Tecno

Qué es lo que ocupa más espacio en WhatsApp y cómo ahorrar almacenamiento

Aunque el espacio ocupado depende del uso individual, en la mayoría de los casos los videos son los que más almacenamiento consumen

Guardar
Los videos recibidos suelen ser
Los videos recibidos suelen ser lo que más espacio ocupa en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El elemento que suele ocupar más espacio en WhatsApp son los videos recibidos y enviados a través de chats individuales o grupales.

Si bien la cantidad de almacenamiento utilizada puede variar según el uso de cada persona, en la mayoría de los casos los videos representan el mayor consumo, ya que los archivos suelen ser más pesados que las fotos, los mensajes de voz o los documentos.

Además, los videos se comparten frecuentemente en grupos y suelen guardarse automáticamente en la galería del dispositivo, lo que incrementa rápidamente el espacio utilizado.

En los grupos, los videos
En los grupos, los videos se comparten seguido y muchas veces se guardan automáticamente en la galería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar y eliminar videos antiguos o no necesarios es una de las formas más efectivas de liberar almacenamiento en WhatsApp y mejorar el rendimiento del teléfono.

Cómo ahorrar almacenamiento al usar WhatsApp

Para ahorrar almacenamiento al usar WhatsApp, es recomendable tomar varias medidas prácticas:

  • Elimina videos, fotos y archivos grandes que no sean necesarios, especialmente aquellos recibidos en grupos o cadenas.
  • Desactiva la descarga automática de archivos multimedia desde los ajustes de la aplicación, configurando para que solo se descarguen manualmente los archivos importantes.
  • Borra periódicamente mensajes, conversaciones antiguas y archivos adjuntos desde la herramienta de “Administrar almacenamiento” en la configuración de WhatsApp.
Desactiva la descarga automática de
Desactiva la descarga automática de archivos desde los ajustes para ahorrar espacio. (WhatsApp)
  • Utiliza la función de “Ver y eliminar elementos” para identificar qué chats ocupan más espacio y liberar memoria seleccionando y eliminando los archivos más pesados.
  • Vacía con regularidad la carpeta de archivos enviados, ya que estos también consumen almacenamiento en el dispositivo.
  • Desactiva la opción de guardar fotos y videos automáticamente en la galería del teléfono para evitar duplicados innecesarios.

Adoptar estos hábitos ayuda a optimizar el uso del espacio y mantiene el buen funcionamiento tanto de la app como del celular.

Vacía la carpeta de archivos
Vacía la carpeta de archivos enviados regularmente, ya que también ocupa memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular porque almacena de forma local todos los archivos multimedia enviados y recibidos, como videos, fotos, audios y documentos, además del historial de chats.

Estos archivos se descargan automáticamente y, con el tiempo, se acumulan en la memoria del dispositivo, especialmente en conversaciones grupales donde se comparten muchos contenidos.

Además, WhatsApp guarda copias de seguridad y archivos enviados, lo que incrementa aún más el uso de almacenamiento. Si no se gestionan y eliminan regularmente estos elementos, la aplicación puede llegar a ocupar varios gigabytes, afectando el rendimiento y la capacidad del teléfono.

WhatsApp ocupa mucho espacio porque
WhatsApp ocupa mucho espacio porque guarda localmente todos los archivos multimedia y el historial de chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular

El almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular porque limita el espacio disponible para que el sistema operativo y las aplicaciones funcionen correctamente.

Cuando la memoria interna está casi completa, el dispositivo tiene menos capacidad para procesar archivos temporales, ejecutar actualizaciones, guardar nuevas fotos o instalar aplicaciones.

Esto puede provocar que el celular se vuelva más lento, que las apps se cierren de forma inesperada y que algunas funciones, como la cámara o la descarga de archivos, fallen.

La falta de espacio complica
La falta de espacio complica la instalación de actualizaciones y reduce la eficiencia del sistema, afectando la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la falta de espacio puede dificultar la instalación de parches de seguridad y reducir la eficiencia general del sistema, impactando negativamente la experiencia del usuario.

Cómo ahorrar espacio en el celular

Para ahorrar espacio en el celular, es recomendable aplicar varias estrategias simples como:

  • Elimina fotos, videos y archivos que no necesites o respáldalos en servicios en la nube como Google Fotos o iCloud.
  • Desinstala aplicaciones que no uses con frecuencia.
  • Borra la caché de aplicaciones desde los ajustes para liberar memoria temporal.
  • Revisa y elimina archivos duplicados o descargas antiguas en la carpeta correspondiente.
  • Utiliza herramientas de limpieza integradas en el sistema o apps confiables para detectar y eliminar archivos innecesarios.
  • Desactiva la descarga automática de archivos multimedia en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Temas Relacionados

WhatsAppVideosAlmacenamientoEspacioCelularTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA no sabe hacer tu trabajo y los que la construyen recién lo están descubriendo

Un estudio de Carnegie Mellon y Stanford analizó 43 benchmarks y más de 72.000 tareas de agentes de inteligencia artificial y encontró que el 84% está enfocado en programación. La clave: eso representa apenas el 7,6% del mercado laboral real

La IA no sabe hacer

Samsung podría enfrentar huelga de trabajadores y la producción de chips de IA estaría en riesgo

El eje del conflicto radica en la marcada diferencia salarial con SK Hynix, el principal competidor de la compañía surcoreana

Samsung podría enfrentar huelga de

5G: Movistar despliega tecnología en distritos de Lima

Durante el Mobile World Congress en Barcelona, España, Integratel Perú - Movistar informó que la compañía ha desarrollado un plan estratégico de modernización de su red móvil, que incluyo el despliegue de 5G y expansión 4G, con más de 2.000 estaciones base celular renovadas

5G: Movistar despliega tecnología en

Cómo puedo saber la vida útil de mi batería del celular: guía para iPhone y Android

Este procedimiento es valioso ya que brinda a los usuarios acceso a datos esenciales sobre la condición de la batería, el consumo del equipo y su desempeño

Cómo puedo saber la vida

Las apps de vigilancia afectan a 1 de cada 4 mujeres en Perú: cómo enfrentar esta amenaza

Asimismo, casi la mitad de las mujeres del país afirmó sentirse espiada mediante tecnología en el ámbito de sus relaciones personales

Las apps de vigilancia afectan
DEPORTES
El gesto de Raphinha con

El gesto de Raphinha con una niña que temblaba de frío antes de su colosal actuación en la goleada del Barcelona ante Newcastle

Recuperación en defensa, corrida de arco a arco y definición al ángulo: el golazo de Julián Álvarez en la revancha ante el Tottenham

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La arenga de Colapinto ante el staff de Alpine tras sumar su primer punto en 2026: “Estamos esforzándonos para luchar por podios”

Con un golazo de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid cae con Tottenham y se está clasificando a los cuartos en la Champions League

TELESHOW
Cande Molfese respondió a las

Cande Molfese respondió a las críticas por su cuerpo tras sus vacaciones en Punta Cana

Lizy Tagliani confirmó el levantamiento de Arriba bebé, su programa de radio: “Se termina”

Laurita Fernández disfruta de los últimos días de playa con su novio y mostró en un video sus dotes de acróbata en el mar

El look que eligió Sofía Gonet para la final de MasterChef Celebrity: en qué icónica producción de una diva se inspiró

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

INFOBAE AMÉRICA

Retratos, miniaturas y secretos: el

Retratos, miniaturas y secretos: el enigma de la belleza de Ana Bolena bajo la lupa de la historia

El Salvador brilla con nominaciones en los Beach Soccer Stars 2025

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos

Siete panameños al día caen en estafas financieras