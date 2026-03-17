No compres otro monitor: truco gratuito para convertir tu celular Android en una segunda pantalla para PC

Usando una app puedes convertir tu celular en desuso en la segunda pantalla de tu PC.

Convertir un celular o una tablet Android en un segundo monitor para la computadora es posible en pocos minutos gracias a aplicaciones especializadas. Una de las opciones más utilizadas es Spacedesk, una herramienta gratuita que permite ampliar la pantalla de un PC con Windows utilizando un dispositivo móvil como monitor adicional.

La aplicación funciona conectando el teléfono o la tablet al ordenador a través de la misma red Wi-Fi o mediante un cable USB. Una vez configurada, el dispositivo Android puede actuar como una segunda pantalla donde es posible abrir ventanas, mover aplicaciones o visualizar contenido de forma independiente al monitor principal.

Este tipo de soluciones resulta especialmente útil para quienes buscan mejorar su productividad sin tener que comprar un monitor adicional, cuyo precio puede oscilar entre 100 y 300 euros dependiendo del tamaño y las características.

A tu celular antiguo le puedes dar un segundo uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa gratuita a las apps de pago

El uso de un segundo monitor es una práctica común entre quienes trabajan con múltiples programas al mismo tiempo, ya que facilita tener varias ventanas visibles sin necesidad de cambiar constantemente entre ellas.

En el mercado existen distintas aplicaciones que permiten convertir dispositivos móviles en pantallas secundarias, pero muchas de ellas funcionan bajo modelos de pago o suscripción.

Entre las más conocidas se encuentran Duet Display y SuperDisplay, que ofrecen funcionalidades similares pero requieren pagos periódicos o licencias.

A diferencia de estas alternativas, Spacedesk se distribuye de forma gratuita y no incluye publicidad ni versiones premium. Esto ha contribuido a que la aplicación se mantenga durante años como una de las opciones más populares para quienes buscan reutilizar dispositivos Android antiguos.

Spacedesk se puede descargar a través de la Play Store de Google.

Cómo convertir un celular en un segundo monitor

El proceso de configuración es sencillo y suele completarse en menos de diez minutos. El primer paso consiste en descargar el software de Spacedesk en la computadora con sistema operativo Windows desde su página oficial. Este programa permite que el ordenador actúe como servidor de pantalla.

Luego se debe instalar la aplicación móvil en el teléfono o tablet Android a través de Google Play.

Una vez instaladas ambas aplicaciones, el usuario solo debe abrir la app en el dispositivo móvil. Si el celular y el ordenador están conectados a la misma red Wi-Fi, el PC aparecerá automáticamente en la lista de dispositivos disponibles.

Spacedesk permite conectar un celular Android a una PC con Windows.

Al seleccionar el ordenador, la pantalla del equipo comenzará a mostrarse en el teléfono o tablet. Desde ese momento el dispositivo Android funciona como una extensión del escritorio del PC.

Conexión inalámbrica o por cable

Aunque la conexión por Wi-Fi suele ser suficiente para tareas básicas, algunos usuarios prefieren conectar el dispositivo mediante un cable USB para obtener una experiencia más estable.

La conexión por cable reduce la latencia y evita depender de la calidad del router o de la red inalámbrica, lo que puede ser útil al utilizar aplicaciones que requieren mayor fluidez visual.

Una vez establecida la conexión, el sistema de Windows permite elegir cómo utilizar la segunda pantalla mediante el atajo de teclado Win + P. Allí se puede seleccionar entre duplicar la imagen o extender el escritorio.

Puedes tener una segunda pantalla gracias a tu celular Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

La opción de extender es la más utilizada, ya que permite arrastrar ventanas entre el monitor principal y el dispositivo Android como si se tratara de dos pantallas físicas conectadas al mismo equipo.

Ajustes para mejorar la experiencia

Debido a que las pantallas de los teléfonos suelen ser más pequeñas que las de los monitores tradicionales, es recomendable ajustar algunos parámetros para facilitar la lectura.

Uno de los cambios más útiles es modificar el escalado de pantalla en la configuración de Windows, aumentando el tamaño del texto al 125% o al 150% cuando se utilice el dispositivo móvil como monitor.

Otra función poco conocida es la posibilidad de enviar el audio del ordenador hacia los altavoces del dispositivo Android. Esto puede resultar útil si el teléfono o la tablet tienen mejores altavoces que el portátil.

Gracias a una app puedes convertir tu celular Android en una segunda pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de reutilizar dispositivos antiguos

Más allá de mejorar la productividad, esta herramienta también permite dar una segunda vida a teléfonos o tablets que ya no se utilizan con frecuencia.

Muchos de estos dispositivos aún cuentan con pantallas en buen estado, aunque ya no tengan el rendimiento necesario para ejecutar aplicaciones modernas.

Utilizarlos como segunda pantalla permite aprovecharlos para tareas específicas, como mostrar herramientas de edición en programas de diseño, mantener abiertas aplicaciones de mensajería o visualizar paneles de monitoreo mientras se trabaja en el monitor principal.