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¿Tu internet está lento? cómo saber quién te roba WiFi y cómo expulsarlos

Revisar los dispositivos conectados desde el router, cambiar la contraseña y actualizar la seguridad son pasos clave para proteger tus datos

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Cómo saber si hay extraños
Cómo saber si hay extraños usando tu WiFi y qué hacer para proteger tu red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de la conexión a internet es esencial en la vida digital actual. Sin embargo, muchos usuarios experimentan lentitud inesperada, cortes o cargas interminables sin saber que el verdadero problema puede estar en su red WiFi doméstica: dispositivos no autorizados, incluso vecinos o extraños, pueden estar utilizando tu conexión sin permiso.

Saber cómo detectar y expulsar a estos intrusos es clave para proteger tu información y recuperar la calidad de navegación que pagas.

Hoy, controlar el acceso a la red WiFi no solo es cuestión de velocidad, sino de seguridad digital. Un acceso no autorizado puede exponer tus datos personales y comprometer la privacidad de todos los dispositivos conectados en casa. Por eso, identificar a los responsables y tomar medidas es una tarea que ningún usuario debería posponer.

Acceder al panel del router,
Acceder al panel del router, utilizar apps de monitoreo y activar filtros de seguridad permite identificar y bloquear dispositivos no autorizados, evitando riesgos de privacidad y caídas en el rendimiento de internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar los dispositivos conectados al WiFi desde el router

El primer paso para detectar intrusos es acceder a la configuración del router. Esto se realiza escribiendo en el navegador la dirección IP del equipo, habitualmente 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1, y accediendo con usuario y contraseña (por defecto suelen ser “admin/admin”, salvo que hayan sido cambiadas).

Dentro del panel de administración, busca la sección “Dispositivos conectados” o “Clientes DHCP”. Allí verás la lista de todos los equipos vinculados, con detalles como la dirección MAC, nombre del dispositivo y, a veces, la marca. Si ves equipos desconocidos, es una señal de que alguien más está usando tu WiFi.

Routers modernos y redes mesh permiten gestionar estos accesos fácilmente desde apps móviles como Google WiFi o TP-Link Deco, que muestran gráficos en tiempo real y permiten administrar la red desde cualquier sitio del hogar.

Herramientas gratuitas para monitorear la red

Además del router, existen programas gratuitos muy útiles para escanear la red y listar todos los dispositivos conectados. Aplicaciones como Wireless Network Watcher o Acrylic WiFi (disponibles para Windows) permiten identificar, en segundos, los equipos conectados, mostrando nombre, IP, marca y dirección MAC.

Recupera la velocidad de tu
Recupera la velocidad de tu internet: guía para expulsar intrusos y optimizar tu WiFi en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto facilita detectar rápidamente si algún aparato extraño está consumiendo tu ancho de banda.

Cómo expulsar a los intrusos de tu red WiFi

Si detectas dispositivos no autorizados, toma las siguientes medidas:

  • Cambia la contraseña del WiFi: esta es la forma más rápida de expulsar a todos los usuarios conectados, obligando a que solo quienes tengan la nueva clave puedan volver a ingresar.
  • Actualiza el cifrado de la red: usa protocolos de seguridad como WPA3 o WPA2 en lugar de WEP, que es fácil de vulnerar.
  • Activa el filtrado por dirección MAC: permite solo el acceso de los dispositivos registrados en el router.
  • Desactiva WPS: esta función puede facilitar que extraños accedan a la red.
  • Revisa y actualiza regularmente los dispositivos conectados: así evitarás nuevas intrusiones.

Después de cambiar la contraseña, deberás reconectar manualmente todos tus dispositivos autorizados.

Consejos para fortalecer la seguridad y optimizar tu red WiFi

  • Supervisa la lista de dispositivos conectados regularmente para detectar accesos no autorizados.
  • Coloca el router en una ubicación central y elevada, lejos de obstáculos, para mejorar la cobertura y velocidad.
  • Utiliza extensores de señal WiFi si tienes zonas con mala señal en casa.
  • Actualiza el firmware del router para protegerte de vulnerabilidades conocidas.
  • No compartas la contraseña con desconocidos y cámbiala periódicamente.

Cómo mejorar la velocidad y cobertura del WiFi en casa

Cambiar el cifrado, actualizar el
Cambiar el cifrado, actualizar el firmware y supervisar los equipos conectados son medidas recomendadas para evitar el acceso no autorizado, proteger la información personal y optimizar la experiencia online - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router es clave. Evita rincones, pisos bajos o muebles cerrados. En viviendas de varias plantas, lo ideal es colocarlo en la planta intermedia.

Si la cobertura sigue siendo insuficiente, instala un extensor de WiFi en un punto entre el router y la zona con mala señal.

Un WiFi inseguro puede afectar la velocidad de tu internet, exponer tus datos personales y aumentar el riesgo de ciberataques. Además, el exceso de dispositivos conectados reduce el ancho de banda disponible para tus propias actividades, desde videollamadas hasta streaming.

Garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a tu red es esencial para mantener la seguridad, la privacidad y la calidad de tu experiencia digital. Con estos pasos y herramientas, puedes recuperar el control de tu WiFi, expulsar a los intrusos y navegar sin sobresaltos.

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