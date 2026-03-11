Estudio de Harvard revela que la inteligencia artificial está dejando a los trabajadores mentalmente fatigados

El estudio identifica que la sobrecarga de tareas asistidas por IA puede generar estrés y confusión en los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente de Harvard Business Review advierte sobre un fenómeno creciente en el entorno laboral moderno: el uso intensivo de inteligencia artificial (IA) está generando una nueva forma de fatiga mental entre los trabajadores.

El estudio, realizado por expertos del Boston Consulting Group y académicos de la Universidad de California, Riverside, analiza cómo el despliegue de sistemas de IA en empresas puede desencadenar agotamiento cognitivo, incluso cuando estas herramientas prometen eficiencia y reducción de carga laboral.

IA generativa: una promesa que puede sobrecargar la mente

El informe parte de casos como el de Steve Yegge, un programador que lanzó la plataforma de código abierto Gas Town, capaz de coordinar múltiples agentes de IA para acelerar el desarrollo de software. Aunque los resultados fueron calificados como impresionantes, varios usuarios describieron sensaciones de estrés y confusión al intentar seguir el ritmo acelerado de la plataforma.

Investigadores señalan que la integración masiva de sistemas inteligentes acelera los flujos de trabajo más allá de la capacidad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los testimonios recogidos señala: “Hay realmente demasiado sucediendo como para poder comprenderlo de manera razonable… Sentí un estrés palpable al verlo”.

El estudio identifica que, si bien la IA generativa puede automatizar tareas y aumentar la productividad, su implementación masiva y simultánea puede superar la capacidad humana de procesamiento, generando una sensación de “brain fry”, o agotamiento mental.

Los investigadores advierten que este fenómeno no es exclusivo de la programación, sino que afecta a trabajadores de diversas áreas expuestos a flujos de trabajo digitales cada vez más rápidos e interconectados.

El fenómeno de “brain fry” afecta tanto a programadores como a empleados de otras áreas expuestos a herramientas digitales avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patrones de uso que intensifican o mitigan la fatiga

El análisis realizado por el grupo de investigación señala que no todo uso de la IA conduce al agotamiento. El impacto negativo depende de cómo se integran estas herramientas en el día a día laboral.

Por ejemplo, la sobrecarga ocurre cuando los empleados deben supervisar, interpretar y coordinar simultáneamente las acciones de múltiples sistemas inteligentes, enfrentándose a una avalancha de datos y tareas paralelas. Esta presión constante puede provocar ansiedad, dificultad para concentrarse y una caída en el bienestar emocional.

Sin embargo, el informe también destaca que existen formas de implementar la IA que ayudan a mitigar el desgaste. Cuando las herramientas están diseñadas para simplificar procesos, filtrar información relevante y sincronizarse con los ritmos de trabajo humano, pueden aliviar la carga cognitiva y reducir el riesgo de “burnout”.

Los autores sugieren que la clave está en lograr un equilibrio entre la autonomía de los sistemas y la capacidad de los trabajadores para controlar y comprender las operaciones de la IA.

Limitar la cantidad de sistemas automatizados bajo supervisión humana puede reducir el riesgo de agotamiento mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para empresas y líderes

El estudio de Harvard Business Review concluye que las empresas deben repensar la integración de la inteligencia artificial para evitar efectos adversos en la salud mental de sus equipos.

Los expertos recomiendan priorizar la transparencia en el funcionamiento de las herramientas, delimitar claramente las tareas automatizadas y proporcionar formación continua para que los empleados se adapten a los cambios tecnológicos.

Además, se sugiere limitar la cantidad de sistemas que un trabajador debe monitorear simultáneamente y fomentar espacios para la desconexión digital. El informe subraya la importancia de diseñar procesos en los que el trabajador pueda intervenir, pausar y reflexionar, en lugar de verse obligado a seguir un ritmo impuesto por la máquina.

Este nuevo escenario plantea un desafío para empresas y responsables de recursos humanos: aprovechar las ventajas de la IA sin sacrificar el bienestar cognitivo y emocional de las personas. La investigación de Harvard pone sobre la mesa la necesidad de un enfoque más humano y sostenible en la adopción de tecnologías avanzadas en el entorno laboral.