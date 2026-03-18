Tecno

WhatsApp en modo seguro: verificación de dos pasos y más trucos para blindar la cuenta de fraudes

Entre los riesgos de que ciberdelincuentes accedan a los datos privados almacenados en la aplicación se encuentra la suplantación de identidad

Guardar
WhatsApp integra varias opciones para
WhatsApp integra varias opciones para evitar accesos extraños a información sensible. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El aumento de los intentos de ciberataques dirigidos contra usuarios de WhatsApp ha generado preocupación. Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para secuestrar cuentas y acceder a información sensible, lo que obliga a reforzar las estrategias de protección de datos personales.

En este contexto, WhatsApp cuenta con diversas funciones de seguridad y pautas para dificultar la acción de los estafadores. Aunque los ataques se han sofisticado, existen medidas prácticas al alcance de todos los usuarios para minimizar el riesgo de fraudes y mantener la integridad de las comunicaciones.

Por qué es necesario activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos es una de las barreras más efectivas para proteger la cuenta ante intentos de acceso no autorizado. Este sistema añade una capa adicional de seguridad, porque solicita un PIN personalizado sumado al código de registro que se envía por SMS.

La verificación en dos pasos
La verificación en dos pasos añade una barrera al registro de la cuenta en un nuevo aparato. (Foto: Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Es importante activar esta función y asociar una dirección de correo electrónico, lo que permite recuperar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Implementar la verificación en dos pasos reduce la probabilidad de que extraños tomen el control de una cuenta. La clave radica en no compartir nunca el código de registro ni el PIN con otras personas, sin importar la procedencia de la solicitud.

Cómo identificar y gestionar los dispositivos vinculados a la cuenta

El control de los dispositivos vinculados resulta esencial para evitar accesos no autorizados. WhatsApp permite revisar qué aparatos tienen sesión iniciada en la cuenta, a través de la opción “Dispositivos vinculados” en el menú de ajustes.

Revisar y controlar los dispositivos
Revisar y controlar los dispositivos conectados es fundamental para evitar intrusiones y detectar accesos sospechosos. (Foto: WhatsApp)

Los usuarios deben mantener un monitoreo regular de esta sección para de esta manera detectar rápidamente actividades sospechosas y cerrar sesiones en dispositivos desconocidos.

Si se detecta actividad fuera de lo habitual, lo más seguro es cerrar todas las sesiones y cambiar el PIN de la verificación en dos pasos.

Qué hacer si se recibe un correo para restablecer el PIN o el código de registro

La recepción de correos no solicitados con instrucciones para restablecer el PIN de verificación en dos pasos o el código de registro debe considerarse una señal de alerta.

Nunca se debe hacer clic en enlaces incluidos en mensajes de este tipo, porque podrían formar parte de una estrategia de phishing para capturar credenciales de acceso.

Los atacantes pueden enviar correos
Los atacantes pueden enviar correos suplantando a WhatsApp para cometer phishing. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los intentos de acceso no autorizado suelen comenzar con la solicitud de estos códigos para luego tomar el control de la cuenta. Si se recibe un correo de este tipo, lo más adecuado es ignorarlo y no reenviar esta información a algún contacto.

Por qué es un gran riesgo compartir el código de verificación o el PIN con extraños

Compartir el código de registro o el PIN de la verificación en dos pasos es uno de los errores más comunes que facilita el secuestro de cuentas en WhatsApp.

Los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por contactos de confianza o personal de soporte técnico para solicitar estos datos bajo pretextos falsos. Una vez obtenida la información, pueden tomar control de la cuenta y utilizarla para estafas.

Nunca se debe compartir el
Nunca se debe compartir el pin de ingreso al perfil con desconocidos o personas que sigan que pertenecen a empresas legítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de los ataques exitosos involucran la colaboración involuntaria de la víctima, quien entrega el código solicitado por el atacante. Ningún representante legítimo de WhatsApp solicitará estos datos y, ante cualquier duda, se debe rechazar la petición y reportar el incidente.

Qué otras medidas refuerzan la seguridad de las cuentas personales

Existen otras acciones complementarias que refuerzan la seguridad de las cuentas personales. Entre ellas destaca el uso regular de contraseñas robustas para la cuenta de correo asociada y la actualización constante de la aplicación, porque las nuevas versiones corrigen vulnerabilidades descubiertas.

Asimismo, la educación contribuye a reducir el riesgo: conocer las modalidades de fraude más frecuentes y compartir buenas prácticas con familiares y amigos ayuda a construir una red de usuarios protegida.

Temas Relacionados

WhatsAppCuentaFraudesCiberdelincuentesAplicaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cambios en Microsoft: la empresa reestructura su área de inteligencia artificial enfocada en Copilot

Jacob Andreou asumirá el liderazgo del desarrollo de productos, mientras Mustafa Suleyman se enfocará en modelos de IA

Cambios en Microsoft: la empresa

¿Qué hay tras la puerta de nivel 999?, la leyenda de Tibia, el juego de rol online que cobró 5.000 dólares por un secreto

El caso revela cómo los mitos digitales dan forma a la cultura gamer, generando economía, alianzas y experiencias únicas que mantienen vivo el espíritu del juego a lo largo de generaciones

¿Qué hay tras la puerta

iPhone 19e podría dar el salto a los 120 Hz con pantalla ProMotion

El salto dependerá del desarrollo de paneles LTPO+, que la compañía planea usar primero en modelos premium

iPhone 19e podría dar el

El iPhone se queda sin batería muy rápido: ajustes “ocultos” que prolongan su autonomía

El brillo de la pantalla, la conectividad WiFi y la revisión de aplicaciones que más consumen carga permiten alargar el tiempo de uso de un teléfono de Apple

El iPhone se queda sin

Rusia censura Telegram: el bloqueo deja a millones sin acceso a la principal app de mensajería

El Kremlin censura aplicaciones y servicios, obligando a los ciudadanos a buscar alternativas y evidenciando el impacto social y económico de la desconexión forzada

Rusia censura Telegram: el bloqueo
DEPORTES
La preocupación del Chelsea por

La preocupación del Chelsea por el efecto dominó que podría desencadenar la hipotética salida de Enzo Fernández

Mike Tyson impulsa el boxeo amateur en Estados Unidos con un torneo para jóvenes promesas

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026

Los tenistas argentinos debutarán en el Masters 1000 de Miami: horarios y cómo verlos en vivo

TELESHOW
La palabra de Roberto Pettinato

La palabra de Roberto Pettinato sobre el juicio que enfrenta Felipe: “Tenemos una condena social”

Juana Viale y Luciano Cáceres sorprenden con un proyecto juntos: cómo será el filme que indaga el universo swinger

María Fernanda Callejón habló tras el cruce con Cinthia Fernández: “Fue absolutamente vergonzante”

Abrazos, promesas y dedicatorias: así festejaron Ian Lucas y La Reini el paso a la final de MasterChef Celebrity

Los días de Wanda Nara y Martín Migueles en las Islas Maldivas: yate de lujo, paseo con delfines y amor bajo el sol

INFOBAE AMÉRICA

Una ola de calor histórica

Una ola de calor histórica en el suroeste de Estados Unidos rompe récords y afecta a millones de personas

La Justicia de Letonia condenó a un azerbaiyano por proporcionar terminales Starlink a Rusia

Friedrich Merz: “No podemos ceder ante Hungría, debemos entregar ya a Ucrania el préstamo”

Ecuador y la Unión Europea firman acuerdo Eurofront para reforzar control fronterizo e inteligencia migratoria

Samanta Schweblin, entre los cinco finalistas del millonario Premio AENA de literatura de habla hispana