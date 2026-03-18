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Cómo puedo saber la vida útil de mi batería del celular: guía para iPhone y Android

Este procedimiento es valioso ya que brinda a los usuarios acceso a datos esenciales sobre la condición de la batería, el consumo del equipo y su desempeño

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La batería es uno de
La batería es uno de los componentes más importantes y sensibles de un celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conocer la vida útil de un celular, ya sea iPhone o Android, es necesario acceder a la sección de ajustes del sistema operativo correspondiente. Este proceso resulta útil porque permite a los usuarios consultar información clave sobre el estado de la batería, el uso del dispositivo y el rendimiento general.

Al revisar estos datos, es posible identificar signos de desgaste, estimar cuánto tiempo más funcionará de manera óptima y tomar decisiones informadas sobre la necesidad de reemplazar el equipo o realizar tareas de mantenimiento preventivo.

Cómo saber la vida útil de la batería de un Android

  1. Abre la app de Ajustes en tu teléfono Android.
  2. Desplázate y selecciona la opción Batería.
  3. Busca una sección llamada Estado de la batería, Salud de la batería o similar (la ubicación y el nombre pueden variar según la marca y el modelo).
  4. Consulta la información sobre la capacidad actual de la batería y su estado general.
Con el tiempo y el
Con el tiempo y el uso, la capacidad de la batería disminuye de forma gradual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber la vida útil de la batería de un iPhone

Para conocer la vida útil de la batería de un iPhone, el usuario debe acceder a la función ‘Condición de la batería’ desde los ajustes del dispositivo. Este apartado muestra el porcentaje de capacidad máxima de la batería y advierte si es necesario un reemplazo.

Paso a paso:

  1. Abre la app de ‘Configuración’ en tu iPhone.
  2. Selecciona la opción Batería.
  3. Ingresa en ‘Condición de la batería’.
  4. Consulta el porcentaje de capacidad máxima: un valor cercano al 100% indica que la batería está en buen estado, mientras que un porcentaje bajo señala desgaste.
  5. Si aparece un mensaje indicando que la batería requiere servicio, considera reemplazarla para mantener el rendimiento óptimo del dispositivo.
Mantener la carga entre el
Mantener la carga entre el 20% y el 80% ayuda a prolongar la vida útil de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería de un celular

Para cuidar la batería de un celular y prolongar su vida útil, es recomendable seguir una serie de buenas prácticas:

  • Mantén el nivel de carga entre el 20% y el 80%, evitando que la batería se agote por completo o se mantenga cargada al 100% durante largos periodos.
  • Utiliza cargadores originales o certificados por el fabricante para prevenir sobrecalentamientos o daños en la batería.
  • Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, ya que afectan negativamente el rendimiento de la batería.
  • Cierra aplicaciones en segundo plano y reduce el brillo de la pantalla para disminuir el consumo energético.
Las baterías de iones de
Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los celulares, soportan un número limitado de ciclos de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desactiva funciones como Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no las necesites.
  • Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones, ya que las mejoras de software suelen optimizar el uso de energía.
  • Si no vas a usar el teléfono por un tiempo prolongado, guárdalo con la batería cargada a un nivel intermedio.

Adoptar estos hábitos ayuda a conservar la capacidad y el rendimiento de la batería a lo largo del tiempo.

Por qué la batería de un celular se desgasta tan fácil

La batería de un celular se desgasta con el uso porque está compuesta por materiales químicos que pierden eficiencia a lo largo del tiempo y los ciclos de carga.

Reemplazar la batería cuando su
Reemplazar la batería cuando su capacidad baja significativamente permite recuperar el rendimiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que se carga y descarga la batería, sus componentes internos sufren un proceso de degradación natural que reduce la capacidad máxima de almacenamiento.

Factores como la exposición a altas temperaturas, el uso de cargadores no certificados, las cargas completas o descargas totales frecuentes, y el consumo elevado de energía por aplicaciones o funciones en segundo plano aceleran este desgaste. Además, el uso intensivo del dispositivo y la falta de actualizaciones de software pueden contribuir a una mayor degradación de la batería.

El desgaste es una consecuencia inevitable del funcionamiento químico de las baterías de iones de litio, aunque ciertos hábitos pueden ayudar a ralentizar el proceso y alargar su vida útil.

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