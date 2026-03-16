WhatsApp prueba Guest Chats: cómo funcionan los chats con invitados sin registro

WhatsApp estrena Guest Chats: ahora se puede chatear sin cuenta ni número de teléfono

WhatsApp está a punto de romper una de sus barreras históricas: la necesidad de tener una cuenta registrada para mantener una conversación. Con el despliegue de los Guest Chats, la aplicación permite ahora que cualquier persona pueda participar en un chat sin necesidad de instalar WhatsApp ni registrar un número de teléfono.

Esta función, que por el momento está en fase de pruebas para usuarios seleccionados en Android, iOS y la versión web, representa un avance clave para ampliar el alcance de la plataforma y competir en flexibilidad con otras apps de mensajería.

El cambio no es menor: la posibilidad de invitar a usuarios externos sin registro convierte a WhatsApp en una opción más versátil para comunicaciones puntuales, soporte técnico, atención al cliente o simplemente para quienes no desean crear una cuenta. En un contexto donde la privacidad y el control de la identidad digital son cada vez más relevantes, Guest Chats ofrece nuevas alternativas y, al mismo tiempo, plantea desafíos de seguridad y gestión de la identidad.

WhatsApp rompe su mayor barrera: chats para invitados sin registro ni descarga de la aplicación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

¿Cómo funcionan los Guest Chats en WhatsApp?

El funcionamiento de los Guest Chats es sencillo. Desde la sección “Invitar a un amigo” o desde la lista de contactos, el usuario genera un enlace personalizado que puede enviar por SMS, email o cualquier otra aplicación de mensajería. El destinatario solo tiene que abrir el enlace en el navegador, donde puede elegir entre descargar WhatsApp o continuar como invitado sin cuenta.

Si escoge la opción de invitado, WhatsApp Web crea un identificador único para el usuario, que servirá como base para el cifrado de extremo a extremo de la conversación. El invitado ingresa un nombre (puede ser real o un pseudónimo) y acepta los Términos de Servicio. En ese momento, puede ver el número de teléfono de quien envió la invitación, lo que implica una consideración importante en términos de privacidad.

En la interfaz, el invitado aparece etiquetado como “Guest” y sin cuenta registrada. Todas las conversaciones están cifradas de extremo a extremo y pueden verificarse mediante código QR o cotejo manual de códigos de seguridad, como en cualquier chat de WhatsApp.

Limitaciones y consideraciones de seguridad

Aunque el cifrado protege la privacidad de los mensajes, los Guest Chats presentan ciertas limitaciones. Los invitados no están verificados, por lo que, si el enlace cae en manos equivocadas, alguien no autorizado podría acceder al chat. Por eso, es fundamental compartir los enlaces solo con personas de confianza y evitar canales inseguros.

Los invitados pueden enviar mensajes sin cuenta, pero no compartir archivos ni participar en grupos; la privacidad depende del control de los enlaces y la confianza entre quienes los usan - (WhatsApp)

Además, los Guest Chats no son compatibles con la extensión Code Verify, que garantiza que el código de WhatsApp Web no haya sido manipulado. Aunque esto no representa un riesgo grave, es un matiz relevante para quienes buscan máxima seguridad digital.

En cuanto a funcionalidades, los invitados solo pueden enviar mensajes de texto. No pueden enviar ni recibir fotos, videos, documentos, GIFs, stickers, mensajes de voz, ni participar en llamadas o grupos. Los invitados tampoco reciben notificaciones push, así que podrían perder mensajes si no revisan manualmente el chat.

La duración de un Guest Chat está limitada: caduca tras diez días de inactividad y el enlace no puede reactivarse; si se necesita continuar, es necesario generar uno nuevo. Bloquear a un invitado funciona igual que con cualquier contacto de WhatsApp, aunque solo quienes recibieron el enlace pueden escribirte.

Guest Chats está disponible en pruebas para Android, iOS y la versión web, sin fecha confirmada de lanzamiento general para todos los usuarios. La función representa un paso más en la evolución de WhatsApp hacia una plataforma más abierta, pero también obliga a repensar cómo gestionar la identidad y la seguridad en un entorno donde el registro tradicional ya no es indispensable.