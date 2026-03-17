Nokia 1100 en 2026: ¿es posible usar hoy este celular y dónde comprarlo?

El Nokia 1100 enfrenta la obsolescencia tecnológica en 2026 tras el apagón global de redes 2G. (Composición Infobae: Nokia)

El Nokia 1100, conocido por su resistencia y autonomía, vuelve a captar la atención de los coleccionistas y amantes a lo reto en 2026. Sin embargo, la realidad tecnológica actual plantea un panorama muy distinto para quienes desean revivir la experiencia de usar este teléfono legendario.

Aunque su popularidad sigue creciendo en plataformas de compraventa y foros especializados, la pregunta esencial es si realmente es posible utilizar un Nokia 1100 hoy como un teléfono funcional y cuáles son sus limitaciones frente al avance de la infraestructura móvil.

Qué se puede hacer con el Nokia 1100 en 2026

Los cambios en las redes de telecomunicaciones han dejado obsoleta la principal función de este celular: la comunicación móvil. Este modelo, lanzado en 2003 y con más de 250 millones de unidades vendidas, fue diseñado exclusivamente para operar en redes 2G. En 2026, el contexto global para este tipo de conectividad ha cambiado por completo.

Durante la última década, los operadores de telefonía en todo el mundo han ejecutado el denominado “apagón 2G”, un proceso destinado a liberar el espectro utilizado por estas redes para dar paso a tecnologías más avanzadas como 4G y 5G.

La imposibilidad de hacer llamadas o enviar SMS vuelve inoperativas las funciones móviles del Nokia 1100 en la mayoría de países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países de América Latina, este proceso se aceleró entre 2022 y 2025. En Colombia, por ejemplo, Tigo desmontó su red 2G en 2022, Claro hizo lo propio en 2023 y Movistar finalizó el proceso en 2025. Chile, México, Puerto Rico, Costa Rica y Ecuador también culminaron el apagado total de estas redes en los últimos años.

El resultado es que, en 2026, intentar usar un Nokia 1100 como teléfono principal en América Latina es, en la práctica, imposible. Al insertar una tarjeta SIM actual, el dispositivo se queda buscando señal de manera indefinida o simplemente no reconoce la red.

Las operadoras ya no activan líneas nuevas para teléfonos 2G y no existe soporte para este tipo de dispositivos en la infraestructura moderna. La situación es similar en Europa y Estados Unidos, donde la migración tecnológica ocurrió incluso antes.

Qué funciones quedan activas en el Nokia 1100 en 2026

Frente a la imposibilidad de hacer llamadas o enviar mensajes de texto, el Nokia 1100 se transforma en un dispositivo con funciones sin conexión a una red móvil.

En 2026, el Nokia 1100 solo puede emplearse como linterna, despertador, consola para Snake II y creador de melodías personalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las funciones disponibles se encuentra el uso de la linterna superior. El reloj despertador permanece operativo y se destaca por su fiabilidad, ya que no depende de conexión a ninguna red. Otro aspecto que sobrevive es la posibilidad de jugar al mítico Snake II. También sigue vigente el creador de melodías, que permite componer tonos de llamada personalizados desde cero.

Dónde comprar un Nokia 1100 en 2026 y cuánto cuesta

El interés por el Nokia 1100 no ha desaparecido. De hecho, plataformas de compraventa online y sitios de subastas registran una demanda creciente, impulsada por coleccionistas y usuarios nostálgicos que valoran su diseño robusto y su autonomía.

En 2026, el Nokia 1100 puede adquirirse principalmente en mercados de segunda mano, tiendas online y subastas especializadas. El precio varía según el estado del dispositivo y la presencia de accesorios originales.

El Nokia 1100 sigue presente en el mercado de segunda mano, impulsado por la nostalgia y la búsqueda de dispositivos confiables. (Fotocomposición Infobae)

En la mayoría de los casos, se ofrecen ejemplares por menos de 50 dólares, aunque modelos en excelente estado y con caja pueden alcanzar hasta 100 dólares en subastas dirigidas a entusiastas de la tecnología vintage. Estas cifras resultan inferiores al precio original de venta, que en 2003 fue de 100 dólares.

A pesar de que ya no cumple la función de teléfono móvil, el Nokia 1100 se ha convertido en objeto de colección y símbolo de una época en la que la simplicidad, la durabilidad y la autonomía eran los valores predominantes en la industria de la telefonía.