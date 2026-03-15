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Alerta en WhatsApp: la opción que debes desactivar ahora mismo para proteger tus chats de hackers

La descarga automática de archivos, activada por defecto, representa una puerta de entrada para malware y estafas

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WhatsApp y ciberseguridad: la función
WhatsApp y ciberseguridad: la función que debes desactivar para protegerte de fraudes y archivos maliciosos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La seguridad digital se ha convertido en una prioridad ineludible en la vida cotidiana, especialmente en aplicaciones como WhatsApp, donde se concentran buena parte de los datos personales, laborales y financieros de los usuarios.

La popularidad de la plataforma la ubica en la mira de ciberdelincuentes que, cada vez con más frecuencia, buscan vulnerar las cuentas y robar información sensible a través de diversas técnicas de fraude.

Lo preocupante es que, en muchos casos, los ataques no requieren vulnerar sistemas complejos ni explotar fallos desconocidos. Por el contrario, los hackers suelen aprovechar funciones activadas por defecto, que la mayoría utiliza sin advertir los riesgos. Una configuración en particular representa una puerta de entrada directa para archivos maliciosos y fraudes digitales en WhatsApp.

Cómo evitar fraudes en WhatsApp:
Cómo evitar fraudes en WhatsApp: desactiva la descarga automática y refuerza la protección de tus datos - (Foto: Meta)

¿Cuál es la función que debes desactivar para protegerte?

Entre las opciones más utilizadas y al mismo tiempo más peligrosas se encuentra la descarga automática de archivos. Esta función, que viene activada por defecto, permite que cualquier imagen, video, audio o documento recibido en un chat se guarde directamente en el teléfono, sin intervención ni autorización previa del usuario.

Aunque la intención original era ofrecer comodidad y rapidez, en el contexto actual esta característica se ha convertido en una vulnerabilidad crítica. Basta con que un atacante envíe un archivo malicioso para que, al descargarse de forma automática, el dispositivo quede expuesto a robo de contraseñas, instalación de malware o incluso la toma de control de la cuenta de WhatsApp.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

Modificar este ajuste es una de las primeras recomendaciones de los expertos en ciberseguridad y puede hacerse en pocos pasos, tanto en Android como en iOS:

En iPhone (iOS):

  • Abre WhatsApp y entra en la pestaña “Ajustes”.
  • Selecciona “Datos y almacenamiento”.
  • Personaliza las opciones de descarga automática de fotos, videos y audios, configurando todo en “Nunca” o habilitando la descarga solo bajo WiFi para mantener el control sobre los archivos que ingresan al teléfono.

En Android:

  • Accede a WhatsApp y pulsa los tres puntos verticales (menú) en la esquina superior derecha.
  • Selecciona “Ajustes” y luego “Chats”.
  • Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”, así los archivos recibidos no se guardarán automáticamente en la galería del dispositivo.
Seguridad en WhatsApp: el ajuste
Seguridad en WhatsApp: el ajuste imprescindible que puede salvar tu cuenta de hackers y estafas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio reduce de manera significativa el riesgo de que archivos peligrosos se descarguen y ejecuten sin conocimiento, reforzando la seguridad y privacidad de toda la aplicación.

Cómo evitar estafas y fraudes en WhatsApp

La descarga automática no es el único factor de riesgo. Los especialistas recomiendan adoptar una serie de buenas prácticas para disminuir la vulnerabilidad ante fraudes y ataques digitales:

  • Desconfía de mensajes de números desconocidos y evita responder o hacer clic en enlaces sospechosos.
  • No compartas códigos de verificación que recibas por SMS: estos códigos permiten a los atacantes tomar control de tu cuenta.
  • Actualiza WhatsApp de forma regular para contar con los últimos parches de seguridad.
  • Activa la verificación en dos pasos desde los ajustes de cuenta para añadir una capa de protección adicional.
  • Sé selectivo con la información que compartes, especialmente en grupos o con contactos nuevos.

A medida que los fraudes y delitos informáticos se sofisticaron, la responsabilidad de cada usuario en la protección de sus datos es mayor. Cambiar la configuración predeterminada, limitar la descarga automática y mantener una actitud proactiva frente a mensajes o archivos sospechosos puede marcar la diferencia entre navegar con tranquilidad o ser víctima de un ciberataque.

WhatsApp es una herramienta fundamental para la vida personal y profesional, pero requiere atención constante a la seguridad. Adaptar la configuración a las mejores prácticas de ciberseguridad es la forma más eficaz de proteger tus chats, tus datos y tu privacidad frente a un entorno digital cada vez más desafiante.

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