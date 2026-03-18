Qué es lo que ocupa más espacio en WhatsApp y cómo ahorrar almacenamiento

Los videos recibidos suelen ser lo que más espacio ocupa en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El elemento que suele ocupar más espacio en WhatsApp son los videos recibidos y enviados a través de chats individuales o grupales.

Si bien la cantidad de almacenamiento utilizada puede variar según el uso de cada persona, en la mayoría de los casos los videos representan el mayor consumo, ya que los archivos suelen ser más pesados que las fotos, los mensajes de voz o los documentos.

Además, los videos se comparten frecuentemente en grupos y suelen guardarse automáticamente en la galería del dispositivo, lo que incrementa rápidamente el espacio utilizado.

En los grupos, los videos se comparten seguido y muchas veces se guardan automáticamente en la galería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar y eliminar videos antiguos o no necesarios es una de las formas más efectivas de liberar almacenamiento en WhatsApp y mejorar el rendimiento del teléfono.

Cómo ahorrar almacenamiento al usar WhatsApp

Para ahorrar almacenamiento al usar WhatsApp, es recomendable tomar varias medidas prácticas:

Elimina videos, fotos y archivos grandes que no sean necesarios, especialmente aquellos recibidos en grupos o cadenas.

Desactiva la descarga automática de archivos multimedia desde los ajustes de la aplicación, configurando para que solo se descarguen manualmente los archivos importantes.

Borra periódicamente mensajes, conversaciones antiguas y archivos adjuntos desde la herramienta de “Administrar almacenamiento” en la configuración de WhatsApp.

Desactiva la descarga automática de archivos desde los ajustes para ahorrar espacio. (WhatsApp)

Utiliza la función de “Ver y eliminar elementos” para identificar qué chats ocupan más espacio y liberar memoria seleccionando y eliminando los archivos más pesados.

Vacía con regularidad la carpeta de archivos enviados, ya que estos también consumen almacenamiento en el dispositivo.

Desactiva la opción de guardar fotos y videos automáticamente en la galería del teléfono para evitar duplicados innecesarios.

Adoptar estos hábitos ayuda a optimizar el uso del espacio y mantiene el buen funcionamiento tanto de la app como del celular.

Vacía la carpeta de archivos enviados regularmente, ya que también ocupa memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto espacio en el celular

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular porque almacena de forma local todos los archivos multimedia enviados y recibidos, como videos, fotos, audios y documentos, además del historial de chats.

Estos archivos se descargan automáticamente y, con el tiempo, se acumulan en la memoria del dispositivo, especialmente en conversaciones grupales donde se comparten muchos contenidos.

Además, WhatsApp guarda copias de seguridad y archivos enviados, lo que incrementa aún más el uso de almacenamiento. Si no se gestionan y eliminan regularmente estos elementos, la aplicación puede llegar a ocupar varios gigabytes, afectando el rendimiento y la capacidad del teléfono.

WhatsApp ocupa mucho espacio porque guarda localmente todos los archivos multimedia y el historial de chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular

El almacenamiento lleno afecta el rendimiento del celular porque limita el espacio disponible para que el sistema operativo y las aplicaciones funcionen correctamente.

Cuando la memoria interna está casi completa, el dispositivo tiene menos capacidad para procesar archivos temporales, ejecutar actualizaciones, guardar nuevas fotos o instalar aplicaciones.

Esto puede provocar que el celular se vuelva más lento, que las apps se cierren de forma inesperada y que algunas funciones, como la cámara o la descarga de archivos, fallen.

La falta de espacio complica la instalación de actualizaciones y reduce la eficiencia del sistema, afectando la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la falta de espacio puede dificultar la instalación de parches de seguridad y reducir la eficiencia general del sistema, impactando negativamente la experiencia del usuario.

Cómo ahorrar espacio en el celular

Para ahorrar espacio en el celular, es recomendable aplicar varias estrategias simples como:

Elimina fotos, videos y archivos que no necesites o respáldalos en servicios en la nube como Google Fotos o iCloud.

Desinstala aplicaciones que no uses con frecuencia.

Borra la caché de aplicaciones desde los ajustes para liberar memoria temporal.

Revisa y elimina archivos duplicados o descargas antiguas en la carpeta correspondiente.

Utiliza herramientas de limpieza integradas en el sistema o apps confiables para detectar y eliminar archivos innecesarios.

Desactiva la descarga automática de archivos multimedia en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.