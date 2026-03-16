Starlink: lista completa de iPhone y celulares Android que pueden acceder a internet satelital

Starlink ahora permite que celulares se conecten a internet satelital sin antenas externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink brinda acceso a internet satelital en varios modelos de celulares gracias a una colaboración con T-Mobile.

Esta tecnología permite que celulares como iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung se conecten directamente a la red satelital, sin requerir antenas externas, lo que facilita el uso de internet en áreas rurales, remotas o sin cobertura convencional.

El servicio actualmente está disponible en todo el territorio continental de Estados Unidos, así como en Puerto Rico y partes del sur de Alaska.

Si no eres cliente de T-Mobile, puedes acceder al servicio activando una eSIM compatible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al conectarse a la red, tu celular mostrará en pantalla “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”. REUTERS/Florence Lo/File Photo

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El teléfono cambia de satélite automáticamente para mantener la conexión y asegurar el envío de mensajes cuando sea posible. REUTERS/Manuel Orbegozo

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REVVL 8 Pro de T-Mobile

Cómo tener conexión Starlink en el celular

Para utilizar Starlink en tu celular, es importante saber que el servicio está integrado en varios planes de T-Mobile. Si no eres cliente, puedes activar una eSIM compatible.

iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung son algunos de los modelos compatibles con la red satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando estés en un área sin señal móvil o roaming, tu dispositivo con soporte satelital se conectará automáticamente a la red T-Satellite.

No es posible seleccionar manualmente esta red si hay cobertura celular convencional disponible. Al conectarse, en la pantalla aparecerá la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la parte superior izquierda.

Debes considerar que los mensajes pueden tardar un poco más en enviarse o recibirse según la cobertura y las condiciones de conexión. Dado que los satélites están en movimiento, tu teléfono irá cambiando de uno a otro automáticamente, pero los mensajes se enviarán tan pronto haya señal.

El servicio cubre el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska. (Fotocomposición: Infobae)

Actualmente, la cobertura abarca el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska.

Qué hacer con acceso a internet satelital desde el celular

Con este servicio, el teléfono móvil permite enviar y recibir mensajes de texto, así como compartir la ubicación, incluso en áreas donde no hay cobertura móvil tradicional. En el futuro, se sumarán funciones como el envío de imágenes y el acceso a datos satelitales, a medida que los dispositivos y las aplicaciones integren estas capacidades.