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Ni auto ni dinero: por qué esa llamada de “premio ganado” es una estafa confirmada

Los estafadores afirman representar a empresas legítimas y comunican que la persona ganó un sorteo, pero imponen la condición de pagar para acceder al beneficio

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La vía telefónica es muy
La vía telefónica es muy usada por atacantes para manipular a sus víctimas a través de promesas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena se repite con frecuencia en diferentes países. Un teléfono suena y, al contestar, una voz entusiasta anuncia la noticia: “Ha ganado un auto nuevo” o “Resultó afortunado en nuestro sorteo”.

El entusiasmo inicial puede convertirse en duda cuando el interlocutor exige algún tipo de pago para acceder al supuesto premio. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), este tipo de llamada corresponde a una de las estafas más extendidas, cuyo único propósito es obtener dinero de las víctimas.

La FTC advierte que, en la mayoría de estos casos, el destinatario ni siquiera participó en un concurso real. La estrategia de los estafadores consiste en aparentar legitimidad, mencionando nombres de empresas reconocidas y solicitando pagos por conceptos como impuestos o gastos de envío. El resultado siempre es el mismo: no existe ningún premio y la persona termina perdiendo dinero.

Por qué las llamadas de premios terminan siendo una estafa

Toda llamada que exija un
Toda llamada que exija un pago para reclamar una recompensa es señal de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la FTC, la clave está en la exigencia de un pago previo para acceder al premio. Los responsables de la estafa utilizan frases como “cargos de procesamiento” o “impuestos obligatorios” para justificar el cobro.

El organismo estadounidense subraya que ningún premio legítimo requiere pagos para ser entregado. Si la persona accede a pagar, el resultado es una pérdida económica, sin ningún beneficio real.

Además, la FTC señala que los estafadores suelen presentarse como empleados de sorteos reconocidos para ganar confianza. Esta técnica busca convencer a la víctima de la autenticidad de la oferta, aunque en realidad no existe relación alguna con la empresa mencionada.

Qué señales permiten identificar una estafa telefónica de premios

En las llamadas fraudulentas los
En las llamadas fraudulentas los estafadores sugieren que hay que actuar con rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las señales más claras es la presión para actuar rápido. Los estafadores suelen insistir en que la oferta es válida solo por tiempo limitado, con el objetivo de que la víctima no investigue la veracidad de la llamada. La FTC sugiere frenar la conversación ante cualquier intento de apuro y nunca acceder a pagos sin verificar la información.

Otra alerta es la solicitud de datos personales o bancarios. Los estafadores buscan información confidencial para cometer fraudes adicionales o venderla a extraños. La pauta a seguir es no entregar ningún dato y, ante la duda, cortar la comunicación inmediatamente.

Cómo protegerse ante este tipo de estafa telefónica

Es necesario buscar en línea
Es necesario buscar en línea la empresa o el sorteo mencionado con palabras como "fraude" o "estafa". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere realizar una búsqueda en internet antes de responder a cualquier solicitud. Ingresar el nombre del supuesto concurso o empresa junto con palabras como “estafa” o “queja” puede arrojar resultados sobre denuncias previas.

Otra medida es consultar directamente con la empresa supuestamente organizadora del sorteo. Si la llamada es legítima, la compañía confirmará la existencia del premio sin pedir dinero a cambio. Si no existe constancia de participación en ningún sorteo, la llamada debe considerarse sospechosa.

Asimismo, ninguna compañía legítima exige dinero para entregar premios, y cualquier exigencia de pago representa un intento de estafa.

Qué otras modalidades de fraude telefónico existen

Las falsas alertas a cuentas
Las falsas alertas a cuentas bancarias son otros tipos de engaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a las llamadas por premios, existen otras variantes de fraude telefónico. La FTC reporta que los estafadores pueden simular ser bancos, entidades gubernamentales o compañías de servicios.

Es común que afirmen que ocurrió un fraude con la tarjeta de crédito, que hay una deuda pendiente o que se suspenderán beneficios si no se realiza una acción inmediata.

En estos casos, el objetivo es generar pánico y obtener acceso a cuentas bancarias o información personal. Incluso pueden conocer datos reales de la víctima, adquiridos ilícitamente, para ganar mayor credibilidad.

La pauta sugerida de la FTC es no confiar en ninguna llamada que solicite información confidencial y siempre comprobar la situación directamente con la entidad mencionada. Nunca se debe devolver la llamada a números proporcionados por el posible estafador ni compartir datos personales bajo presión.

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