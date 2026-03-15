Dónde comprar el Nokia 1100 en 2026 y cuál es su precio actual

Este modelo de Nokia fue muy popular en Latinoamérica y otras partes del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el Nokia 1100 crece en el mercado retro o vintage. A más de veinte años de su lanzamiento, plataformas de compraventa como eBay exhiben ejemplares de este modelo de teléfono a precios inferiores a los de su lanzamiento al mercado global.

Según datos de Visual Capitalist, el Nokia 1100, presentado en agosto de 2003, logró comercializar 250 millones de unidades en seis años, superando ampliamente a modelos que marcaron hitos posteriores como el Motorola RAZR y el iPhone 6.

Esta cifra lo mantiene hasta hoy como el líder indiscutido en ventas globales de teléfonos y otros aparatos como consolas de videojuegos. El modelo fue orientado principalmente a mercados emergentes, donde el acceso a la tecnología y la necesidad de dispositivos robustos eran claves en los primeros años del siglo XXI.

En qué plataformas y a qué precio está disponible el Nokia 1100

Los precios del Nokia 1100 en plataformas como eBay suelen ser inferiores a los 50 dólares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El Nokia 1100 se puede comprar en 2026 principalmente en plataformas de venta online como eBay, así como en mercados locales y sitios de subastas donde la disponibilidad y los precios fluctúan en función de la región, el estado del dispositivo y la existencia de accesorios originales.

En sitios como eBay, el costo de un Nokia 1100 varía, con la mayoría de los ejemplares ofertados por menos de 50 dólares, aunque es posible encontrar dispositivos en buen estado, con caja y accesorios originales, a valores que pueden alcanzar los 100 dólares en subastas dirigidas a coleccionistas.

En contraste, estos valores actuales quedan por debajo de su precio original de venta de lanzamiento, estipulado en 100 dólares en 2003.

Este tipo de teléfonos se enfocaban en usuarios que priorizaban las funciones prácticas de comunicación y autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la presencia de Nokia 1100 en el comercio de segunda mano responde a dos grandes perfiles: quienes buscan teléfonos básicos, confiables y de larga duración, y los coleccionistas que priorizan la adquisición de dispositivos emblemáticos en la evolución tecnológica.

Por qué fue muy popular el Nokia 1100 cuando salió al mercado

El diseño del Nokia 1100 priorizó la resistencia y la practicidad. La carcasa de goma antideslizante ofrecía protección ante caídas y golpes frecuentes, y la batería BL-5C proporcionaba hasta una semana de autonomía con una sola carga, cualidad entonces inusual frente a la competencia.

Su menú presentaba únicamente funciones esenciales, como llamadas, mensajes de texto, linterna, calculadora y cronómetro, y añadía el juego Snake II, considerado por muchos como el primer entretenimiento digital portátil en un teléfono.

El Nokia 1100 es compatible con juegos como Snake II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por decisión de la compañía Nokia, la ausencia de cámara y pantalla a color representó una apuesta deliberada por la funcionalidad y la durabilidad, diferenciando al modelo en una época donde la innovación se centraba en agregar nuevas prestaciones, muchas de ellas superfluas para el usuario promedio.

Esta estrategia permitió introducir el Nokia 1100 en regiones de América Latina, Asia y África, donde el bajo costo y la fiabilidad resultaban decisivos para la adopción tecnológica.

Cómo ha evolucionado el mercado hacia los smartphones

La llegada del iPhone cambió la industria al introducir la tecnología táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo de la telefonía durante la aparición del Nokia 1100 incluyó otros modelos que definieron épocas: el Motorola DynaTAC 8000X, primer teléfono comercial; el Motorola RAZR V3, célebre por su diseño plegable y delgado; y el Nokia 3310, famoso por su resistencia y autonomía.

El punto de inflexión llegó en 2007, cuando la irrupción del iPhone transformó de forma radical el concepto de teléfono personal gracias a la pantalla táctil, la integración de aplicaciones y la conectividad avanzada.

Con la llegada del modelo de teléfono de Apple, todas las marcas empezaron a transicionar hacia la pantalla táctil y la compatibilidad con internet, restándole popularidad a las funciones básicas y generando mayor interés en volver a los celulares una extensión del ser humano en su cotidianidad.