar cambios. Esta característica proporciona un mayor control y precisión, ya que permite definir con exactitud dónde insertar nuevos elementos o editar los existentes.

Firefly, la plataforma de IA de Adobe, incorpora relleno y eliminación generativa a nivel global. (Adobe)

Estas capacidades se integran con Firefly, la plataforma de IA de Adobe, que incorpora herramientas de relleno y eliminación generativa a nivel global. El sistema puede realizar los cambios automáticamente o guiar al usuario paso a paso, adaptándose tanto a quienes buscan inmediatez como a quienes desean aprender el proceso.

Según portavoces de Adobe, el objetivo de estas nuevas funciones es eliminar obstáculos en el proceso creativo y ofrecer una interacción más natural con el software, de modo que tanto profesionales como principiantes disfruten de una experiencia de edición más intuitiva y eficiente.