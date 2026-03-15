Así puedes viajar en un taxi sin conductor: Uber activa robotaxis en Las Vegas

Uber apuesta por los robotaxis: alianzas globales y expansión tras el lanzamiento en Las Vegas - (Uber)

El futuro de la movilidad autónoma ya es una realidad en Las Vegas. Uber, en alianza con Motional (empresa de vehículos autónomos respaldada por Hyundai Motor), acaba de lanzar su servicio comercial de robotaxis en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos.

La apuesta de Uber por la movilidad autónoma no es aislada. La compañía ha sellado alianzas con gigantes del sector como Baidu, Zoox (propiedad de Amazon), Nissan y la startup británica Wayve.

Además, invertirá más de 100 millones de dólares en infraestructura para centros de recarga de vehículos autónomos, consolidando su estrategia para liderar el mercado de robotaxis.

El taxi sin conductor es una realidad: Uber y Motional revolucionan el transporte en Las Vegas - (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

¿Cómo funciona el servicio de robotaxi Motional de Uber en Las Vegas?

Desde ahora, los usuarios de Uber en Las Vegas pueden solicitar un vehículo eléctrico autónomo directamente desde la aplicación, sin costo adicional respecto a un viaje convencional.

El servicio cubre puntos estratégicos a lo largo del famoso Strip, incluyendo Resorts World, Encore at the Wynn, Westgate Resort & Casino, Downtown Las Vegas y Town Square, cerca del aeropuerto.

Al pedir un viaje a través de UberX, Uber Electric, Uber Comfort o Uber Comfort Electric, los pasajeros podrán ser asignados a un robotaxi Motional IONIQ 5. Si prefieren, tendrán la opción de cambiar a un viaje tradicional. Inicialmente, estos coches operan con un operador de seguridad humano al volante, aunque la meta es lanzar viajes completamente sin conductor para finales de 2026.

El IONIQ 5 de Motional es uno de los primeros vehículos autónomos con certificación de Nivel 4 de la SAE bajo las normas federales de Estados Unidos, lo que significa que puede operar de manera autónoma en determinadas condiciones sin intervención humana.

Robotaxis, inversión y competencia: así cambia la industria automotriz con la movilidad autónoma - (Uber)

Cómo probar un robotaxi de Uber en Las Vegas

Para vivir la experiencia de un taxi sin conductor solo necesitas:

Abrir la aplicación de Uber en Las Vegas. Solicitar un viaje en UberX, Uber Comfort o Uber Electric. Si es elegible, recibirás la opción de ser asignado a un robotaxi Motional IONIQ 5. Puedes aceptar o cambiar a un viaje convencional según tu preferencia.

Rápido avance y alianzas estratégicas

El lanzamiento en Las Vegas es solo el primer paso. Esta semana, Uber firmó un acuerdo plurianual con Zoox para incorporar sus robotaxis a la plataforma. Actualmente, hay servicios piloto activos en Las Vegas y un programa de usuarios en marcha en San Francisco.

Además, Uber, Nissan y Wayve anunciaron su colaboración para lanzar un piloto de robotaxi en Tokio para finales de 2026, marcando la primera incursión de Uber en el mercado japonés de vehículos autónomos.

El objetivo de la compañía es claro: escalar rápidamente el despliegue de robotaxis en las principales ciudades del mundo, adaptando la oferta a los marcos regulatorios y avances tecnológicos de cada región.

El impacto de los robotaxis en el sector automotor y tecnológico

Solicitar un viaje sin conductor es tan simple como pedir UberX, Uber Comfort o Uber Electric; la opción de robotaxi está disponible ya en puntos clave de la ciudad para quienes quieran vivir la nueva era de la movilidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La irrupción de los robotaxis ha transformado la forma en que los inversores y analistas valoran a las grandes tecnológicas. Un informe de Bank of America estima que el 52% de la capitalización bursátil de Tesla ya se atribuye a su negocio de robotaxis, mientras que la división automotriz tradicional representa solo un 21%.

El sistema Full Self Driving aporta un 19% adicional, relegando a las áreas de energía y robótica a roles secundarios.

Este cambio de paradigma subraya que la rentabilidad futura y el crecimiento de compañías como Tesla dependen principalmente de la movilidad autónoma. La integración vertical de software y hardware propio, junto con el desarrollo de capacidades avanzadas de inteligencia artificial, posiciona a Tesla como pionera en el sector, pero también presiona a competidores como Uber a acelerar sus planes y alianzas estratégicas.

Uber y sus socios tecnológicos prevén que los servicios sin conductor estén plenamente operativos en ciudades clave para finales de 2026. Este salto podría reducir los costos de transporte, disminuir la congestión vehicular y abrir la puerta a modelos de negocio innovadores en el sector del transporte compartido.

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la carrera por comercializar el transporte sin conductor a gran escala y busca posicionar a Uber como uno de los principales actores en la integración de inteligencia artificial y automóviles eléctricos en la vida diaria.