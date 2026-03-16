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Starlink: lista completa de iPhone y celulares Android que pueden acceder a internet satelital

Teléfonos móviles recientes de iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung son compatibles con esta tecnología

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Starlink ahora permite que celulares
Starlink ahora permite que celulares se conecten a internet satelital sin antenas externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink brinda acceso a internet satelital en varios modelos de celulares gracias a una colaboración con T-Mobile.

Esta tecnología permite que celulares como iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung se conecten directamente a la red satelital, sin requerir antenas externas, lo que facilita el uso de internet en áreas rurales, remotas o sin cobertura convencional.

El servicio actualmente está disponible en todo el territorio continental de Estados Unidos, así como en Puerto Rico y partes del sur de Alaska.

Si no eres cliente de
Si no eres cliente de T-Mobile, puedes acceder al servicio activando una eSIM compatible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista completa de iPhone y celulares Android compatibles

  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Fold
Al conectarse a la red,
Al conectarse a la red, tu celular mostrará en pantalla “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”. REUTERS/Florence Lo/File Photo
  • moto g 5G 2026
  • moto g play 2026
  • moto edge 2025
  • moto g 5G 2025
  • moto g 2024
  • moto g power 5G 2025
  • moto razr 2024
  • moto razr+ 2024
  • moto razr 2025
  • moto razr+ 2025
  • moto razr ultra 2025
  • moto edge 2024
  • moto edge 2022
  • moto g stylus 2024
  • Samsung Galaxy A14
  • Samsung Galaxy A15 5G
  • Samsung Galaxy A16 5G SE
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G SE
  • Samsung Galaxy A25 SE
  • Samsung Galaxy A26 SE
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A36 SE
  • Samsung Galaxy A36 5G
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A56 5G SE
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S21+
  • Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Samsung Galaxy S21 FE
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23+
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S25
El teléfono cambia de satélite
El teléfono cambia de satélite automáticamente para mantener la conexión y asegurar el envío de mensajes cuando sea posible. REUTERS/Manuel Orbegozo
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 Edge
  • Samsung Galaxy S25 FE
  • Samsung Galaxy XCover6 Pro
  • Samsung Galaxy XCover7 Pro
  • Samsung Galaxy Z Flip3
  • Samsung Galaxy Z Flip4
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Flip6
  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold3
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Fold7
  • T-Mobile REVVL 7
  • REVVL 7 Pro de T-Mobile
  • T-Mobile REVVL 8
  • REVVL 8 Pro de T-Mobile

Cómo tener conexión Starlink en el celular

Para utilizar Starlink en tu celular, es importante saber que el servicio está integrado en varios planes de T-Mobile. Si no eres cliente, puedes activar una eSIM compatible.

iPhone, Google Pixel, Motorola y
iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung son algunos de los modelos compatibles con la red satelital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando estés en un área sin señal móvil o roaming, tu dispositivo con soporte satelital se conectará automáticamente a la red T-Satellite.

No es posible seleccionar manualmente esta red si hay cobertura celular convencional disponible. Al conectarse, en la pantalla aparecerá la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la parte superior izquierda.

Debes considerar que los mensajes pueden tardar un poco más en enviarse o recibirse según la cobertura y las condiciones de conexión. Dado que los satélites están en movimiento, tu teléfono irá cambiando de uno a otro automáticamente, pero los mensajes se enviarán tan pronto haya señal.

El servicio cubre el territorio
El servicio cubre el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y partes del sur de Alaska. (Fotocomposición: Infobae)

Actualmente, la cobertura abarca el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska.

Qué hacer con acceso a internet satelital desde el celular

Con este servicio, el teléfono móvil permite enviar y recibir mensajes de texto, así como compartir la ubicación, incluso en áreas donde no hay cobertura móvil tradicional. En el futuro, se sumarán funciones como el envío de imágenes y el acceso a datos satelitales, a medida que los dispositivos y las aplicaciones integren estas capacidades.

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