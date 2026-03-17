Startup de Sam Altman lanza verificador de identidad humana para las compras con agentes de IA

La herramienta, llamada AgentKit, permite distinguir compras hechas por humanos de aquellas generadas solo por agentes de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de agentes de inteligencia artificial que navegan y realizan compras en internet ha planteado nuevos desafíos en materia de seguridad y verificación de usuarios. Frente a este panorama, World, la startup cofundada por Sam Altman —también CEO de OpenAI—, ha presentado una solución dirigida a garantizar que detrás de cada decisión de compra tomada por un agente de IA exista una persona real y única.

World centra su actividad en el desarrollo de tecnología de prueba de humanidad, es decir, herramientas digitales capaces de verificar la identidad de los usuarios en un entorno digital saturado de contenido generado por inteligencia artificial. La iniciativa surge en paralelo al auge de OpenAI y responde a la preocupación por el aumento de fraudes, spam y abusos en internet facilitados por agentes automáticos.

El crecimiento del llamado agentic commerce —la tendencia a delegar decisiones de compra y navegación en programas de IA— ha acelerado la necesidad de mecanismos sólidos para distinguir entre humanos y bots. Grandes plataformas como Amazon, Mastercard y Google ya han empezado a incorporar funciones de compra automatizada, incrementando la urgencia de contar con sistemas de verificación robustos.

Tools for Humanity desarrolló AgentKit para reforzar la seguridad y prevenir fraudes en el comercio digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AgentKit, el verificador para agentes de IA

En este contexto, Tools for Humanity (TFH), la empresa matriz de World, anunció el lanzamiento en beta de AgentKit, una herramienta dirigida a sitios comerciales que permite verificar si un agente de IA actúa en nombre de un usuario real. AgentKit se integra en páginas web por medio de un sistema abierto de pagos conocido como x402, desarrollado por Coinbase y Cloudflare, y basado en tecnología blockchain.

El núcleo de esta tecnología es World ID, la credencial digital generada a partir de un escaneo del iris mediante el dispositivo Orb. Este proceso convierte la imagen del iris en un código digital cifrado, único para cada usuario, que permite acceder a los servicios de World a través de la aplicación oficial.

Al registrar un agente de IA con una World ID, el sistema comunica a los sitios web —mediante el protocolo x402— que las compras automatizadas cuentan con la aprobación de una persona única y verificada.

La herramienta AgentKit está diseñada como una extensión del protocolo x402, lo que facilita su integración en cualquier sitio web que ya utilice este sistema de pagos. El objetivo es ofrecer la opción de verificar la identidad humana de los usuarios junto a los procesos de micropagos automatizados. TFH explicó que los desarrolladores pueden habilitar la verificación de humanidad de manera complementaria o como sustituto de otros métodos de pago.

Grandes plataformas como Amazon y Google ya exploran la integración de compras automatizadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones a TechCrunch, Tiago Sada, Chief Product Officer de TFH, describió la función como una delegación de “poder notarial” a un agente. La World ID sirve como un distintivo que garantiza que detrás del agente existe un ser humano real y único. Sada enfatizó que, aunque el sistema verifica la humanidad del usuario, los sitios web conservan la libertad de bloquear a quienes actúen de mala fe.

Por el momento, AgentKit está disponible en versión beta para desarrolladores. El equipo de World espera que el feedback recibido sirva para perfeccionar la herramienta antes de su lanzamiento definitivo. El requisito para los usuarios es contar con una World ID validada a través del escaneo de iris en el Orb.

El desafío de la confianza en el comercio automatizado

La aparición de AgentKit responde a la necesidad creciente de proteger los entornos de comercio electrónico frente al abuso de bots y fraudes masivos. El incremento de las compras realizadas por agentes de IA ha llevado a la industria a buscar soluciones que garanticen la integridad y la fiabilidad de las transacciones.

La adopción de AgentKit busca fortalecer la confianza en las compras electrónicas frente al auge de bots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

World busca posicionarse como el proveedor de referencia en este nuevo escenario, aportando la infraestructura necesaria para que las compras automatizadas sean seguras y transparentes.

La evolución del comercio digital y la integración de la inteligencia artificial en tareas cotidianas exigen sistemas de verificación cada vez más sofisticados. Con la llegada de AgentKit, World da un paso adelante en la creación de un entorno donde la identidad humana sigue siendo un elemento central, incluso en un mundo digital dominado por agentes autónomos.