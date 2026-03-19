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Cómo saber si alguien me está ignorando en WhatsApp

La aparición del doble check azul muestra que tu mensaje fue leído, pero no has obtenido una respuesta

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No es posible saber con
No es posible saber con certeza si alguien te ignora en WhatsApp, ya que no puedes ver la actividad exacta de la otra persona. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Saber si alguien te está ignorando en WhatsApp puede resultar complicado, ya que no es posible saber con certeza qué está haciendo la otra persona. Sin embargo, existen algunas señales que pueden sugerir este comportamiento.

Una de las más evidentes es la aparición del doble check azul, que indica que tu mensaje fue leído pero no ha recibido respuesta.

Otra pista relevante es la ausencia de cambios en la última hora de conexión o en el estado en línea, lo que podría significar que la persona evita abrir la conversación contigo. También es posible notar que tus mensajes permanecen con doble check gris durante largos periodos, lo que sugiere que han sido entregados pero no abiertos.

Si no hay cambios en
Si no hay cambios en la última hora de conexión o el estado en línea, podría ser una señal de que evita abrir tu conversación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si bien estas señales no garantizan que estés siendo ignorado deliberadamente, pueden ayudarte a interpretar el nivel de atención que recibes en la aplicación.

Más señales de que te pueden estar ignorando en WhatsApp

Otras señales que puedes considerar para detectar si te están ignorando en WhatsApp incluyen las siguientes: la persona tarda mucho en responder de manera recurrente, responde con mensajes muy breves o monosílabos, deja de interactuar en los grupos donde ambos participan, o bien ha desactivado las confirmaciones de lectura y la última hora de conexión.

Además, si observas que la persona publica estados o está activa en otras conversaciones pero no responde tus mensajes, esto también puede ser un indicio de desinterés o de que está evitando la interacción directa contigo.

Existen diversos motivos para una
Existen diversos motivos para una demora en la respuesta y no siempre se debe a falta de interés. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué puedes hacer si te ignoran por WhatsApp

Si notas que te están ignorando en WhatsApp, lo más recomendable es mantener la calma y respetar el espacio de la otra persona. Recuerda que pueden existir múltiples motivos para una demora en la respuesta y no siempre implica desinterés.

Si el asunto es prioritario o urgente, puedes recurrir a una llamada para asegurarte de que tu mensaje sea recibido, pero es importante hacerlo con consideración y evitar insistir en exceso. Prioriza la empatía y la comunicación respetuosa, permitiendo que el otro gestione sus tiempos sin presión.

Cómo estar al tanto de las notificaciones de WhatsApp

Si, por el contrario, eres tú quien ha decidido no responder en WhatsApp por falta de tiempo u otros motivos, existen alternativas para gestionar mejor tu bandeja de mensajes.

Esta acción limita por completo
Esta acción limita por completo las interacciones entre ambos usuarios. (WhatsApp)

En primer lugar, verifica que tengas activadas las notificaciones de la aplicación y ajusta si prefieres recibir alertas con sonido o solo vibración. También puedes fijar chats importantes para que queden siempre visibles en la parte superior de la lista.

Si prefieres evitar una conversación de manera definitiva, tienes la opción de bloquear el contacto, salir de un grupo o reportar comportamientos inapropiados desde la misma aplicación. Estas herramientas te permiten administrar tus interacciones respetando tu tiempo y tus límites personales.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones que hay en WhatsApp son:

  • Historial de mensajes de grupo.

WhatsApp ha incorporado la función de historial de mensajes de grupo, que permite a los nuevos integrantes consultar mensajes enviados antes de unirse.

Tanto administradores como miembros pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la integración y brinda contexto. El historial mantiene el cifrado de extremo a extremo, asegurando la privacidad sin necesidad de capturas de pantalla ni reenvíos.

Al activar esta función, se
Al activar esta función, se aplican restricciones adicionales a la cuenta. (WhatsApp)
  • Ajustes estrictos de cuenta.

Al activar esta función, se aplican restricciones adicionales a la cuenta. Algunas herramientas de WhatsApp quedarán limitadas; por ejemplo, los archivos adjuntos y el contenido multimedia enviados por personas ajenas a tu lista de contactos serán bloqueados automáticamente.

  • Stickers de texto.

Ahora puedes transformar cualquier palabra en un sticker para destacar tus mensajes en WhatsApp. Solo tienes que escribir el texto deseado en la barra de búsqueda de stickers.

Además, los stickers que crees se pueden agregar directamente a tus paquetes personales, sin necesidad de enviarlos primero en un chat.

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