¿Dinero gratis del Gobierno? La peligrosa estafa de los ‘subsidios personales’ que está vaciando cuentas bancarias

Los criminales buscan captar la atención de sus víctimas para que revelen información que pueda dejar comprometidos sus activos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus tácticas para obtener información personal y financiera a través de engaños relacionados con supuestos subsidios del gobierno.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que estas maniobras buscan captar la atención de posibles víctimas con la promesa de dinero gratis, lo que termina exponiendo datos sensibles y hasta provocando el vaciamiento de cuentas bancarias.

La FTC ha detectado un aumento en este tipo de fraudes, en los cuales los estafadores emplean canales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales.

Las víctimas suelen ser contactadas de manera inesperada y enfrentan riesgos graves al proporcionar información personal o realizar pagos bajo engaño.

Cómo logran los estafadores el primer contacto con su víctima

Un hombre examina con sospecha y curiosidad mensajes fraudulentos en su celular y computadora portátil que prometen dinero gratis del gobierno, ilustrando el riesgo de las estafas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores suelen aproximarse de forma sorpresiva, utilizando cualquier canal digital o telefónico disponible. La FTC señala que el contacto puede materializarse mediante llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes privados en redes sociales.

El tono empleado puede ser amistoso, urgente o incluso institucional, con el objetivo de generar confianza o preocupación. En estos primeros mensajes, los ciberdelincuentes aseguran a la posible víctima que cumple con todos los requisitos para recibir dinero gratis del gobierno.

La FTC aclara que las agencias gubernamentales no se comunican de esta forma y subraya que cualquier ofrecimiento inesperado debe ser considerado estafa.

Qué promesas falsas utilizan los estafadores para engañar a los usuarios

Los ciberdelincuentes adaptan sus mensajes y ofrecen ayudas económicas para necesidades cotidianas y urgentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las promesas de los responsables de estos fraudes suelen adaptarse a las necesidades de sus víctimas. Según la FTC, los estafadores afirman que el supuesto subsidio puede utilizarse para cubrir necesidades personales como el pago de facturas, gastos de educación, reparaciones del hogar o deudas acumuladas.

Estas afirmaciones apelan a la urgencia económica y a situaciones de vulnerabilidad, lo que facilita la manipulación. Los atacantes ajustan su discurso según los datos que logran obtener de redes sociales u otras fuentes, fortaleciendo la credibilidad del engaño y aumentando la presión sobre la víctima para que actúe con rapidez.

Por qué solicitan información personal y financiera de las víctimas

Uno de los principales objetivos de los estafadores es la obtención de datos personales críticos. La FTC advierte que suelen solicitar el número de Seguro Social, nombre completo, dirección y fecha de nacimiento, bajo el argumento de verificar la elegibilidad para el supuesto subsidio.

El objetivo principal es obtener datos sensibles para cometer fraudes de identidad y acceder a cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta información permite cometer fraudes de identidad y acceder a cuentas bancarias. Además, los ciberdelincuentes requieren detalles financieros, como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, justificando que necesitan estos datos para realizar el depósito del subsidio.

La FTC enfatiza que ninguna agencia gubernamental legítima solicita estos datos para otorgar ayudas económicas y que cualquier pedido de este tipo constituye una señal de alerta.

Cómo saber si un subsidio del Gobierno es en realidad una estafa

Una de las características más evidentes de este tipo de estafas es la solicitud de pagos previos con el pretexto de cubrir cargos de procesamiento o tasas administrativas.

Los atacantes insisten en recibir dinero a través de transferencias, tarjetas de regalo o criptomonedas, métodos que dificultan el rastreo y la recuperación de fondos.

Solicitar dinero anticipado bajo pretextos administrativos es una señal clara de estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC subraya que los subsidios gubernamentales reales nunca exigen el pago de honorarios o comisiones para acceder a la ayuda. Los verdaderos subsidios se destinan a organizaciones que presentan solicitudes formales y cumplen requisitos específicos, nunca a individuos contactados de manera espontánea.

Cómo detectar y evitar caer en la estafa de los subsidios del Gobierno

La FTC sugiere desconfiar de cualquier ofrecimiento de dinero gratis recibido sin haberlo solicitado y nunca compartir datos personales o bancarios con desconocidos. Las agencias gubernamentales no se comunican de forma inesperada para ofrecer subsidios y jamás solicitan pagos anticipados.

Asimismo, ante cualquier intento de fraude, la FTC exhorta a reportar el hecho mediante sus canales oficiales o a través de las autoridades correspondientes. Reconocer las señales de alerta y actuar con cautela es fundamental para evitar el robo de información y la pérdida de fondos.