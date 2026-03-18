El iPhone se queda sin batería muy rápido: ajustes “ocultos” que prolongan su autonomía

Los modelos más recientes de este dispositivo cuentan con opciones para mejorar su rendimiento y gestión de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la imposibilidad de recurrir a un cargador externo, los usuarios de iPhone suelen percibir que la batería se agota antes de lo esperado, lo que limita las funciones esenciales del teléfono y puede generar inconvenientes en situaciones imprevistas.

Ante esta situación, existen estrategias y ajustes pocos conocidos por los usuarios que permiten optimizar el rendimiento energético del dispositivo y extender su duración.

Desde configuraciones específicas hasta funciones del sistema operativo diseñadas para reducir el consumo, estos trucos ofrecen soluciones prácticas para mejorar la experiencia diaria sin necesidad de accesorios adicionales.

Cómo afectan el brillo de la pantalla y el uso de WiFi a la batería del iPhone

Ajustar la luminosidad y utilizar redes WiFi en lugar de datos puede marcar la diferencia en la duración de la carga diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla es uno de los componentes que más energía demanda en un iPhone. Ajustar el brillo manualmente desde el Centro de control o activar la función de brillo automático en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto ayuda a adaptar la luminosidad a las condiciones ambientales.

Además, el uso de WiFi incide de manera directa en el consumo energético. Cuando el dispositivo permanece conectado a una red WiFi estable, utiliza menos energía que al depender de la red de datos.

Por esta razón, mantener el WiFi activado en espacios con cobertura fiable disminuye la frecuencia con la que el iPhone busca señal celular, lo que se traduce en una reducción del consumo de batería y una mayor autonomía, sobre todo en lugares donde la cobertura es variable.

Por qué es clave mantener el iPhone actualizado

Las actualizaciones del sistema operativo incorporan mejoras que optimizan el consumo de batería y refuerzan la seguridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más eficaces para prolongar la vida útil de la batería consiste en contar siempre con la versión más reciente de iOS. Estas actualizaciones refuerzan la seguridad y la estabilidad del sistema, aspectos clave para el funcionamiento general.

Las actualizaciones del sistema operativo suelen incluir mejoras en la gestión energética, sumado a optimizaciones y correcciones que favorecen una administración más eficiente de los recursos del dispositivo.

El proceso para verificar la disponibilidad de nuevas versiones resulta sencillo: desde el menú de Ajustes, seleccionando “General” y luego “Actualización de software”. Al instalar la última versión, el dispositivo accede a ajustes que optimizan tanto el rendimiento como el consumo energético.

Para qué sirve el Modo de Bajo Consumo y cuándo activarlo en el iPhone

Utilizar esta opción es clave cuando no se tiene cerca un cargador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Modo de Bajo Consumo, incorporado desde iOS 9 por Apple, constituye una herramienta diseñada para prolongar la vida útil de la batería en situaciones críticas. Esta función puede activarse desde Ajustes > Batería o mediante la notificación emergente cuando el nivel de energía desciende al 20% o al 10%.

Al habilitar este modo, el sistema reduce el brillo de la pantalla, limita el rendimiento y restringe la actualización de aplicaciones en segundo plano.

El usuario conserva acceso a funciones esenciales, como llamadas y mensajería, mientras que otras tareas, como la descarga automática de correos o la sincronización con iCloud, se suspenden temporalmente.

Una vez que el iPhone se conecta a la corriente y alcanza un nivel de carga suficiente, el Modo de Bajo Consumo se desactiva de forma automática, reanudando el funcionamiento habitual del dispositivo.

Qué impacto tienen las aplicaciones en el consumo de batería del iPhone

Analizar el gasto energético de cada app permite identificar y controlar aquellas que agotan la batería sin que el usuario lo note. (Foto: Apple)

Desde el apartado de Ajustes > Batería, el sistema permite consultar el consumo detallado por aplicación. Allí se visualiza cuánta energía utiliza cada app y si ese consumo ocurre en primer o segundo plano.

Asimismo, esta función resulta útil para identificar las aplicaciones que mantienen actividad constante, incluso sin interacción directa del usuario. Algunas aplicaciones pueden agotar la batería al ejecutar procesos en segundo plano o actualizar contenido de manera continua.

Para reducir el consumo, se debe desactivar la actualización en segundo plano en Ajustes > General > Actualización en segundo plano, seleccionando la modalidad “solo WiFi” o desactivando por completo esta función.