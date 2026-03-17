Starfield llegará a PS5: Bethesda lo confirma y anuncia fecha oficial del lanzamiento

Starfield llegará a PS5 el 7 de abril de 2026, finalizando su exclusividad en Xbox Series X|S y PC. (Bethesda)

Bethesda confirmó que el videojuego Starfield llegará a PS5 el próximo 7 de abril, poniendo fin a una exclusividad de más de dos años en Xbox Series X|S y PC. El estudio anunció que, junto al lanzamiento en la consola de Sony, implementará una actualización gratuita, descrita como la más importante hasta la fecha, y un nuevo DLC para el modo historia.

La actualización, denominada Free Lanes, incorpora nuevos planetas y mazmorras por explorar, un nuevo material para mejorar armas y naves, y la inclusión de un vehículo con propulsores inspirado en el Mako de Mass Effect.

El cambio más relevante es la opción de volar libremente por el sistema solar, permitiendo pilotar la nave y aterrizar en cualquier planeta, una de las funciones más solicitadas por la comunidad de jugadores.

Desarrollado por Bethesda Game Studios, Starfield es un RPG de exploración espacial ambientado en un universo futurista. (Bethesda)

Lanzamiento de Starfield en PS5

Starfield estará disponible en PS5 a partir del 7 de abril de 2026. La versión estándar tendrá un costo de 49,99 dólares o euros e incluye únicamente el juego base. Por su parte, la edición premium (69,99 USD) ofrece acceso a las expansiones Shattered Space y Armada Terrana, además de aspectos exclusivos y 1.000 créditos para adquirir mods de pago.

Qué trae la actualización de Starfield

La nueva actualización de Starfield incluye el lanzamiento de Free Lanes y una expansión de pago titulada Armada Terrana.

Esta expansión introduce un nuevo enemigo, un ejército de robots, así como un compañero de equipo adicional y un sistema de incursión renovado. Los jugadores podrán acceder a nuevas naves y piezas para personalizar sus vehículos espaciales.

Los jugadores pueden explorar cientos de planetas generados proceduralmente, cada uno con entornos y recursos únicos (Bethesda)

En el caso de PS5, los usuarios recibirán una versión de Starfield que incorpora mejoras y contenidos que no estuvieron disponibles en el debut para Xbox Series X|S.

Durante su desarrollo, el juego fue motivo de controversia por el aplazamiento de The Elder Scrolls 6 y el inicio de un nuevo Fallout, además de la apuesta de Xbox por la exclusividad, que no se tradujo en un mayor número de consolas vendidas.

La primera versión de Starfield presentó numerosos errores y un sistema de combate espacial limitado, lo que llevó a la comunidad a crear modificaciones para mejorar tanto el rendimiento como la jugabilidad.

La actualización Free Lanes añade nuevos planetas, mazmorras, materiales de mejora y un vehículo con propulsores. (Bethesda)

Desde su lanzamiento, Bethesda ha publicado más de una docena de parches, miles de correcciones y mejoras de rendimiento, así como controles y opciones ampliados. También se han agregado contenidos como el vehículo terrestre REV-8, el DLC de historia Shattered Space y los contratos de recompensa de Tracker’s Alliance.

En qué consiste Starfield

Starfield es un videojuego de rol y exploración espacial desarrollado por Bethesda Game Studios. Ambientado en un universo futurista, el título permite a los jugadores asumir el papel de un explorador interestelar que viaja por distintos sistemas estelares en busca de recursos, misiones y secretos.

La expansión de pago Armada Terrana introduce un ejército de robots enemigos, un compañero adicional y un sistema de incursión.(Bethesda)

El juego combina elementos de acción, combate, personalización de naves y gestión de inventario, ofreciendo una experiencia de mundo abierto en la que cada decisión afecta al desarrollo de la historia y las relaciones con otros personajes.

Uno de los aspectos más destacados de Starfield es la posibilidad de explorar cientos de planetas generados de manera procedural, cada uno con su propio entorno, fauna y recursos.

El jugador puede construir bases, mejorar su nave y participar en combates espaciales o terrestres. Además, el sistema de progresión permite personalizar habilidades y especializaciones, adaptando la aventura a diferentes estilos de juego y preferencias.

Qué otros títulos tiene Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios es reconocido por desarrollar algunas de las franquicias más influyentes del género de rol y mundo abierto. Entre sus títulos más destacados se encuentran:

La edición premium de Starfield incluye las expansiones Shattered Space y Armada Terrana, además de skins y créditos para mods. (Bethesda)

The Elder Scrolls V: Skyrim Uno de los RPG más populares, ambientado en un mundo de fantasía medieval, con gran libertad de exploración y personalización.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Predecesor de Skyrim, con una historia ambientada en el continente de Tamriel y una jugabilidad centrada en la toma de decisiones.

The Elder Scrolls III: Morrowind Tercera entrega de la saga, famosa por su atmósfera única y su mundo abierto detallado.

Fallout 4 Juego de rol y acción postapocalíptico, donde los jugadores exploran un vasto y devastado Yermo tras un desastre nuclear.

Fallout 3 Primera entrega de la serie Fallout desarrollada por Bethesda, conocida por su narrativa ramificada y ambientación en Washington D.C.

Fallout 76 Título multijugador en línea ambientado en el universo Fallout, que permite la colaboración y el enfrentamiento entre jugadores.

Estos juegos han consolidado a Bethesda Game Studios como un referente en el desarrollo de mundos abiertos, con énfasis en exploración, narrativa y libertad de acción.