Así puedes acelerar la velocidad del internet en casa sin pagar más dinero y en pocos pasos

Hay varias formas de mejorar el servicio sin adquirir dispositivos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la conexión a internet en casa se vuelve inestable o la carga de contenido se vuelve lenta, la frustración afecta tanto a quienes estudian y trabajan desde casa como a quienes buscan entretenimiento en plataformas digitales.

Esta situación, que incide en la productividad y la vida cotidiana, puede resolverse sin invertir dinero ni adquirir nuevos dispositivos. Existen estrategias prácticas para optimizar la velocidad de la red WiFi, de manera sencilla y con resultados inmediatos.

Varios factores influyen en la calidad y estabilidad de la red doméstica, desde la ubicación del router principal hasta la interferencia causada por objetos y otros aparatos electrónicos. Por este motivo, disponer de una guía clara sobre cómo mejorar la conexión resulta clave para el día a día de los hogares.

Qué importancia tiene la ubicación del router en la velocidad del internet

Muy pocos usuarios consideran que la buena localización del módem impide problemas de conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lugar donde se sitúa el router dentro de la vivienda puede marcar la diferencia entre una señal fuerte y una cobertura deficiente. Colocar el dispositivo en un extremo o en una esquina limita el alcance de la señal y crea zonas donde el internet apenas llega.

Lo mejor es ubicar el router en una zona central y elevada, de preferencia cerca de los espacios donde se utiliza más la conexión. Además, la estructura de la vivienda impacta. Materiales como metal, piedra, azulejos y agua pueden bloquear la señal WiFi, lo que reduce la calidad en determinadas áreas.

En este sentido, evitar colocar el router cerca de baños, muebles metálicos o acuarios ayuda a maximizar el rendimiento. Asimismo, otros electrodomésticos, como microondas y teléfonos inalámbricos, pueden generar interferencias, motivo por el que conviene alejar el router de estos aparatos.

Cómo orientar las antenas del router para mejorar la señal WiFi

Ajustar la posición de las antenas externas permite adaptar la cobertura a las necesidades de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antenas externas ajustables, presentes en muchos routers de uso doméstico, permiten modificar la distribución de la señal. Las antenas en posición vertical reparten la cobertura en sentido horizontal, ideal para viviendas de un solo piso. Por su parte, orientar una antena de manera horizontal favorece la señal entre pisos distintos.

En casas de varios niveles, conviene experimentar con la orientación de las antenas para asegurar que la señal llegue tanto a la planta baja como a los pisos superiores.

Probar distintas posiciones y combinaciones permite encontrar la configuración óptima según la distribución particular del hogar. Ajustar correctamente las antenas puede traducirse en una mejora inmediata de la velocidad y la estabilidad de la red.

Qué impacto tiene reiniciar el módem o router en la conexión

Reiniciar el dispositivo elimina fallos temporales y puede recuperar la velocidad de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las acciones más simples y efectivas consiste en apagar y volver a encender el módem o router. Este paso elimina fallos temporales y resuelve conflictos de software que pueden estar afectando el flujo de datos.

Para aplicar este método, solo hay que desconectar el dispositivo de la corriente, esperar al menos 30 segundos y conectarlo nuevamente. Este reinicio puede restablecer la velocidad de internet cuando la red muestra lentitud o interrupciones.

Aunque parece un paso elemental, su efectividad está comprobada y suele ser la primera recomendación cuando surgen problemas de conectividad. Esta solución rápida no requiere conocimientos avanzados ni herramientas especiales.

En qué situación es mejor usar conexión por cable o WiFi para ciertos dispositivos

La conexión por cable reduce interferencias y libera ancho de banda para otros dispositivos inalámbricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que la conectividad inalámbrica ofrece comodidad, la conexión por cable Ethernet sigue siendo superior en cuanto a velocidad y estabilidad.

Para aparatos que demandan una transmisión constante de datos, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes, lo ideal es conectarlos directamente al router por un cable Ethernet.

Esta forma elimina las interferencias propias de la señal WiFi y libera ancho de banda para los dispositivos que solo pueden conectarse de forma inalámbrica.

Asimismo, utilizar los puertos Ethernet disponibles en el router puede mejorar el rendimiento general de la red doméstica, sobre todo durante actividades que requieren una conexión fluida y estable, como videollamadas, juegos en línea o reproducción de contenido en alta definición.