El uso de IA generativa mejora el rendimiento educativo solo con supervisión docente, afirma la OCDE

El avance de la inteligencia artificial generativa está marcando nuevas tendencias en la educación contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la educación está modificando los métodos de enseñanza y evaluación, pero los principales estudios internacionales advierten que sus beneficios dependen de la existencia de objetivos pedagógicos definidos y de la intervención constante de un docente.

Según el informe más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el uso guiado de estas herramientas puede incrementar hasta en un 127 % las respuestas correctas de los estudiantes, aunque este efecto disminuye si carece de supervisión y estrategia educativa.

Diversos estudios recientes concluyen que la inteligencia artificial generativa potencia el aprendizaje siempre que funcione como apoyo a la labor docente y no reemplace el esfuerzo del alumno.

Los datos coinciden en que la presencia activa del profesor y un diseño pedagógico específico son imprescindibles para que el progreso sea real. También se alerta sobre riesgos como la dependencia tecnológica y la superficialidad en el aprendizaje si la herramienta se utiliza sin un propósito didáctico claro, según el análisis de la agencia EFE.

La supervisión docente se consolida como clave para el éxito de las herramientas tecnológicas en el aula (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la OCDE, recogido por el medio citado, destaca que el rendimiento académico mejora con asistentes virtuales educativos bien diseñados, pero solo de manera inmediata. Estos efectos no perduran en el tiempo si no se acompañan de un continuo apoyo pedagógico y de sistemas de evaluación que promuevan la autonomía del estudiante.

La organización señala que la inteligencia artificial debe incorporarse estratégicamente y como complemento. “La IA generativa debe utilizarse de forma selectiva y con un propósito específico con fines pedagógicos para enriquecer el aprendizaje y no para reemplazar el esfuerzo cognitivo”, indica el informe. Además, recomienda a los gobiernos invertir en su desarrollo bajo criterios científicos y regulaciones que aseguren la protección del alumnado.

Impacto y condiciones recomendadas para el uso de inteligencia artificial generativa

Especialistas consultados sostienen que diseñar la inteligencia artificial para docentes y estudiantes maximiza sus ventajas. Teresa Romeu, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), enfatiza la necesidad de capacitar a los profesores antes de incorporar estas tecnologías a las aulas. “Empoderarlos con estas herramientas les permite abordar el contenido desde otra perspectiva”, señaló Romeu a EFE tras analizar una muestra de 900 alumnos de distintas disciplinas.

Los estudios de la OCDE destacan el papel de los asistentes virtuales en la mejora del aprendizaje inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de la UOC muestran un incremento del conocimiento y de la conciencia crítica entre el alumnado de carreras técnicas y humanidades, en comparación con quienes estudian Psicología o Educación. Este contraste apunta a que la personalización y el debate en clase, apoyados por asistentes virtuales, potencian los efectos positivos cuando se combinan con autoevaluaciones y reflexión.

Fernando Pavón, docente en Metrodora FP, explica que la inteligencia artificial se adapta a las necesidades individuales, facilitando recursos como mapas conceptuales y vídeos personalizados. Pavón apoya métodos como la clase invertida y los cuestionarios socráticos. Estos enfoques permiten que el profesor guíe y mejore el aprendizaje de los estudiantes usando estos sistemas inteligentes.

La OCDE agrega que el objetivo principal debe ser orientar la tecnología hacia el proceso formativo. Asistentes virtuales desarrollados para fomentar la reflexión y la resolución autónoma ofrecen mejores resultados que un uso indiscriminado y sin propósito específico.

Comparación entre enfoques y riesgos detectados en estudios recientes

El diseño pedagógico específico potencia los beneficios de la inteligencia artificial en estudiantes de diferentes disciplinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios distinguen entre distintos modos de aplicar la inteligencia artificial generativa. Cuando los estudiantes emplean asistentes virtuales educativos diseñados para apoyar el aprendizaje y bajo guía docente, el rendimiento inmediato puede mejorar significativamente, de acuerdo con EFE.

Sin embargo, la OCDE advierte que, al evaluar los conocimientos sin la herramienta, las diferencias respecto al autoaprendizaje desaparecen.

El uso de asistentes virtuales de propósito general se asocia con un menor efecto o incluso con resultados negativos. Los datos analizados por la OCDE muestran que este método puede causar una disminución del 17 % en el nivel de aprendizaje cuando se mide tiempo después.

El riesgo de una dependencia tecnológica preocupa a especialistas en educación y orientación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la organización, existe un riesgo de “pereza metacognitiva”, es decir, la tendencia a delegar en la tecnología tareas que deberían fortalecer las capacidades del alumno, lo que puede dificultar el desarrollo de habilidades a largo plazo.

Los expertos recomiendan limitar la utilización de la IA generativa a contextos donde se respalden criterios pedagógicos definidos. El consenso recogido por el medio señala que una dependencia excesiva y la falta de objetivos explícitos derivan en resultados superficiales y en una menor comprensión profunda de los contenidos.

El papel insustituible del docente y los desafíos de la orientación educativa

La mediación del docente permanece en el centro ante el avance de la inteligencia artificial en la educación. Tanto Romeu como Pavón subrayan que la evaluación no puede limitarse a una nota numérica, sino que debe incluir pruebas orales, presentaciones y trabajos prácticos que evidencien la aplicación real del conocimiento adquirido.

La inteligencia artificial educativa ofrece oportunidades de innovación, pero exige objetivos claros y formación docente adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), sostiene que las capacidades emocionales y sociales del alumnado no pueden ser sustituidas por la tecnología. En declaraciones a EFE, Cobos argumentó que ningún asistente virtual puede suplir el conocimiento del contexto personal o familiar que un orientador maneja en la relación directa con el estudiante.

En el ámbito de la orientación académica y profesional, la IA resulta útil como herramienta de consulta y organización de planes de estudio. Sin embargo, los especialistas enfatizan que el acompañamiento humano es irremplazable para un seguimiento integral, según las fuentes consultadas por el medio citado.

La tecnología puede facilitar la gestión de información y sugerir recorridos formativos, pero el contacto directo y la comprensión del contexto personal continúan siendo aspectos indispensables para dar sentido pleno al proceso educativo.