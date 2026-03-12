Satya Nadella advirtió a Nvidia: no olvidar sus orígenes en el gaming pese al boom de la inteligencia artificial

Satya Nadella advierte a NVIDIA: “No olviden sus raíces en el gaming” ante el auge de la inteligencia artificial - REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo

La explosión de la inteligencia artificial ha transformado el panorama tecnológico global y disparado la demanda de chips de Nvidia a niveles nunca vistos. La compañía, ahora la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, ha orientado gran parte de su negocio hacia el sector empresarial, priorizando a clientes de centros de datos y gigantes de la IA.

Sin embargo, este redireccionamiento ha dejado al mercado de consumo y el segmento gaming, el pilar histórico de NVIDIA, en un segundo plano, generando inquietud en la industria.

En este contexto, Satya Nadella, CEO de Microsoft, lanzó una advertencia a NVIDIA sobre la importancia de no perder de vista sus raíces en los videojuegos. En una reciente entrevista con Windows Central, Nadella recordó el papel fundamental que tuvo el gaming en el surgimiento de la compañía, insinuando que el éxito actual en IA no habría sido posible sin las bases tecnológicas y comerciales establecidas en el sector de consumo.

El dilema de NVIDIA: IA, éxito bursátil y la advertencia de Microsoft sobre el futuro del gaming - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuál fue el mensaje de Microsoft para Nvidia

Durante la conversación, Nadella bromeó con Jensen Huang, CEO de Nvidia, señalando que “si no fuera por los videojuegos, Nvidia no existiría tal y como es ahora”. La frase, aunque informal, encierra un recordatorio estratégico: la revolución de las GPU y la aceleración por hardware comenzó por la necesidad de mejorar la experiencia de juego, impulsando innovaciones como DirectX y la GeForce 256.

Nvidia, nacida para resolver los cuellos de botella del renderizado gráfico, cimentó su reputación en la comunidad gamer antes de que la inteligencia artificial se posicionara como el motor de crecimiento en la actualidad. El propio Huang reconoció el rol clave de la compañía en el desarrollo de la industria del videojuego, aunque hoy el foco esté claramente puesto en la IA y los clientes empresariales.

El boom de la IA ha llevado a la compañía dirigida por Jensen Huang a priorizar el suministro de chips a empresas y centros de datos, relegando el desarrollo y la disponibilidad de gráficas para gamers.

La escasez de modelos de consumo, como las GeForce RTX 50, y el retraso de versiones como las RTX 50 SUPER han generado malestar en el mercado minorista, obligando a la compañía a relanzar modelos antiguos (como las RTX 3060) como solución temporal ante la falta de stock.

Satya Nadella insta a la firma a no abandonar el sector de videojuegos, origen de su liderazgo en hardware gráfico, mientras la escasez de gráficas para gamers genera inquietud en la industria - MICROSOFT

Aunque los márgenes de beneficio y la demanda empresarial justifican este enfoque, los analistas advierten que un abandono prolongado del segmento de consumo podría debilitar el vínculo histórico de la compañía con los usuarios que construyeron su reputación.

Cuál es el futuro de Nvidia

La próxima conferencia anual de desarrolladores de Nvidia, la GTC 2026, será clave para anticipar la dirección de la empresa. Analistas de Bank of America destacan tres focos principales:

Actualización de chips: Se espera que Nvidia detalle la evolución de sus arquitecturas gráficas, desde Blackwell hasta Feynman, con lanzamientos previstos hasta 2028.

Soluciones personalizadas para centros de datos: La colaboración con clientes permitirá nuevas plataformas de entrenamiento e inferencia de IA, optimizadas para tareas de baja latencia y alto rendimiento.

Innovación en interconexión óptica: Avances en hardware y redes para mejorar la eficiencia de comunicación entre procesadores.

La escasez de GPUs para gamers y el foco en la inteligencia artificial ponen a prueba la capacidad de NVIDIA para equilibrar su liderazgo tecnológico y la lealtad de los usuarios que forjaron su reputación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La conferencia también podría revelar alianzas estratégicas, como la rumoreada colaboración con Intel en procesadores x86, y la inversión de 2.000 millones de dólares en la empresa de IA Nebius, destinada a construir una nube de inteligencia artificial de próxima generación.

Nvidia se encuentra en una encrucijada. Por un lado, lidera la infraestructura global de IA y centros de datos; por el otro, corre el riesgo de descuidar el sector gaming, origen de su éxito y fuente de lealtad entre consumidores.

El mensaje de Satya Nadella es claro: la rentabilidad de la inteligencia artificial no debería eclipsar las raíces ni el legado de Nvidia en el gaming. La historia de la compañía demuestra que la innovación y la excelencia técnica nacieron del desafío de ofrecer la mejor experiencia de juego posible.

Mantener ese equilibrio será esencial para consolidar su liderazgo y seguir marcando el rumbo de la tecnología en la próxima década.