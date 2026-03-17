Cómo y para qué eliminar el caché de WhatsApp

WhatsApp acumula fotos, videos y archivos que pueden llenar rápidamente la memoria del celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Eliminar el caché de WhatsApp es un proceso muy útil, ya que permite liberar espacio de almacenamiento en el dispositivo y mejorar el rendimiento de la aplicación, solucionando posibles errores o ralentizaciones en su funcionamiento.

Además, ayuda a mantener la app más ágil y eficiente sin borrar tus conversaciones o archivos importantes.

El paso a paso para eliminar caché de WhatsApp es el siguiente:

Abre la configuración de tu teléfono. Selecciona ‘Aplicaciones’ o ‘Administrador de aplicaciones’. Busca y selecciona WhatsApp en la lista de aplicaciones instaladas. Ingresa a la opción ‘Almacenamiento’. Pulsa en ‘Eliminar caché’ o ‘Borrar caché’.

La descarga automática de archivos en WhatsApp incrementa el consumo de almacenamiento sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué otras formas liberar espacio de WhatsApp

Además de eliminar el caché, puedes liberar espacio en WhatsApp de las siguientes maneras:

Eliminar archivos multimedia : Borra fotos, videos y audios antiguos desde los chats o usando la herramienta de gestión de almacenamiento dentro de la app.

Borrar mensajes y chats : Elimina conversaciones completas o selecciona mensajes específicos que ya no necesites.

Vaciar grupos : Limpia los mensajes y archivos de grupos muy activos donde se acumula mucho contenido.

Desactivar la descarga automática: Configura WhatsApp para que no descargue automáticamente fotos, videos o archivos, evitando así el almacenamiento innecesario.

Los grupos activos generan grandes cantidades de contenido multimedia que ocupan espacio en el dispositivo. (WhatsApp)

Eliminar copias de seguridad antiguas : Borra respaldos viejos que ocupan espacio en la memoria interna o en la nube.

Gestionar documentos y archivos enviados: Revisa y elimina archivos enviados desde la sección “Documentos” en el menú de almacenamiento de WhatsApp.

Estas acciones ayudan a mantener la aplicación más ligera y el teléfono con mayor espacio disponible.

Por qué WhatsApp suele consumir tanto almacenamiento

WhatsApp suele consumir mucho almacenamiento porque acumula una gran cantidad de archivos multimedia, como fotos, videos, audios y documentos, que se comparten en chats individuales y grupales.

Eliminar chats antiguos y archivos innecesarios ayuda a liberar memoria en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la aplicación descarga automáticamente estos archivos por defecto, lo que incrementa el espacio ocupado con el tiempo.

Las copias de seguridad locales, los mensajes de voz y los stickers también contribuyen al aumento del uso de memoria. Si no se gestiona periódicamente el contenido, WhatsApp puede ocupar varios gigabytes en el dispositivo, afectando su rendimiento y capacidad de almacenamiento.

Cómo optimizar almacenamiento en el celular

Para optimizar el almacenamiento en el celular, es recomendable seguir estos pasos:

Eliminar archivos innecesarios : Borra fotos, videos, documentos y descargas que ya no uses.

Limpiar la caché de aplicaciones: Libera espacio eliminando datos temporales desde la configuración del dispositivo.

La herramienta de gestión de almacenamiento de WhatsApp permite identificar y borrar los archivos más pesados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desinstalar apps que no utilizas : Elimina aplicaciones que ya no necesitas para reducir el consumo de memoria.

Utilizar servicios en la nube : Guarda fotos y archivos en plataformas como Google Drive, iCloud o OneDrive para liberar espacio local.

Gestionar archivos de WhatsApp : Borra chats antiguos, grupos inactivos y archivos multimedia almacenados en la app.

Evitar descargas automáticas : Configura aplicaciones de mensajería para no descargar automáticamente imágenes o videos.

Transferir archivos a una computadora: Mueve periódicamente fotos y videos a un PC para mantener el teléfono ligero.

Desactivar la descarga automática de medios evita que se almacene contenido no deseado en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar carpetas ocultas o duplicadas: Usa aplicaciones de limpieza para detectar y eliminar archivos duplicados u ocultos que ocupan memoria.

Cómo afecta el almacenamiento lleno al celular

Cuando el almacenamiento del celular está lleno, el dispositivo puede experimentar varios problemas de funcionamiento. Entre los efectos más comunes se encuentran la ralentización general del sistema, fallos al instalar o actualizar aplicaciones y la imposibilidad de tomar fotos o grabar videos nuevos.

Las aplicaciones, como WhatsApp, pueden dejar de recibir o enviar archivos multimedia correctamente. Además, el teléfono puede mostrar mensajes de error relacionados con la falta de espacio y algunas funciones, como las copias de seguridad automáticas, pueden suspenderse.

Un almacenamiento saturado también puede afectar la duración de la batería y aumentar el riesgo de pérdida de datos si el sistema falla.