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Cómo usar WhatsAp en relojes inteligentes y dónde descargar la app

Al tener instalada esta plataforma en dispositivo, los usuarios pueden consultar mensajes y responderlos desde su muñeca, sin necesidad de acudir a su celular

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WhatsApp está disponible en varios
WhatsApp está disponible en varios modelos de relojes inteligentes y permite consultar mensajes y audios directamente desde la muñeca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp se puede utilizar en diversos modelos de relojes inteligentes de distintas marcas, permitiendo que los usuarios accedan a mensajes y audios desde su muñeca y sin necesidad de acudir a su celular.

Depende de la marca, pero generalmente para descargar la plataforma de mensajería en un reloj inteligente basta con vincularlo al teléfono móvil del propietario.

WhatsApp está disponible en varios relojes inteligentes, incluyendo Apple Watch, dispositivos con Wear OS como los Samsung Galaxy Watch (modelo 4 en adelante), Pixel Watch y otros relojes Android con acceso a Play Store.

La aplicación también llegó a relojes Garmin en modelos como fēnix, Forerunner, Venu y vívoactive.

Para instalar WhatsApp en un
Para instalar WhatsApp en un reloj inteligente, es necesario buscar la app en la tienda de aplicaciones del dispositivo o desde la app vinculada en el celular. (Garmin)

En esta última marca, las funciones principales de la app es permite ver conversaciones recientes y hasta 10 mensajes en pantalla, leer y contestar mensajes, así como recibir notificaciones de llamadas entrantes con la opción de rechazarlas.

Cómo descargar WhatsApp en un reloj inteligente

Para descargar WhatsApp en un reloj inteligente, el usuario debe acceder a la tienda de aplicaciones correspondiente desde el propio dispositivo o desde la app de gestión en el teléfono vinculado.

En el caso de Apple Watch, la descarga se realiza a través de la App Store; para Wear OS, es necesario ingresar a Google Play Store; y para los relojes inteligentes deportivos estadounidense de la marca mencionada anteriormente, la app está disponible en la tienda Connect IQ.

Los usuarios pueden leer, escribir
Los usuarios pueden leer, escribir mensajes y grabar audios desde su reloj inteligente. (Meta)

Una vez localizada la aplicación, basta con seleccionar “descargar” e iniciar sesión o vincular la cuenta siguiendo las instrucciones en pantalla para comenzar a utilizar WhatsApp desde la muñeca.

Qué se puede hacer con WhatsApp en un reloj inteligente

Con WhatsApp en un reloj inteligente, los usuarios pueden recibir notificaciones de mensajes, leer conversaciones recientes, responder utilizando texto, emojis o respuestas rápidas, y visualizar hasta 10 mensajes por chat según el modelo.

Además, es posible gestionar llamadas entrantes, con la opción de rechazarlas desde el propio reloj. Algunas versiones permiten responder mediante el teclado integrado, enviar reacciones y acceder al historial de mensajes, facilitando la comunicación sin necesidad de sacar el teléfono.

La privacidad se mantiene gracias al cifrado de extremo a extremo, asegurando que solo el usuario y sus contactos puedan acceder al contenido de los mensajes y llamadas.

WhatsApp en el reloj permite
WhatsApp en el reloj permite recibir notificaciones, leer chats recientes y responder con texto, emojis o respuestas rápidas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué otras aplicaciones de mensajería se pueden usar en relojes inteligentes

Además de WhatsApp, en los relojes inteligentes es posible utilizar otras aplicaciones de mensajería como Telegram, Messenger (de Meta) y Signal, dependiendo del sistema operativo y la compatibilidad del dispositivo.

En el caso de los relojes con Wear OS (Google), Telegram y Messenger están disponibles para descargar desde Google Play Store, mientras que los dispositivos Apple Watch permiten el uso de iMessage y, en algunos casos, apps de terceros como Telegram.

Algunas marcas ofrecen integración con otras plataformas de mensajería como Line, Viber o WeChat, aunque la disponibilidad varía según el modelo y la región.

Un estudio advierte que los
Un estudio advierte que los relojes inteligentes presentan limitaciones importantes en la estimación del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los relojes inteligentes tienen limitaciones significativas a la hora de estimar el sueño

Un estudio realizado por el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla analizó la precisión de dispositivos portátiles para el monitoreo del sueño en personas sanas.

Los resultados muestran que estos dispositivos tienden a adelantar el inicio y el fin del sueño, subestiman el tiempo de descanso profundo y sobrestiman las fases más ligeras.

La investigación comparó el Samsung Galaxy Watch 4 con la polisomnografía, evaluando a 130 participantes, en su mayoría mujeres, con una edad promedio de 33 años.

El smartwatch demostró una alta sensibilidad para distinguir entre sueño y vigilia, aunque su precisión disminuyó al diferenciar las etapas del sueño. En particular, subestimó hasta 45 minutos el sueño profundo y sobrestimó tanto el sueño ligero como el tiempo despierto tras dormir, superando los 37 minutos respecto al método estándar.

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