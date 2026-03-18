WhatsApp en modo seguro: verificación de dos pasos y más trucos para blindar la cuenta de fraudes

WhatsApp integra varias opciones para evitar accesos extraños a información sensible. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El aumento de los intentos de ciberataques dirigidos contra usuarios de WhatsApp ha generado preocupación. Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para secuestrar cuentas y acceder a información sensible, lo que obliga a reforzar las estrategias de protección de datos personales.

En este contexto, WhatsApp cuenta con diversas funciones de seguridad y pautas para dificultar la acción de los estafadores. Aunque los ataques se han sofisticado, existen medidas prácticas al alcance de todos los usuarios para minimizar el riesgo de fraudes y mantener la integridad de las comunicaciones.

Por qué es necesario activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos es una de las barreras más efectivas para proteger la cuenta ante intentos de acceso no autorizado. Este sistema añade una capa adicional de seguridad, porque solicita un PIN personalizado sumado al código de registro que se envía por SMS.

La verificación en dos pasos añade una barrera al registro de la cuenta en un nuevo aparato. (Foto: Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Es importante activar esta función y asociar una dirección de correo electrónico, lo que permite recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Implementar la verificación en dos pasos reduce la probabilidad de que extraños tomen el control de una cuenta. La clave radica en no compartir nunca el código de registro ni el PIN con otras personas, sin importar la procedencia de la solicitud.

Cómo identificar y gestionar los dispositivos vinculados a la cuenta

El control de los dispositivos vinculados resulta esencial para evitar accesos no autorizados. WhatsApp permite revisar qué aparatos tienen sesión iniciada en la cuenta, a través de la opción “Dispositivos vinculados” en el menú de ajustes.

Revisar y controlar los dispositivos conectados es fundamental para evitar intrusiones y detectar accesos sospechosos. (Foto: WhatsApp)

Los usuarios deben mantener un monitoreo regular de esta sección para de esta manera detectar rápidamente actividades sospechosas y cerrar sesiones en dispositivos desconocidos.

Si se detecta actividad fuera de lo habitual, lo más seguro es cerrar todas las sesiones y cambiar el PIN de la verificación en dos pasos.

Qué hacer si se recibe un correo para restablecer el PIN o el código de registro

La recepción de correos no solicitados con instrucciones para restablecer el PIN de verificación en dos pasos o el código de registro debe considerarse una señal de alerta.

Nunca se debe hacer clic en enlaces incluidos en mensajes de este tipo, porque podrían formar parte de una estrategia de phishing para capturar credenciales de acceso.

Los atacantes pueden enviar correos suplantando a WhatsApp para cometer phishing. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los intentos de acceso no autorizado suelen comenzar con la solicitud de estos códigos para luego tomar el control de la cuenta. Si se recibe un correo de este tipo, lo más adecuado es ignorarlo y no reenviar esta información a algún contacto.

Por qué es un gran riesgo compartir el código de verificación o el PIN con extraños

Compartir el código de registro o el PIN de la verificación en dos pasos es uno de los errores más comunes que facilita el secuestro de cuentas en WhatsApp.

Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por contactos de confianza o personal de soporte técnico para solicitar estos datos bajo pretextos falsos. Una vez obtenida la información, pueden tomar control de la cuenta y utilizarla para estafas.

Nunca se debe compartir el pin de ingreso al perfil con desconocidos o personas que sigan que pertenecen a empresas legítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de los ataques exitosos involucran la colaboración involuntaria de la víctima, quien entrega el código solicitado por el atacante. Ningún representante legítimo de WhatsApp solicitará estos datos y, ante cualquier duda, se debe rechazar la petición y reportar el incidente.

Qué otras medidas refuerzan la seguridad de las cuentas personales

Existen otras acciones complementarias que refuerzan la seguridad de las cuentas personales. Entre ellas destaca el uso regular de contraseñas robustas para la cuenta de correo asociada y la actualización constante de la aplicación, porque las nuevas versiones corrigen vulnerabilidades descubiertas.

Asimismo, la educación contribuye a reducir el riesgo: conocer las modalidades de fraude más frecuentes y compartir buenas prácticas con familiares y amigos ayuda a construir una red de usuarios protegida.