Apple seguirá con Tim Cook al mando: el CEO descarta su retirada

Tim Cook respondió categóricamente a las preguntas sobre su posible salida. (Reuters)

En un contexto de cambios internos y retos tecnológicos, Tim Cook ha dejado claro que no planea retirarse de Apple en el corto plazo. El consejero delegado de la compañía reafirmó su compromiso en una entrevista con el programa ‘Good Morning America’, donde aseguró que su vínculo con Apple se mantiene “intacto” y que disfruta plenamente de su papel, incluso después de 28 años dentro de la empresa.

Tim Cook reafirma su compromiso con Apple y su futuro

Durante la entrevista, Tim Cook respondió categóricamente a las preguntas sobre su posible salida: “No, no dije eso. No he dicho eso. Amo profundamente lo que hago. Hace 28 años entré en Apple y he disfrutado cada día desde entonces”, afirmó el directivo, despejando rumores sobre una inminente jubilación.

Cook, de 65 años, también añadió lo siguiente: “No puedo imaginarme la vida sin Apple”.

Tim Cook ha dejado claro que no planea retirarse de Apple en el corto plazo. (Europa Press)

Sus declaraciones se producen en un periodo de importantes cambios en la cúpula de la multinacional. En los últimos meses, Apple ha visto la salida de directivos clave, como John Giannandrea, jefe de inteligencia artificial, la responsable jurídica Kate Adams y la encargada de asuntos medioambientales, políticos y sociales, Lisa Jackson.

Giannandrea fue reemplazado por Amar Subramanya, especialista en IA con experiencia en Microsoft y DeepMind, en un momento en el que la compañía enfrenta críticas por el desarrollo y la recepción de Apple Intelligence, su nuevo proyecto para competir con OpenAI y Google en el campo de la inteligencia artificial.

Desafíos en inteligencia artificial y nuevos horizontes para Apple

La transición en el liderazgo de inteligencia artificial ha evidenciado los desafíos técnicos que enfrenta Apple. Apple Intelligence, el ambicioso proyecto que busca mejorar significativamente el asistente Siri, ha recibido críticas tanto de usuarios como de especialistas, y su lanzamiento se ha retrasado hasta 2026.

Apple Intelligence ha sido objeto de críticas negativas tanto por parte de usuarios como de expertos.

Estas dificultades han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para la compañía, que busca mantenerse a la vanguardia tecnológica en un mercado cada vez más competitivo.

A pesar de estos retos, Cook defendió la estrategia de Apple y subrayó que la inteligencia artificial “puede ser muy positiva”, aunque puntualizó que “está en manos del usuario y en manos del inventor”.

Además, el CEO se mostró prudente respecto a posibles acciones legales frente a los aranceles impuestos durante la administración Trump, señalando que la empresa está “monitoreando la situación” tras haber pagado 3.300 millones de dólares en tarifas.

Tim Cook es un ejecutivo estadounidense y el CEO de Apple desde agosto de 2011, sucediendo a Steve Jobs. REUTERS/Mario Anzuoni

Apple se prepara para celebrar su 50 aniversario el 1 de abril, y entre sus próximos lanzamientos se encuentra el esperado iPhone plegable, según fuentes especializadas. En este contexto, la continuidad de Tim Cook al frente de la compañía aporta estabilidad en una etapa de transformación, innovación y desafíos globales.

Apple celebra su 50 aniversario y estrena cuenta oficial en Instagram

Apple ha dado un paso más en su estrategia digital con el lanzamiento de su cuenta oficial de Instagram, Hello Apple (@helloapple), en el marco de la conmemoración de su 50 aniversario.

El nuevo perfil servirá como plataforma para difundir historias, novedades y casos de cómo la tecnología de Apple influye en la creatividad y la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Hello Apple dará visibilidad a trabajos y proyectos de la comunidad creativa que utiliza productos Apple. (IG: helloapple)

Hello Apple se presenta como un espacio dedicado a mostrar el ecosistema de productos y servicios de la compañía a través de relatos inspiradores. Según la propia marca, el objetivo es evidenciar cómo sus dispositivos y soluciones tecnológicas impulsan proyectos, potencian la creatividad y generan un impacto real en la rutina diaria de sus usuarios.

La biografía de la cuenta, con el lema “Our stories, and yours”, resume esta misión integradora. Además de los mensajes institucionales, Hello Apple dará visibilidad a trabajos y proyectos de la comunidad creativa que utiliza productos Apple, y promete contenido exclusivo: desde miradas detrás de cámaras y procesos de desarrollo, hasta historias sobre la creación de productos y proyectos innovadores realizados con su tecnología.